2024年07月10日 11時54分 ゲーム

ゲームプレイし放題のサブスクXbox Game Passで3つのプランが値上げ&コンソール用Xbox Game Passが廃止され新しいスタンダードプランが登場



Microsoftがカタログに入っているゲームをプレイし放題なゲームサブスクリプション・Xbox Game Passの複数プランで値上げを実施すると発表しました。これに加えて、コンソール用Xbox Game Passの新規加入受け付けを停止し、新しく「Xbox Game Pass Standard」をリリースすることも発表しています。



現地時間の2024年7月10日から、Xbox・PC・クラウドというあらゆるプラットフォームでゲームをプレイしたい人向けのXbox Game Pass Ultimate(月額1210円)、PCゲーマー向けのPC Game Pass(月額850円)、Xboxでオンラインマルチゲームをプレイするユーザー向けのXbox Game Pass Core(月額842円)の3つのプランを値上げするとMicrosoftが発表しました。



日本での各プランの記事作成時点での価格と、値上げ後の価格は以下の通り。



Xbox Game Pass Ultimate:月額1210円→1450円

PC Game Pass:月額850円→990円

Xbox Game Pass Core:年額5378円→6500円





なお、Xbox Game Passは2023年6月にも値上げを実施したばかりでした。



Microsoftがゲーム遊び放題のサブスクリプション「Xbox Game Pass」を10%値上げ、日本も対象でUltimateプランが月額1210円に - GIGAZINE





さらに、コンソール用Xbox Game Passへの新規加入が7月10日からできなくなります。コンソール用Xbox Game Passに加入済みのユーザーは、サブスクリプションを自動更新している場合は引き続き同プランを利用可能です。自動更新がオフになっている場合、コンソール用Xbox Game Passは利用できなくなるため、別のプランに加入する必要があります。なお、コンソール用Xbox Game Passは、2024年9月18日をもって延長上限が13カ月となる予定です。



これに加えて、Microsoftはゲーマーがより多くのゲームを発見できるように新しいプランのXbox Game Pass Standardも発表しています。Xbox Game Pass Standardは月額14.99ドル(約2420円)で利用可能で、今後数カ月以内に利用可能になるとのこと。





なお、Xbox Game Pass UltimateはAmazon.co.jp上でも販売されており、1カ月利用権が税込1089円、3カ月利用権が税込3267円で販売されています。



