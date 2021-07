2021年07月16日 12時46分 メモ

Intelが半導体ファウンドリのGlobalFoundriesについて3兆円以上で買収を検討中との報道



Intelが半導体製造企業大手のGlobalFoundriesを買収する計画を模索中だと、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。



Intel Is in Talks to Buy GlobalFoundries for About $30 Billion - WSJ

https://www.wsj.com/articles/intel-is-in-talks-to-buy-globalfoundries-for-about-30-billion-11626387704?mod=djemalertNEWS





Intel in talks to buy GlobalFoundries for about $30 billion - WSJ | Reuters

https://www.reuters.com/business/intel-talks-buy-globalfoundries-about-30-billion-wsj-2021-07-15/



GlobalFoundriesはアブダビ政府の投資部門であるMubadala Investmentが所有する半導体ファウンドリで、拠点をアメリカに置いています。GlobalFoundriesはもともとAMDのファウンドリ部門が分社化され独立したもので、NVIDIAやAMDなどと契約して半導体製造を行っています。2018年には7mmプロセスでの半導体製造を取りやめ、TSMCやSamsung、Intelとの最先端プロセスの開発競争から脱落しましたが、2021年5月には1700億円分の半導体をAMDに販売する契約が成立しました。



ウォール・ストリート・ジャーナルが伝えるところによると、Intelが半導体販売の規模を拡大するべく、これまでで最大規模の買収となるGlobalFoundriesの買収計画を加速させる動きをみせているとのこと。情報筋はGlobalFoundriesの評価額を約300億ドル(約3兆3000億円)と見積もっています。しかし、GlobalFoundriesの広報担当者は「Intelとの話し合いは行っていない」と述べたとのことで、ウォール・ストリート・ジャーナルは「GlobalFoundriesとの直接契約ではないようだ」と推測しています。



Intelは2021年3月に「2兆円超を投じてファウンドリサービスの拡充を目指す」との計画を打ち立て、2021年7月には2兆2000億円以上を投じてヨーロッパに半導体工場を建設する計画を立てているとも報じられました。



