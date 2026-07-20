2026年07月20日 10時00分 ソフトウェア

WordPressで「左利きのユーザーほど遭遇しやすいバグ」が7年越しに修正へ



スマートフォンでWordPressサイトを閲覧中、ページをスクロールしただけでコメント返信欄が突然開く不具合が、左手で画面を操作するユーザーほど発生しやすいことが判明しました。この問題は2019年に報告されていましたが、開発者のテレンス・イーデン氏が修正を提案し、約7年越しでWordPress本体に取り込まれました。



A bug which only affected left-handed users – Terence Eden’s Blog

https://shkspr.mobi/blog/2026/07/a-bug-which-only-affected-left-handed-users/



イーデン氏は自身のブログの読者から「ページをスクロールしていると、突然コメント入力欄が表示されて閲覧を妨げられる」という報告を受けたとのこと。しかし、日常的に自分のサイトを確認していたイーデン氏自身は、この不具合を一度も経験していませんでした。



原因はスマートフォンを操作する手の違いにありました。イーデン氏は右手の親指で画面の右側をなぞっていましたが、報告者は左手の親指で画面の左側を操作しており、その場所にはコメントの「返信」リンクが配置されていました。





WordPressのコメント機能には、返信リンクに触れた瞬間を検知する「touchstart」というイベントが設定されていました。touchstartは指が画面に触れた時点で処理を実行するため、ブラウザが通常のタップなのかスクロール操作なのかを判別する前に、コメント返信欄を開いてしまいます。



このため、スクロールを始める際に親指が返信リンクの上に触れると、リンクを押す意図がなくても返信欄が表示されます。返信リンクは一般に画面の左側に配置されるため、左手の親指でスクロールする人の方が誤作動を引き起こしやすかったというわけです。なお、右利きの人でも左手でスマートフォンを操作すれば同じ問題が起こり得るため、厳密には左利きだけに限定されたバグではありません。



問題のコードは、コメント返信機能のJavaScriptを刷新する変更の一環として2017年に追加されました。当時のコードではリンクを通常通り選択した際に発生する「click」に加えて、touchstartでも同じ処理を実行するようになっていました。





古いモバイルブラウザには画面へのタップ後にダブルタップによる拡大操作かどうかを判定するため、clickイベントの発生を約300ミリ秒遅らせる仕組みがありました。その待ち時間を回避するためにtouchstartを利用する手法がかつて使われていましたが、WordPressにコードが追加された2017年には、主要ブラウザでこの遅延はほぼ問題にならなくなっていました。



不具合自体は2019年にWordPressのバグ管理システムへ報告され、「スクロールしようとするとtouchstartが反応し、返信欄が開いてしまう」と指摘されていました。その後も修正されないまま残っていましたが、イーデン氏は2026年7月、touchstartを削除してclickだけを利用する修正を提出しました。



WordPressの開発チームは、タッチスクリーンでリンクをタップすれば通常のclickイベントが発生するため、touchstartは不要だと判断。修正はわずか数行を削除するだけのもので、WordPress 7.1に向けた変更として採用され、長年残っていた問題は解決済みとして閉じられました。



Remove touchstart from reply links by edent · Pull Request #12168 · WordPress/wordpress-develop

https://github.com/WordPress/wordpress-develop/pull/12168





今回の不具合は開発者自身の操作方法だけでテストしていると、特定のユーザーに偏って発生する問題を見落としかねないことを示しています。また、かつて必要だった互換性対策が現在では意味を失い、むしろユーザー体験を損なう原因になり得る事例でもあります。

