iPhoneの次期OS「iOS 27」が登場、iPhone 11以降をサポートし写真の読み込みや検索機能などが高速化
Appleの年次開発者会議「WWDC26」が日本時間の2026年6月9日(火)午前2時から開催され、その基調講演でiOS 27が発表されました。iOS 27はiPhone 11以降を引き続きサポートし、Liquid Glassの可読性が再調整されたほか、写真の読み込みや検索機能が高速化します。
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WWDC 2026 — June 8 | Apple - YouTube
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in 動画, ソフトウェア, Posted by log1i_yk
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