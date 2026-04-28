2026年04月28日 15時40分 ハードウェア

自作PC勢に人気のPC冷却機器メーカー・NoctuaがPCファンの3D CADデータを公開



PCを自作している人たちに人気のCPUクーラー・PCケースファン製造メーカーであるNoctuaが、ユーザーに特に人気の高い「NF-A12x25 G2」を含む製品のCADモデルを無償公開しました。主要な3D CAD・CAMシステムで利用可能なSTEPファイルで配布されていて、ファイルを扱える人であればCAD設計時に組み込むことなどが可能です。



3D CAD models | Noctua

https://www.noctua.at/en/3d-cad-models



ダウンロードページは以下。



Product-specific downloads | Noctua

https://www.noctua.at/en/support/downloads



Select a productから任意の製品名を選ぶと、マニュアルなどと並んで3D CADデータがダウンロード可能になっています。「STEP」と書かれたボタンをクリックすると、STEPファイルの含まれたZIPファイルをダウンロードできます。





ZIPファイルの中身はSTEPファイルとREADME.txt。





README.txtによれば、ダウンロード可能なのは公開用の3D CADデータで、知的財産権保護のために羽根の形状など特定の部分がわずかに変更されているものの、取り付け寸法や外寸は製品を正確に再現したものだとのこと。



このため、あくまで自作PCを設計する時の参考用などに使うのはOKですが、性能シミュレーションへの利用や3Dプリントには使用しないでほしいと注意されています。



また、免責事項として、CADモデルに誤りがないことや特定用途に適していることを保証するものではなく、使用は利用者の自己責任であり、提供されたモデルを使用した結果として生じたいかなる損害についてもNoctuaは責任を負わないと記載されています。

