Xboxの有料メンバーシップ「Xbox Game Pass」の登録者数が1800万人を突破

Xboxの有料メンバーシップである「 Xbox Game Pass 」の登録者数が1800万人を突破したことが明らかになりました。 FY21 Q2 - Press Releases - Investor Relations - Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2021-Q2/press-release-webcast Xbox Game Pass subscribers hit 18 million - The Verge https://www.theverge.com/2021/1/26/22250795/xbox-game-pass-subscribers-growth-microsoft Xbox Series X/S launch and Game Pass push Microsoft’s quarterly gaming revenue past $5 billion - GeekWire https://www.geekwire.com/2021/xbox-series-x-launch-game-pass-helps-push-microsofts-quarterly-gaming-revenue-past-5-billion/ Xboxの月額850円で使える有料メンバーシップである「Xbox Game Pass」は、Xboxでオンラインゲームをプレイするために必要な Xbox Live Gold を含むお得なメンバーシップ。100以上のゲームをクラウドストリーミングでプレイ可能で、メンバー限定の割引サービスなども存在します。そんなXbox Game Passの登録者数は、2020年9月時点では1500万人を超えたと 報じられていた のですが、2021年1月に1800万人を突破したことが明らかになりました。Xbox Game Passは4カ月で300万人もユーザーを増やしたということになります。 Microsoftは2021年1月26日(火)の四半期決算の中で、Xbox Game Passの登録者数が1800万人を突破したことや、Xbox Liveの月間アクティブユーザー数が1億人を超えたことを明らかにしています。さらに、ナデラCEOはXbox Series X/Sについて、「これまで販売されてきた端末の中で、発売月の販売数が最も多い」と語り、大きな成功を収めたとしています。 2021年度第2四半期(10~12月)の四半期決算によると、Microsoftのゲーム部門であるXboxの売上は前年同期比で51%増の50億ドル(約5200億円)超を記録。Xbox Game Passの売上も前年同期比で40%増の35億ドル(約3600億円)を記録しています。また、2020年11月に発売されたXbox Series X/Sユーザーの70%がXbox Game Passに登録していることも明かされました。

2021年01月27日 10時03分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

