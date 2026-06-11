2026年06月11日 16時56分 AI

XiaomiがClaude Code的なAIエージェント「MiMo Code」をオープンソースで公開、ブラインドテストでClaude Codeに勝利



中国大手テクノロジー企業であるXiaomiがAIエージェントツール「MiMo Code」を2026年6月11日に公開しました。



MiMo Code

https://mimo.xiaomi.com/mimocode



MiMo Code: Scaling Coding Agents to Long-Horizon Tasks

https://mimo.xiaomi.com/blog/mimo-code-long-horizon





🚀 MiMo Code V0.1 is now live and open-source！



More than an AI coding assistant in your terminal — it's the smartest coding partner you'll ever work with.



Comes with MiMo V2.5, a multimodal model available free for a limited time, featuring a million-token context window—ready… pic.twitter.com/5f4hLQd7Ii — Xiaomi MiMo (@XiaomiMiMo) June 10, 2026



MiMo CodeはClaude Codeのようにターミナル上で動作するAIエージェントで、オープンソースのAIエージェントである「OpenCode」をフォークして開発されています。



MiMo Codeはタスクを実行する際に「複数のAIエージェントでタスク実行手順の候補を生成し、評価役のエージェントで最も有望な候補を選択して実行に移る」という仕組みを採用しており、単一のエージェントを実行するよりも性能を引き上げることに成功しているとのこと。また、「長くなったセッションの要点を抽出して新たなセッションを自動的に開始する」といった長期的なタスクを実行するための仕組みも組み込まれています。





Claude CodeなどのAIエージェントではタスクの実行方法をまとめたSkillsを使うことができます。Skillsの中身は自然言語で書かれたSKILL.mdですが、自然言語で書かれた指示をAIモデルに実行させると結果にブレが生じてエージェント全体の性能低下につながってしまいます。MiMo Codeには自然言語で書かれたSKILL.mdをもとにJavaScriptコードを生成して決定論的にタスクを実行できる仕組みが導入されています。



Xiaomiによれば、MiMo Codeは複数の工夫によってClaude Codeより高性能なAIエージェントツールになったとのこと。以下の表は「MiMo CodeでMiMo-V2.5-Proを使う」「MiMo CodeでMiMo-V2.5を使う」「Claude CodeでMiMo-V2.5-Proを使う」「Claude CodeでClaude Sonnet 4.6を使う」という条件でのベンチマークスコアを並べたもので、MiMo Codeが最も高いスコアを記録しています。また、AIエージェントの種類を伏せつつ人間の開発者576人にMiMo CodeとClaude Codeの性能を比較させた結果、ステップ数が200を超える複雑なタスクにおいてMiMo-V2.5が65％の勝率を記録しました。





MiMo Codeのインストール手順や詳しい使い方は以下のドキュメントにまとまっています。



MiMo Code docs

https://mimo.xiaomi.com/mimocode/start





また、MiMo Codeのソースコードは以下のリンク先で公開されています。ライセンスはMIT Licenseです。



GitHub - XiaomiMiMo/MiMo-Code · GitHub

https://github.com/XiaomiMiMo/MiMo-Code

