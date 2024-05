2024年05月29日 11時25分 ゲーム

Call of Duty: Black Ops 6がリリース初日からMicrosoftの「Game Pass」に追加されることが判明しゲーマーが歓喜



「Call of Duty(CoD)」シリーズの正式ナンバリングタイトル「Call of Duty: Black Ops 6」のリリースが迫る中、同タイトルがMicrosoftの定額制ゲーム配信サービス「Xbox/PC Game Pass」にリリース初日から追加されることが明らかになりました。



Xbox/PC Game Passは月額税込842円~1210円で利用できるMicrosoftのサブスクリプションサービスで、Microsoft所有のBethesda Softworksが提供するゲームなどをXboxやPC、モバイルデバイスで遊ぶことができます。





そのGame Passに、Microsoftが以前買収したActivision Blizzardの最新作「Call of Duty: Black Ops 6」が追加されることがわかりました。リリース初日からの提供ということで、一部のゲーマーは喜びの声を上げています。



なお、同タイトルは独占配信とはならず、PlayStation等ほかのプラットフォームでもリリースされると見られています。Microsoftは2022年にCoDシリーズを任天堂に対して10年間供給する契約を締結しているほか、2023年7月にはPlayStationへのCoDシリーズの供給を継続することをSIEと合意しているためです。



MicrosoftがPlayStation向けに「Call of Duty」の供給を継続することでSIEと合意 - GIGAZINE





定額制サービスでの配信に踏み切ったMicrosoftですが、社内では「買い切りにしないことで収益が損なわれるのでは」という懸念の声も上がっているとのことです。



今回の発表にあわせ、Xboxチームは「Call of Duty: Black Ops 6」のトレーラーを公開しています。加えて、現地時間の2024年6月9日に同タイトルの詳細について明らかにすることを告知しました。Call of Duty: Black Ops 6の発売日や価格、XboxおよびPC以外のプラットフォームでの展開については、記事作成時点では未定となっています。



