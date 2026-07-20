2026年07月20日 11時00分 AI

Netflixが950億円でベン・アフレックのAI映画制作スタートアップ「InterPositive」を買収したことが明らかに



映像ストリーミングサービスのNetflixが、俳優のベン・アフレック氏が共同設立したAI映画制作スタートアップの「InterPositive」を、総額5億8700万ドル(約950億円)で買収していたことが明らかになりました。



Inline Viewer: Netflix, Inc. 10-Q 2026-06-30

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001065280/000106528026000212/nflx-20260630.htm





Netflix Paid $587 Million for Ben Affleck's AI Startup InterPositive

https://variety.com/2026/film/news/netflix-paid-587-million-ben-affleck-ai-interpositive-1236815111/



Netflix paid $587M for Ben Affleck’s AI filmmaking startup | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/19/netflix-paid-587m-for-ben-afflecks-ai-filmmaking-startup/



2026年3月、Netflixはアフレック氏が共同設立したInterPositiveの買収したことを発表しました。しかし、この段階では買収額は明らかになっていませんでした。



Netflixが俳優ベン・アフレック創業の映画制作者向けAIスタートアップ「InterPositive」を買収 - GIGAZINE





しかし、Netflixがアメリカ証券取引委員会(SEC)に提出した四半期報告書(Form 10-Q)により、同社によるInterPositiveの買収総額が5億8700万ドル(約950億円)であることが明らかになりました。



なお、買収当時はNetflixによるInterPositiveの買収額は最大6億ドル(約970億円)に達する可能性があると報じられていました。



Netflixによるベン・アフレックのAIスタートアップ買収額は950億円超に達する可能性 - GIGAZINE





なお、InterPositiveの提供するAIは、プロンプトを入力して画像や動画を生成させるようなものではなく、ポストプロダクション工程に導入することでミックスやカラーの調整やショットの補完、不適切なライティングの調整、視覚効果の追加などができるAIツールキットだそうです。



Netflixの最高コンテンツ責任者であるベラ・バジャリア氏は「新たなツールは、脚本家や監督、俳優、その他のクルーたちの仕事に制限を加えたり、取って代わったりするものではなく、創造の自由を広げるもの」と説明しています。



この買収により、InterPositiveのエンジニア、研究者、クリエイターからなる16人のチームがNetflixに加わり、アフレック氏はシニアアドバイザーとしてNetflixに参加することとなります。





InterPositiveのツールを使えば、映画制作者は制作日報を使ってAIモデルを構築し、ミキシング、ショットのライティング調整、視覚効果の追加といったポストプロダクション作業を強化することができるようになり、従来のような視覚生成作業は不要になります。

