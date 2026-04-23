2026年04月23日 07時00分 動画

コーヒーメーカーとレゴを3Dプリンターで組み合わせて全自動コーヒーマシンを自作



カプセル式のコーヒーメーカーとレゴを3Dプリンターで組み合わせ、マイコンと自作のスマートフォンアプリで制御できるようにした全自動コーヒーマシンを、さまざまなものをレゴで発明するYouTubeチャンネル・Brick Machinesが動画で公開しています。



Building a LEGO Coffee Factory... - YouTube





コーヒーメーカーをレゴの板に固定します。





さらに部品を装着。





これはカプセル投入口のフタを開け閉めする機構です。





さらに側面には、コーヒーの量を調整するため、ボタンを直接押すことができる仕組みも取り付けられました。





3Dプリンターで印刷した部品で作った、回転盤。





カプセルホルダーを回転させるためのものでした。ただし、速く回しすぎるとカプセルが吹っ飛んでしまうため、速度調整が必要です。





カプセルホルダーは、コーヒーメーカーの隣に設置。





「全自動」なのでカプセルをホルダーからつかむためのロボットアームを開発。





ロボットアームを動かすための仕組みもレゴで作ります。





そして、コーヒーを注ぐカップとフタも自動で補充できるようにします。





カップとフタはコーヒーメーカーの左側に。スライドレールの上にカップを流す仕組みです。





カップに取り付ける蓋は1枚だけを正確に持ち上げて、コーヒーを注いだカップに固定できるようにします。





カップは1個だけをすとんと落とし、スライドレールに移動させます。





使用済みのカプセルを収納する箱。この箱はコーヒーメーカーの受け皿を外して洗えるように、取り外しが可能になっています。





モーターの制御装置はマイコンに接続し、スマートフォンから操作可能にします。スマートフォンからは、コーヒーの量とフレーバーの種類を指定できます。





スマートフォンで操作すると、まずカップ1個がスライドレールに落ち、フタの山と共にコーヒーメーカーへ流れていきます。





カップがコーヒーメーカーに装着されました。同時に、コーヒーメーカーの左側にある装置にフタの山が固定されます。





マジックハンドが指定されたカプセルを選びます。





つかんだカプセルは、コーヒーメーカーのカプセル投入口にセットされます。





そして、量を指定するボタンが押されます。





コーヒー抽出の進捗(しんちょく)はスマートフォンのアプリ画面に表示されます。





抽出が終わったらカプセルが手前の箱に廃棄されます。





そして、スライドレールが左に動き、フタを取り付けられたカップが手前に運ばれるというわけです。

