iPhone 17 Pro・Appleの「1万円のヒモ」・AIについての心構えなどAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年11月版はコレ！
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2025年11月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」を一斉ベンチマークテスト、無印・Pro・Airの性能差を探る
◆2：iPhone 17のカメラ性能を徹底検証してみたよレビュー、48メガピクセルにアップグレードされた超広角カメラの実力はいかに
◆3：薄い代わりにカメラが1個になった「iPhone Air」の写真撮影能力を検証してみたよレビュー
◆4：3眼すべて48メガピクセルになった「iPhone 17 Pro」のカメラでいろいろ撮影してみたよレビュー、Proモデルの圧倒的な性能を見せつける非の打ち所がないカメラ
◆5：Apple Watch Ultra 3・Apple Watch Series 11・Apple Watch SE3開封の儀＆外観フォトレビュー
◆6：「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」のバッテリー持続時間と充電速度を測定＆高負荷時に高温になるかも検証してみた
◆7：Appleの「1万円のヒモ」「iPhone 17 Pro専用ケース」「iPhone Air専用バンパー」まとめてレビュー
◆8：ついに心拍数も計測できるようになったAppleのノイキャンワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」外観レビュー、前世代と何が違うのか？
◆9：M5搭載iPad Pro開封の儀＆外観フォトレビュー、中身は進化するも見た目は前世代と変わらない
◆10：AIはあくまで「言葉の計算機」に過ぎずユーザーが想像するような思考や推論はしていないと専門家が指摘
2025年11月はApple製品関連の記事が人気で、「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」の性能差をチェックした記事やカメラ性能を調べてみた記事、AirPods Pro 3の外観レビューやAppleの「1万円のヒモ」などをレビューした記事がよく読まれていました。また、AIはあくまで「言葉の計算機に過ぎない」という話題のトピックの解説記事も人気でした。
なお、Amazonつながりとして、編集部のAmazon欲しいものリストも公開しているので「GIGAZINE編集部の活動を物理的に支援したい！」という場合は以下からお願いします！
GIGAZINE編集部の欲しいものリスト
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T?ref_=wl_share
・関連記事
大阪万博レポ・細田守監督インタビュー・筋肉痛と運動などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年10月版はコレ！ - GIGAZINE
大阪万博レポ・「PCの父」の必読書・アニメ原作者インタビューなどAmazonで売上トップ100のGIGAZINE記事ランキング2025年第3四半期版まとめ - GIGAZINE
「GIGAZINEマンガ大賞」2025年12月度募集開始＆制作中コミックスのおまけをチラ見せ - GIGAZINE
スマート家電ユーザーが実際に使っている家電と使ってみたい家電にはどんな違いがあるのか？GIGAZINE読者にスマートホームの理想と現実を聞いてみた - GIGAZINE
【無料マンガ】「作らせて！絵島さん」第12話(最終回)「一生、隣で…」これからの人生で、一生したいこと - GIGAZINE
無限の輪廻に終焉を 第3話「悪いことは何もしてないのにみんなから死ねと言われ殺されそうになりながら生き残り続け、でも無力で何もできず祈りを積み上げ続けたその果てに」 - GIGAZINE
【無料マンガ】「秘密の宮園」第8話後編(最終回)「A secret garden」未来、私たちがどうなるのか…… - GIGAZINE
命がけの勇者と残業まみれの社畜をダブルワークする「勇者で社畜の兼業ライフ」コミックスを特典マンガやおまけ資料たっぷりでリリースしました - GIGAZINE
アニメ監督の情熱と魂が詰まったアニメ制作に触れることができるインタビュー集「アニメ監督のお仕事とは？」をAmazonでリリース - GIGAZINE
・関連コンテンツ