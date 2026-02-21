ゲーム

Microsoftのゲーム部門の責任者フィル・スペンサーが退職


現地時間の2026年2月20日、Microsoftのゲーム部門であるMicrosoft GamingのCEOであり、長らくXboxの責任者を務めてきたフィル・スペンサー氏がMicrosoftを退職することを発表しました。

Asha Sharma named EVP and CEO, Microsoft Gaming - The Official Microsoft Blog
https://blogs.microsoft.com/blog/2026/02/20/asha-sharma-named-evp-and-ceo-microsoft-gaming/


Xbox chief Phil Spencer is leaving Microsoft | The Verge
https://www.theverge.com/news/882241/microsoft-phil-spencer-xbox-leaving-retirement

MicrosoftのゲーミングブランドであるXboxは、2026年で25周年を迎えます。記事作成時点でのXboxの月間アクティブユーザー数は5億人超で、あらゆるプラットフォームからゲーマーたちがXboxを利用しているとのこと。


長きにわたってXboxの顔として活躍してきたスペンサー氏が、Microsoftを退職することになったと同社のサティア・ナデラCEOが公式ブログ上で発表しました。

ナデラCEOは退職するスペンサー氏について、「2025年にフィル・スペンサーが退職を決意して以来、我々は後継者計画について協議を重ねてきました。フィルの並外れたリーダーシップとパートナーシップに感謝申し上げます。Microsoftでの38年間、そのうち12年間はゲーム部門を率い、フィルは私たちの事業内容とやり方を変革する上で貢献しました。PC、モバイル、クラウドへのリーチ拡大、事業規模をほぼ3倍に拡大、Activision BlizzardZeniMaxマインクラフトの買収を通じた戦略策定、そしてスタジオやプラットフォーム全体の企業文化の強化に貢献しました。私は長年、フィルのプレイヤー、クリエイター、そしてチームへの揺るぎない献身を称賛しており、彼のリーダーシップと助言に個人的に感謝しています。彼は引き続きアシャと緊密に協力し、スムーズな事業承継を実現していきます」とコメントしました。

スペンサー氏はX(旧Twitter)上でMicrosoftを退職することを発表しており、これまでXboxを支えてきたゲーマーに向けてメッセージを送っています。

「人生において次の章が始まることを知るのは非常にまれでえすが、Microsoftでの38年間にもおよぶキャリアが終わり、私にとっても次の章がついにやってきました。私はMicrosoftから退職することを決め、人生の次の章を始めることに決めました。それはあなた方の多くと共有できた素晴らしい旅路を振り返る機会を与えてくれる節目でもあります」


「アシャ・シャルマが(私の後任としてMicrosoft Gamingの)CEOの役職に就くことを楽しみにしています。彼女は信じられないほど素晴らしい人々のグループに加わります。才能・情熱・献身に満ちたチームです。彼女が好奇心と我々が築いてきた基盤を強化したいという本物の欲求をもって前傾姿勢で取り組む姿を見ていると、Xboxコミュニティが今後数年間しっかりサポートされるという確信が持てます」


「1988年にインターンとしてスタートしたMicrosoftでのキャリアを振り返ると、未来の道のりは想像だにしていませんでした。私はこの業界で多くの情熱的なクリエイター、パートナー、同僚、プレイヤーの方々と一緒に働けたことを幸運に思います。彼らは私に挑戦を投げかけ、教え、この仕事を喜びと驚きに満ちたものにしてくれました」


「この章の一部を担ってくれた皆様に感謝します。このコミュニティは私が言葉にできないほど大切なものでした」


「ここから私はこれまでずっと大切にしてきたことを続けます。それはこの業界を前進させるチームを応援し、この素晴らしいコミュニティと共にプレイするです。またオンラインで会いましょう」


なお、スペンサー氏の退職に伴い、Xboxの社長を務めてきたサラ・ボンド氏も同社を退職することを発表しています。

加えて、ナデラCEOは「今後を見据え、アシャ・シャルマがMicrosoft Gamingのエグゼクティブ・ヴァイスプレジデント兼CEOに就任し、私に直属することを発表できることを大変うれしく思います」と述べ、スペンサー氏の後任がシャルマ氏になることも発表しています。

シャルマ氏はInstacartの最高執行責任者や、Metaのヴァイスプレジデントなどを務めてきた人物。ナデラCEOはシャルマ氏について、「彼女はプラットフォームの構築と成長、長期的な価値に向けたビジネスモデルの調整、そしてグローバル規模での事業運営において豊富な経験を有しており、これは私たちのゲーミング事業を次の成長期へと導く上で極めて重要となるでしょう」と語りました。

また、マット・ブーティ氏がエグゼクティブヴァイスプレジデント兼チーフコンテンツオフィサーに就任し、シャルマ氏の直属の部下となることも発表されています。ブーティ氏の下、Microsoft GamingはXbox、Bethesda、Activision Blizzard、Kingといった40近くのゲームスタジオを運営していくことになるとのことです。

in ゲーム, Posted by logu_ii

