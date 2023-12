2023年12月21日 10時44分 ゲーム

セクハラ疑惑で物議を醸したActivision Blizzardのボビー・コティックCEOが2023年末でついに退任



Microsoftに買収されたActivision Blizzardが、ボビー・コティックCEOの退任を発表しました。コティックCEOはMicrosoftによるActivision Blizzard買収が完了するまで同社のCEOを続けることとなっていたのですが、買収が完了したためついに退任することとなります。



https://newsroom.activisionblizzard.com/p/bobby-kotick-december-note





https://www.eurogamer.net/activision-blizzard-boss-bobby-kotick-departs-in-just-a-few-days



https://www.polygon.com/24009894/bobby-kotick-resigns-activision-blizzard-microsoft



https://www.theverge.com/2023/12/20/24009129/microsoft-gaming-xbox-phil-spencer-bobby-kotick-activision-leadership-changes



コティックCEOは1991年にActivisionのCEOに就任し、2007年にはActivisionとVivendi Gamesの合併を推進しました。2008年にActivision Blizzardが設立された際には、同社の初代CEOに就任しています。記事作成時点で世界最大級のゲームパブリッシャーのひとつにまで成長したActivision Blizzardで、コティックCEOは32年間にもわたりトップに君臨し続けてきました。



そんなActivision Blizzardは2021年に社内でのセクハラや虐待が問題となり、カリフォルニア州公正雇用住宅局(DFEH)に提訴されました。同社のコティックCEOはカリフォルニア州公正雇用住宅局に提訴される前から社内でまん延するセクハラや性暴力を把握していたとして、批判の的となりました。



「アクティビジョン・ブリザードのCEOは訴えられる前から従業員の性的被害を把握していた」と報じられ従業員によるストライキにまで発展 - GIGAZINE





同問題を受け、Microsoftは「Activision Blizzardとの関係を再考する」とコメント。Activision Blizzardが運営するプロeスポーツリーグからはスポンサーが撤退し、同社は株主からの訴訟にも直面しています。加えて、Activision Blizzard社内からもコティックCEOの辞任を求める声が上がり、請願書に1000人以上の従業員が署名する事態となりました。



We have just passed over 1k signatures https://t.co/XxlYeJZBtW — ABetterABK ???? ABK Workers Alliance (@ABetterABK)



しかし、Microsoftが2022年1月にActivision Blizzardの買収を発表したため、コティックCEOの進退問題は「MicrosoftがActivision Blizzardの買収を完了するまで」保留されることとなります。



そして2023年10月にMicrosoftによるActivision Blizzardの買収がついに完了したため、コティックCEOの進退問題に決着をつける準備が整ったというわけです。



MicrosoftがActivision Blizzardの買収をついに完了 - GIGAZINE





コティックCEOは2023年12月29日にActivision BlizzardのCEOを退任することとなり、これに伴いMicrosoftの幹部であり1990年代に任天堂とセガの両方で経験を積んだゲーム業界のベテランであるジル・ブラフ氏が、ゼニマックス・メディアおよびBethesda Softworksの責任者に昇進する予定です。



コティックCEOは「Activision Blizzardの成功に貢献し続けてくれた人々や、私がこの会社を率いてきた32年間を通じて助けてくれたすべての人々に対して抱いている誇りを十分に表現することはできません」「我々は今、世界で最も称賛される企業の一員です。それは偶然ではありません」と述べ、Activision Blizzardの従業員に感謝の意を述べています。





また、「フィル(・スペンサー)は我々と価値観を共有し、我々の才能を認めてくれています」「我々のゲームとそれを作る人々に情熱を持っています。フィルは大胆な野心を持っており、我々が次のエキサイティングな章に移行するにあたり、これ以上の条件はありません」と述べ、今後のActivision Blizzardを担うこととなるMicrosoftのゲーム部門のリーダーであるフィル・スペンサー氏への期待を語りました。



コティックCEOによると、同氏と共にActivision Blizzardの最高コミュニケーション責任者であるルル・メサーベイ氏も退任予定となっています。