「iOS 26」が登場、ついに命名規則が変更される

・関連記事

Appleの開発者向けイベント「WWDC2025」で発表が予想されているiOSやmacOSの大規模改修&新機能などまとめ - GIGAZINE



AppleがOSをバージョン番号ではなく年で識別できるように命名規則を変更する可能性 - GIGAZINE



Appleユーザー向けのGame CenterがXbox風のゲームアプリに置き換わる予定 - GIGAZINE



AppleがiOS 19・iPadOS 19・macOS 16でデザインの大幅なアップデートを実施する予定、iOS 7やmacOS Big Sur以来最大のアップデートになる可能性も - GIGAZINE



Appleは新デザイン言語の「Solarium」をベースにiOS 19のみならずApple WatchやApple TVのOSデザインも大規模改修する予定 - GIGAZINE



2025年06月10日 02時17分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article 'iOS 26' is here, and the naming convent….