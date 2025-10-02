2025年10月02日 11時52分 ゲーム

Microsoftのゲームサブスク「Xbox Game Pass」が値上げ、最上位プランは50％の値上げを実施



現地時間の2025年10月1日、Microsoftが提供する有料ゲームサブスクリプション「Xbox Game Pass」に新プランを追加しました。これにより、Xbox Game Passの既存のプランは軒並み値上げされることとなっており、最上位プランのUltimateに至っては、50％もの値上げとなります。



Updates to Xbox Game Pass: Introducing Essential, Premium, and Ultimate Plans - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2025/10/01/xbox-game-pass-ultimate-premium-essential-plans/





Game Pass Price Hike Announced, Will Cost $30/Month For Ultimate - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/game-pass-price-hike-announced-now-costs-30-month-for-ultimate/1100-6535138/



Game Pass Ad Tier Could Come Next, Expert Says - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/game-pass-ad-tier-could-come-next-expert-says/1100-6535154/



What the latest Xbox Game Pass changes mean for your subscription​

https://www.polygon.com/xbox-game-pass-changes-2025-ultimate-premium-essential-explained/



Xbox Game Pass Ultimate Is Getting An Overhaul And A 50 Percent Price Increase - Game Informer

https://gameinformer.com/2025/10/01/xbox-game-pass-ultimate-is-getting-an-overhaul-and-a-50-percent-price-increase



2017年のサービス開始以来、Xbox Game Passの加入者とゲームを提供しているクリエイターの満足度は着実に向上しており、クリエイターの参加およびプレイヤーのエンゲージメントは過去最高を記録しているとのこと。しかし、ユーザーの誰もが同じものを求めているわけではありません。「新作タイトルを発売日にプレイしたい」という人もいれば、「隠れた名作を発見したい」という人や、「複数でデバイスでゲームをプレイしたい」という人、「Xbox Cloud Gamingでゲームをプレイしたい」という人までさまざまです。



そこで、MicrosoftはXbox Game Passにユーザーのプレイスタイルに合わせた3つのプラン「Essential」「Premium」「Ultimate」を導入すると発表しました。既存のCoreユーザーは自動的にEssentialプランに移行し、Standardユーザーは自動的にPremiumプランに移行、Ultimateユーザーは自動でUltimateプランに移行することとなります。CoreとStandardのユーザーは、プラン名の変更に伴う利用料金の変化はありませんが、Ultimateのユーザーは月額19.99ドル(約2940ドル)から29.99ドル(約4400円)に50％も値上げされることとなります。





各プランの詳細は以下の通り。



・Essential

月額9.99ドル(約1470円)で50以上のゲームをプレイ可能。無制限のXbox Cloud Gamingが利用可能で、Riot Gamesのタイトルを含むゲーム内特典も提供されます。また、Xboxでのマルチオンラインゲームプレイも可能となり、ゲームをプレイすることで年間最大25ドル(約3680円)のリワードも獲得可能。



・Premium

月額14.99ドル(約2200円)で200以上のゲームをプレイ可能。Essentialの特典に加えて、1年以内にXboxからリリースされた新作タイトルもプレイ可能になります。さらに、獲得可能なリワードは年間最大50ドル(約7360円)まで増額されます。



・Ultimate

月額29.99ドルで400以上のゲームをプレイ可能。Premiumの特典に加えて、75以上のXboxタイトルを発売日からプレイすることができます。また、Ubisoft＋ Classics(月額800円相当)、EA Play(月額900円相当)、フォートナイトクルー(月額1320円相当)といった他社のゲーム関連サブスクリプションの特典も獲得可能。これに加えて、獲得可能なリワードは年間最大100ドル(約1万4700円)まで増額されます。





なお、新しいXbox Game Pass Ultimateでプレイできる「発売日からプレイできる75以上のXboxタイトル」には、今後発売予定の「Call of Duty: Black Ops 7」「High on Life 2」「Keeper」「NINJA GAIDEN 4」などが含まれます。



また、Xbox Game Pass Ultimate限定で、Xbox Cloud Gamingが大幅に強化され、最高品質のストリーミングと最短の遅延を実現しています。なお、Xbox Cloud Gamingでプレイ可能なゲームのリストは以下からチェック可能です。



Xbox.com 上の Xbox Cloud Gaming

https://www.xbox.com/ja-JP/Play





新しくなったXboxのリワードプログラムでは、対象のXbox Game Passタイトルを最大30％オフで購入したり、ゲームとアドオンの購入で4倍のポイントを獲得できたり、対象のXbox Game Passライブラリタイトルとアドオンで10％のポイントバックを受けたりと、さまざまな特典を利用できます。



これに加えて、PC Game Passが月額11.99ドル(約1760円)から16.49ドル(約2420円)に値上げされることとなるそうです。ただし、PC Game Passにはアップグレードはなく、値上げのみが実施されます。



なお、ゲーム業界調査企業のNiko Partnersでアナリストを務めるDaniel Ahmad氏は、「今後の大きな疑問は、Xbox Game Passがコンソール以外で持続可能な製品となり得るのか、そしてどのようにして顧客に最も効果的にリーチできるのかです。少なくともそれには、コストの低いプランや、クラウドゲーム専用プラン、広告をサポートした安価なプラン、モバイル優先のプランなど、実験的なプランも必要となってくるはずです」と述べ、より幅広い価格帯のプランを準備する必要性を訴えました。



The primary concern for Xbox at this time is managing the transition from a closed console based ecosystem to an open multi-device ecosystem.



Console sales have dropped considerably, PC Game Pass uptake has been slow, and cloud is still seen as an extension of existing play,… https://t.co/2xekB8BD8y — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 1, 2025