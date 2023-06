Microsoftがゲーム遊び放題のサブスクリプション「Xbox Game Pass」を10％値上げ、日本も対象でUltimateプランが月額1210円に

・関連記事

MicrosoftがXbox One向けゲームの開発を終了 - GIGAZINE



XboxでStable Diffusionを動作させる猛者が登場、ONNX利用でPythonへの依存をゼロにしてNVIDIAのCUDA・AMDのROCm・AppleのCoreML・QualcommのQNN・MicrosoftのDirectMLでも動いてWindows・Linux・macOS・Android・iOS・WebAssemblyなど全てOK、ほぼあらゆるアプリケーションへの統合が可能に - GIGAZINE



Windows 11&AMD Ryzen Z1搭載でいつでもどこでもPCゲームが遊べるASUSの携帯型ゲーミングPC「ROG Ally」フォトレビュー - GIGAZINE



MicrosoftによるActivision Blizzard買収をEUが条件付きで承認 - GIGAZINE



MicrosoftによるActivision Blizzard買収をイギリス当局が阻止、Microsoftは即座に異議申し立てを発表 - GIGAZINE

2023年06月22日 11時55分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.