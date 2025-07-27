AI疑惑のホラー小説出版停止騒動・昔は良かった企業が変貌する理由などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2026年6月版はコレ！
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2026年6月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：「執筆に生成AIを使った疑い」で大手出版社がホラー小説の出版を中止、この騒動が意味するAI執筆と出版の問題とは？
◆2：ライカ共同開発の2億画素カメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」の見た目を徹底チェック、専用グリップでデジカメ風に変身
◆3：「なぜ最初は素晴らしかった企業が理念を失って変貌してしまうのか」という問いに『リーン・スタートアップ』の著者が回答
◆4：反ワクチン政策が進められたせいでアメリカの慢性疾患患者が増加してしまうと専門家が警告
◆5：「今の駆逐艦はすごいぞ最高だ！」な艦これの駆逐艦娘＆サンタコスがキュートな鈴谷がワンフェス冬の陣で抜錨
◆6：「AIが私のソフトウェアエンジニアとしてのキャリアを侵食しておりどうすればいいか分からない」という投稿が大きな反響を呼ぶ
◆7：AIで雑に量産されたコンテンツがオンラインコミュニティを壊しているとの指摘
◆8：止まらない勢いのホロライブやハイクオリティなバーチャルナースなど、ワンフェス2020[冬]で見かけたVTuberたち
◆9：Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
2026年6月は執筆に生成AIを使った疑いで大手出版社がホラー小説の出版を中止した騒動に関する記事や、ライカ共同開発の2億画素カメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」のレビュー記事、最初は優れていた企業が変貌してしまう理由についてまとめた記事などが人気でした。また、フィギュアや立体造形物の祭典・ワンダーフェスティバルで見かけた艦これ関連フィギュアやVTuber関連フィギュアの記事なども読まれていました。
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