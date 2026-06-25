2026年06月25日 11時41分 AI

QualcommがAIスタートアップのModularを約6400億円で買収



半導体企業のQualcommが、AIソフトウェア開発のスタートアップ・Modularの買収で合意に至ったと発表しました。Qualcommは今回の買収を通じてデバイスからデータセンターまでを対象とするAI事業を強化し、開発者や企業が多様な半導体上でAIを展開しやすい環境の構築を目指しています。



Qualcomm to Acquire Modular | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2026/06/qualcomm-to-acquire-modular



Modular: Qualcomm to Acquire Modular

https://www.modular.com/blog/qualcomm-to-acquire-modular



Qualcomm to buy startup Modular for $4 billion in AI software push | Reuters

https://www.reuters.com/business/qualcomm-buy-ai-startup-modular-2026-06-24/



Qualcomm Is Said to Near Deal for AI Software Firm Modular - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-22/qualcomm-is-said-to-near-deal-for-ai-chip-startup-modular



Qualcommはスマートフォン向けチップが収入の大部分を占める事業構造からの多角化を推し進め、データセンター市場での存在感を高めようとしており、年末までの出荷を予定するデータセンター向けプロセッサなどを投入しています。



ModularはCPUやGPU、NPU、カスタムASICなど異なる半導体アーキテクチャ上で、AIモデルを効率的に動かすためのソフトウェア基盤を提供しています。開発者はアクセラレーターごとにコードを書き換えずにAIを開発、最適化、実行できるため、導入の手間と総保有コストの抑制につながるとされています。





特に重要なのは、AIモデルを実行する推論処理での効率化です。Qualcommは性能当たりの消費電力が推論コストを左右すると位置付けており、Modularのソフトウェアを組み合わせることで、分散型AIシステムにおける推論、管理、導入の最適化を狙う模様。



取引は株式対価によるもので、評価額は約39億2000万ドル(約6010億円)です。QualcommはModularの株主に対し、普通株式を最大1920万株発行する予定で、買収完了は通常の手続きと規制当局の承認を条件に2026年後半を見込んでいます。





6月23日時点では、Qualcommが約40億ドル(約6400億円)規模でModularを買収する最終段階の協議に入ったと報じられていました。当時は条件変更や合意不成立の可能性も指摘されていましたが、翌日にQualcommが正式に買収合意を発表しました。



Qualcommは近年、小規模な買収を通じた事業拡大を進めています。2018年にはNXP Semiconductorsの買収は規制承認を得られず撤回していますが、2025年にはにはAlphawave IP Groupを24億ドル(約3680億円)で現金買収することで合意しました。今回のModular買収の発表当日にはQualcomm株が午前の取引で約4％下落したものの、Bloombergによると同社株は6月23日時点で年初来30％上昇したそうです。



by Kārlis Dambrāns



ModularはNVIDIAやAMDを含む複数の半導体企業のチップを支援する中立的なソフトウェア層として事業を展開してきました。今回の買収により、NVIDIAのCUDAが築いてきた開発者基盤に対し、Qualcommが複数のハードウェアで利用できる開放的なソフトウェア環境を軸に競争を強める可能性があります。

