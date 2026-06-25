「GTA6」の価格が判明、アルティメット・エディションや予約特典板との違いとは？
「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」の日本向け価格が公開されました。通常版の「スタンダード・エディション」に加え特典が満載の「アルティメット・エディション」も発売されます。2026年6月25日0時から予約注文が始まっています。
『グランド・セフト・オートVI』6月25日プレオーダー開始 - Rockstar Games
https://www.rockstargames.com/jp/newswire/article/5171972o3ak5oa/pre-order-grand-theft-auto-vi-on-june-25
Grand Theft Auto VI - Rockstar Games
https://www.rockstargames.com/VI
グランド・セフト・オートVI | ゲームタイトル | PlayStation (日本)
https://www.playstation.com/ja-jp/games/grand-theft-auto-vi/
グランド・セフト・オートVI を購入 | Xbox
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/vi/9P3H4968GRSM/0017
GTA6はPlayStation 5(PS5)シリーズとXBOX Series X|S向けに発売予定。「スタンダード・エディション」の価格が9800円、「アルティメット・エディション」の価格が1万2280円です。いずれのエディションも日本時間の2026年11月12日からプリロードを開始でき、11月19日0時の発売と同時にプレイできます。デジタル版のほか、ダウンロードコードが同梱されたパッケージ版も発売されます。
11月20日までにいずれかのエディションを予約注文または購入すると、いくつかのゲームアイテムが付属する「ヴィンテージ・バイスシティパック」と、ロックスター・ゲームスのメンバーシップ「GTA+」の無料利用期間(1カ月分)がプレゼントされます。
ヴィンテージ・バイスシティパックの内容は以下の通り。
◆55年式 ヴァピッド・スタニアー 車両とガレージ
◆ヘアスタイルと衣装
◆トミー・ベルセッティを彷彿とさせるヤシの木柄の武器デザイン
アルティメット・エディションの追加コンテンツは以下の通りです。なお、スタンダード・エディションを購入した後で差額の2480円を支払ってアルティメット・エディションにアップグレードすることもできます。
◆95年式 グロッティ・チーター 車両
◆ホーク・アンド・リトル モーガンリボルバー
◆ジェイソンのジラルディ ES9ピストルとルシアのクローゼ K17ピストルに緻密な彫刻を施した専用武器バリエーション
◆限定コスチューム、髪型、タトゥー
◆ジェイソンの隠れ家の乗り物
◆ガナード・レトロビルド
◆内装、リム、ホイールなどを変更できるライドアウト・カスタム
◆ヒゲのアレンジ、メイクとネイルが可能なサラズ・ユニセックスサロン
◆シッツ スクアーロ
◆ストリートウェア専門店 ストック305
◆67年式 ヴァピッド ドミネーターバギー 車両とガレージ
◆タトゥーバー エレクトリック・ファングタトゥー
◆チューニングショップ ワンアイド・ウィリー
◆アパレルとアクセサリーのカプセルコレクション グッドタイムグッズ
◆PTT YOUNGIN$の拠点
◆クラシックカー・コレクション
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in ゲーム, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article The price of 'GTA 6' has been revealed; ….