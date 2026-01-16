2026年01月16日 22時00分 メモ

1410年頃に建造された「世界最大のコグ船」がコペンハーゲン沖で見つかる

by Hugh Llewelyn



デンマークとスウェーデンの間にある海峡で、約600年前に建造されたコグ船が見つかりました。非常に保存状態が良く、これまで見つかった同種の船としては世界最大のものだそうです。



World’s largest cog discovered in Danish waters: Archaeologists reveal a medieval super ship

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/about-us/news-and-press/press-releases/archaeologists-reveal-a-medieval-super-ship-its-the-worlds-largest-cog



Archaeologists Say They've Unearthed a Massive Medieval Cargo Ship That's the Largest Vessel of Its Kind Ever Found

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/archaeologists-say-theyve-unearthed-a-massive-medieval-cargo-ship-thats-the-largest-vessel-of-its-kind-ever-found-180987984/



コグ船は12世紀頃に誕生した船です。一般にバルト海沿岸で豊富だったオーク材で造られており、主にバルト海の海上貿易に使われていました。



今回発見されたコグ船は全長約28m、幅約9m、高さ約6mで、推定積載量は300トン。発見された場所にちなんで「Svælget(スヴェルゲット)2号」と名付けられました。年輪年代学的手法により、1410年頃に建造され、現在のポーランドに当たるポポメラニアとオランダの2つの地域で産出された木材が使用されていたことが分かりました。





コグ船は他の船に比べて積載量が多いことで知られています。スヴェルゲット2号の発掘を指揮した海洋考古学者のオットー・ウルドゥム氏は「これほどの大きさを備えていたという事実は、商人たちが輸送する品物が多く、その品物を受け入れるだけの大規模な市場があったことを示しています」と指摘しました。



スヴェルゲット2号は一部が砂に埋もれていたため浸食から守られており、既存のコグ船に比べて保存状態が非常に良く、コグ船の構造や積載物を知るための手がかりが多く見つかりました。





例えば、コグ船は船首と船尾に築かれた高い防御楼(castles)があることが文献から知られていましたが、実際に存在したという確かな証拠は見つかっていなかったそうです。ところがスヴェルゲット2号では船尾から防御楼だと思われる空間が見つかっており、考古学的な知見が得られたそうです。ウルドゥム氏は「乗組員が比較的安全に過ごせる屋根付きデッキは、どんな天候でもオープンデッキしかなかったバイキング時代の船と比べれば大きな進歩です」と語りました。





また、船内にレンガ造りの調理室(ギャレー)が発見されたのも大きな手がかりでした。調理室は約200個のレンガと15枚のタイルで構成されており、同じ場所で青銅製の調理鍋、陶器のボウル、そして魚や肉の残骸が見つかったそうで、ウルドゥム氏は「デンマーク海域で発見された中世の船でレンガ造りのギャレーを見るのは初めてです。ギャレーのおかげで、船員たちはかつて海上で主流だった乾燥した冷たい食事ではなく、陸上と同じような温かい食事を摂ることができるようになったのです」と付け加えました。





このほか、彩色された木製の皿、靴、くし、ロザリオなども見つかっています。ただ、積み荷の痕跡が一切見つかっておらず、スヴェルゲット2号が一体何を運んでいたのかは分かっていないそうです。



ウルドゥム氏は「この発見は海洋考古学における画期的な成果です。スヴェルゲット2号は現存する最大のコグ船であり、中世最大の貿易船の建造技術と船上生活の両方を理解するまたとない機会を与えてくれます」と述べました。

