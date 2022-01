2022年01月26日 11時34分 メモ

NVIDIAによるソフトバンク傘下の半導体企業Arm買収話がなくなる可能性浮上



ソフトバンクが保有している半導体企業Armを約4兆2000億円でNVIDIAが買収する一件で、反対意見が多く交渉がはかどらないなどの理由で、NVIDIAが買収を諦める可能性が報じられています。正式決定したものではなく、両社とも当局への働きかけは続けていますが、ソフトバンク側もArmの新規株式公開(IPO)を視野に入れて動いているとのことです。



Armは前身企業も含めると1978年創業。2016年にソフトバンクグループ傘下となり、2020年7月にIoT事業を分割。そして2020年9月にNVIDIAへの売却が発表されました。



しかし、GPU「GeForce」シリーズを展開し、自らも半導体メーカーであるNVIDIAがArmを買収することは技術独占につながるとして、他方面から懸念が寄せられました。



取引成立にはアメリカ、EU、イギリス、中国による承認が必要となりますが、アメリカの連邦取引委員会は買収差し止めを求めて提訴。



一方で、Armをアメリカの企業であるNVIDIAに買収されることに対し、中国は自国への技術供給が滞り、Armに頼っている国内新興メーカーへの影響が大きいと考えて、「もし他が承認したとしても買収を阻止する」という姿勢を見せていました。



さらに、Qualcomm、Microsoft、Intel、Amazonは各規制当局に対して、取引が不成立になるような材料を提供したとのこと。





こうした「抵抗」を受けて買収の承認プロセスが一向に進まなかったことから、NVIDIAはArm買収を断念したものとみられます。ニュースサイト・Bloombergによると、すでにNVIDIAはソフトバンクに対して「取引完了の見込みはない」と伝え、ソフトバンクもArmのIPOを視野に入れているとのこと。



ただ、まだ取引が破談になったわけではなく、NVIDIAとソフトバンクは当局に対する働きかけを続けているそうです。



なお、ソフトバンクとArmは、この取引が成立するか否かにかかわらず、NVIDIAが交渉時に支払った20億ドル(約2280億円)と分割手数料12億5000万ドル(約1420億円)を手にする権利があるとのことです。