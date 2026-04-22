Microsoftが「Xbox Game Pass Ultimate」を大幅値下げ、ただしCall of Duty新作追加は1年後に
Microsoftが、2025年10月に50％値上げした「Xbox Game Pass Ultimate」を大幅に値下げすることを表明しました。Xbox部門のアシャ・シャルマCEOは「多くのプレイヤーにとって高くなりすぎた」と述べています。
Game Pass Ultimate has become too expensive for too many players. Starting today, we’re dropping the price from $29.99 to $22.99/month.— Asha (@asha_shar) April 21, 2026
Future Call of Duty titles will no longer join Game Pass Ultimate on day one. They will join this tier the following holiday after launch (about…
Xbox Game Pass Ultimate Price Update - Xbox Wire
https://news.xbox.com/en-us/2026/04/21/xbox-game-pass-update/?ocid=XGP_soc_omc_xbo_tw_Text_lrn_4.21.A
Dropping Game Pass's Price Is a Great First Step to Fixing Xbox's Problems
https://www.ign.com/articles/xbox-game-pass-price-drop-opinion
Xbox Drops Prices For Game Pass Ultimate And PC Game Pass But New Call Of Duty Games Will No Longer Join The Library At Launch - Game Informer
https://gameinformer.com/2026/04/21/xbox-drops-prices-for-game-pass-ultimate-and-pc-game-pass-but-new-call-of-duty-games
Xbox Game Passは、Microsoftが提供しているゲームのサブスクリプションサービスです。もともとは「Core」「Standard」「Ultimate」の3プラン構成でしたが、2025年10月に「Essential」「Premium」「Ultimate」に改組。CoreからEssential、StandardからPremiumはプラン名変更に伴う価格変更はありませんでしたが、Ultimateのみ、月額19.99ドル(約3190円)から29.99ドル(約4780円)へ、1.5倍に値上げされました。日本でも月額1450円から月額2750円へと値上げされています。
しかし2026年2月、長年にわたってXboxの責任者を務めてきたフィル・スペンサー氏がMicrosoftを退職。後任CEOとなったアシャ・シャルマ氏が改革に着手しました。
Microsoftのゲーム部門の責任者フィル・スペンサーが退職 - GIGAZINE
シャルマ氏はXbox Game Pass Ultimateについて、「多くのユーザーにとって高くなりすぎてしまった」と言及し、価格を月額22.99ドル(約3660円)へ23％値下げすることを表明しました。日本では月額2750円から月額1550円への値下げとなっています。
XBOX GAME PASS に加入して、次のお気に入りのゲームを見つけよう| Xbox
https://www.xbox.com/ja-JP/xbox-game-pass
ただし、単なる値下げというわけではなく、人気タイトルである『Call of Duty』シリーズについて「発売日にXbox Game Pass Ultimateへ追加」されることはなくなり、発売されてから次のホリデーシーズン(およそ1年後)に追加されるというスケジュールに変更されるとのこと。すでに「Xbox Game Pass Ultimate」で遊べるタイトルについては引き続きプレイ可能です。
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in ゲーム, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Microsoft significantly lowers the price….