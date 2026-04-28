2026年04月28日 15時00分 AI

WordPress専用のAIコーディングCLIツール「Studio Code」ベータ版の無料提供が開始



WordPress.comが、WordPress向けのエージェント型コーディングツール「Studio Code」をベータ版として公開しました。開発チームは、完成品として磨き上げてから公開するのではなく、早い段階でユーザーに触ってもらい、フィードバックを取り込みながら次の開発段階を形作る方針だと説明しています。



Studio Code: An Agentic Coding Tool for WordPress (Now in Beta)

https://wordpress.com/blog/2026/04/27/studio-code-beta/



Studio Codeは、ターミナル上で「WordPressの専門家」を呼び出すように使えるCLIツールです。コードベースを読み取り、ファイルを編集し、コマンドを実行し、ローカルサイトを立ち上げることができ、WordPressのベストプラクティスにも深く対応。Claude CodeやCursor CLIのような汎用コーディングエージェントに近い体験をWordPress向けに特化させたもので、Claude Codeの技術も活用されています。



汎用のコーディングエージェントは、WordPressサイトを扱うために必要なローカル環境の起動、WP-CLIコマンドの実行、実際のエディターに対するブロックマークアップの検証、結果のスクリーンショット確認といった機能を標準では備えていません。これに対してStudio Codeはブロックテーマを理解し、WP-CLIに精通し、開発者と同じように実行、出力確認、修正を繰り返すフィードバックループで作業できます。ユーザーが自然言語で作りたいものを説明すると、Studio Codeがそれを構築します。





たとえば、サイトのコンセプトや参照URLを与えることで、レイアウト、タイポグラフィ、カラーパレット、ページコンテンツを含むブロックテーマを構築できます。Studio Codeはフォントの選定、CSSの記述、ページ作成を行い、スクリーンショットで視覚的な出力を確認して、壊れている部分があれば修正します。



Studio Codeはローカル環境の管理機能も備えており、サイトの作成、起動、停止、プラグインのインストール、テーマの有効化、オプション設定、投稿やメニューの作成といった作業を自然言語で実行できます。内部ではWP-CLIが使われますが、ユーザーがWP-CLIのコマンドを直接入力する必要はありません。





また、Studio Codeはブロックコンテンツの作成と検証にも対応しています。WordPressではブロックマークアップが構造的に正しくない場合、エディター側で拒否されることがありますが、Studio Codeは生成した各ブロックを挿入前に実際のブラウザ上でsave()関数に通し、実際のブロックエディターの挙動と照らし合わせて検証します。



さらに、「/need-for-speed」スキルを使うことでローカルサイトのパフォーマンス監査を実行し、速度改善に向けた具体的な提案を受けることも可能。ローカルで構築したサイトに満足したら、WordPress.com上のホステッドプレビューサイトのリンクを生成したり、WordPress.comとの間でpushやpullを行ったりできます。WordPress.comは、フルマネージドホスティング、組み込みのセキュリティ、24時間365日の専門サポートが提供されると説明しています。





既存サイト向けには、カテゴリー分類の整理機能も用意されており、重複したカテゴリーの統合、使われなくなったカテゴリーの廃止、不足しているカテゴリーの作成、投稿の再分類などを自然言語で指示できます。Studio Codeはコンテンツを書き出し、AIを使って構造を整理するため、ユーザーがカテゴリー設定を一つずつ手作業で変更する必要はありません。



WordPress.comは、「Studio Codeの中核的な体験はすでに機能しており、実際にサイト構築やアイデアの試作、足場作りの省力化に使われている」と説明しています。一方で、設計能力の改善、複雑なレイアウトへの対応、既存サイトでできることの拡張など、今後も開発すべき部分は残っているとのこと。



Studio Codeは記事作成時点でベータ版として無料で提供されており、Studio CLIをデスクトップアプリまたはターミナルからインストールした後、「studio code」と入力することで試用できます。ただし、この方針は将来的に変更される可能性があり、正式な方針を固める前にユーザーからのフィードバックを求めたいとされています。

