コーヒーメーカーとレゴを3Dプリンターで組み合わせて全自動コーヒーマシンを自作
カプセル式のコーヒーメーカーとレゴを3Dプリンターで組み合わせ、マイコンと自作のスマートフォンアプリで制御できるようにした全自動コーヒーマシンを、さまざまなものをレゴで発明するYouTubeチャンネル・Brick Machinesが動画で公開しています。
Building a LEGO Coffee Factory... - YouTube
コーヒーメーカーをレゴの板に固定します。
さらに部品を装着。
これはカプセル投入口のフタを開け閉めする機構です。
さらに側面には、コーヒーの量を調整するため、ボタンを直接押すことができる仕組みも取り付けられました。
3Dプリンターで印刷した部品で作った、回転盤。
カプセルホルダーを回転させるためのものでした。ただし、速く回しすぎるとカプセルが吹っ飛んでしまうため、速度調整が必要です。
カプセルホルダーは、コーヒーメーカーの隣に設置。
「全自動」なのでカプセルをホルダーからつかむためのロボットアームを開発。
ロボットアームを動かすための仕組みもレゴで作ります。
そして、コーヒーを注ぐカップとフタも自動で補充できるようにします。
カップとフタはコーヒーメーカーの左側に。スライドレールの上にカップを流す仕組みです。
カップに取り付ける蓋は1枚だけを正確に持ち上げて、コーヒーを注いだカップに固定できるようにします。
カップは1個だけをすとんと落とし、スライドレールに移動させます。
使用済みのカプセルを収納する箱。この箱はコーヒーメーカーの受け皿を外して洗えるように、取り外しが可能になっています。
モーターの制御装置はマイコンに接続し、スマートフォンから操作可能にします。スマートフォンからは、コーヒーの量とフレーバーの種類を指定できます。
スマートフォンで操作すると、まずカップ1個がスライドレールに落ち、フタの山と共にコーヒーメーカーへ流れていきます。
カップがコーヒーメーカーに装着されました。同時に、コーヒーメーカーの左側にある装置にフタの山が固定されます。
マジックハンドが指定されたカプセルを選びます。
つかんだカプセルは、コーヒーメーカーのカプセル投入口にセットされます。
そして、量を指定するボタンが押されます。
コーヒー抽出の進捗(しんちょく)はスマートフォンのアプリ画面に表示されます。
抽出が終わったらカプセルが手前の箱に廃棄されます。
そして、スライドレールが左に動き、フタを取り付けられたカップが手前に運ばれるというわけです。
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in 動画, ハードウェア, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article I built a fully automatic coffee machine….