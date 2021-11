Xbox史上最高のスタートを切ったゲームとは？

・関連記事

MicrosoftがXboxでもクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」をプレイできるようにすると発表 - GIGAZINE



1400億円でテンセントがForzaシリーズの開発に参加した「Sumo Group」を買収 - GIGAZINE



XboxがテスラとコラボしてHaloでおなじみのワートホグの開発をもくろむ - GIGAZINE



Microsoftがヨーロッパ最大のゲーム見本市ゲームズコムでXbox向けに「サプライズ」を用意していることを明かす - GIGAZINE



2021年11月21日 18時30分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.