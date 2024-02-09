カラー対応Kindleレビュー・Apple Watch・風邪が治った後もせきが続く理由などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年12月版はコレ！
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2025年12月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：Apple Watch Series 11に搭載されるwatchOS 26は何が変わったのか？新機能をまとめてみた
◆2：Amazon Kindle初のカラー表示対応電子ペーパー端末「Kindle Colorsoft」開封の儀＆フルカラーマンガを読んでみた
◆3：前世代からノイズキャンセリング性能が2倍に向上したApple「AirPods Pro 3」はどう進化したのか？AirPods Pro 2と聴き比べてみた
◆4：Nothing Phone(3)の光るLEDディスプレイ「Glyph Interface」やAIでメモや文字起こしがボタン1つでできる「Essential Space」を試してみた
◆5：「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」の選び方まとめ、「カメラ性能」「バッテリー持続時間」「ベンチマークスコア」を検証してどんな人にオススメなのか徹底分析してみた
◆6：近未来的デザインにSnapdragon 8s Gen 4を搭載したNothingのハイエンドスマホ「Phone (3)」でパフォーマンス＆バッテリー持ちをチェックしてみた
◆7：Google純正スマートウォッチ「Google Pixel Watch 4」開封の儀＆外観チェック
◆8：Kindle初の電子ペーパーでカラーが表示できる「Kindle Colorsoft」はどれくらいカラーを十分に楽しめるのかスマートフォンや他のKindleシリーズと比較してみた
2025年12月はApple Watchに搭載されたwatchOS 26の新機能レビューや、Amazon Kindle初のカラー表示対応電子ペーパー端末「Kindle Colorsoft」のレビュー記事、近未来的なデザインが光る「Nothing Phone(3)」のレビュー記事など、ガジェット系の記事が人気でした。また、「風邪が治った後もせきが続く理由」や「寒い時に鼻水が垂れてくる理由」など、寒い時期に気になるサイエンス系の記事も読まれていました。
なお、Amazonつながりとして、編集部のAmazon欲しいものリストも公開しているので「GIGAZINE編集部の活動を物理的に支援したい！」という場合は以下からお願いします！
GIGAZINE編集部の欲しいものリスト
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T?sort=custom
・関連記事
「PCの父」の推薦読書リスト・大阪万博のミャクミャク・アニメ監督インタビューなどAmazonで売上トップ100のGIGAZINE記事ランキング2025年版まとめ - GIGAZINE
iPhone 17 Pro・Appleの「1万円のヒモ」・AIについての心構えなどAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年11月版はコレ！ - GIGAZINE
あけましておめでとうございます、今年もGIGAZINEをよろしくです - GIGAZINE
「GIGAZINEマンガ大賞」2026年1月度募集開始＆コミックス特典はどんなのがあるのかまとめてみた - GIGAZINE
トップはコレ！GIGAZINEのYouTube動画トップ10＆全記事トップ10ランキング2025年バージョン - GIGAZINE
【無料マンガ】「作らせて！絵島さん」第12話(最終回)「一生、隣で…」これからの人生で、一生したいこと - GIGAZINE
無限の輪廻に終焉を 第3話「悪いことは何もしてないのにみんなから死ねと言われ殺されそうになりながら生き残り続け、でも無力で何もできず祈りを積み上げ続けたその果てに」 - GIGAZINE
【無料マンガ】「秘密の宮園」第8話後編(最終回)「A secret garden」未来、私たちがどうなるのか…… - GIGAZINE
命がけの勇者と残業まみれの社畜をダブルワークする「勇者で社畜の兼業ライフ」コミックスを特典マンガやおまけ資料たっぷりでリリースしました - GIGAZINE
・関連コンテンツ