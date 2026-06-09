「Xbox Game Passの値上げで数百万人のユーザーを失った」とXboxの幹部が明かす
Xboxの最高戦略責任者であるマシュー・ボール氏が、ゲームサブスクリプションサービスであるXbox Game Passの大幅値上げにより、数百万人のユーザーを失ったことを明かしています。
Xbox Game Pass lost 'millions' of players due to price hikes, reveals Microsoft
https://www.polygon.com/xbox-game-pass-lost-millions-players-price-increases/
2025年10月、MicrosoftはXbox Game Passの値上げを実施。これに伴い、最上位プランであるXbox Game Pass Ultimateの日本での価格は月額1450円から月額2750円にまで値上げされています。しかし、2026年4月にXboxのアシャ・シャルマCEOは「多くのプレイヤーにとって高くなりすぎた」と述べ、Xbox Game Pass Ultimateを月額2750円から月額1550円へ値下げしました。
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2026年6月8日にカナダで開催されたSummer Game Festに出席したボール氏は、イベントの中でXbox Game Passについて言及しました。
ボール氏は「数カ月のうちに数百万人の加入者を失いました」と述べ、2025年10月に実施したXbox Game Pass Ultimateの大幅値上げにより、多くのユーザーを失ったことを明かしています。なお、Xboxは2024年2月にXbox Game Passの加入者数が3400万人を超えたと明かしていますが、それ以降、Xbox Game Passの加入者数を公表していません。
XboxはXbox Game Pass Ultimateの値下げだけでなく、DiscordのNitroでXbox Game Pass無料特典を追加するなどして、より安価にXbox Game Passが利用できる選択肢を展開しています。
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他にも、Xboxはより多くの独占タイトルを提供することでユーザーをXboxに呼び戻すことを計画しています。
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in ゲーム, Posted by logu_ii
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