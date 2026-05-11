2026年05月11日 07時00分 AI

コストをなんとわずか17分の1に節約できるDeepSeek V4 Proを使ったClaude Codeエージェントループ「deepclaude」



「deepclaude」は、Claude Codeの自律的なコーディングエージェントの使い勝手を保ったまま、裏側で使うモデルをDeepSeek V4 Proなどに切り替えるためのツールです。Claude Codeの操作感はそのままに、Anthropicのモデルを使う場合と比べてコストを最大17分の1に抑えられるのがポイントです。



GitHub - aattaran/deepclaude: Use Claude Code's autonomous agent loop with DeepSeek V4 Pro, OpenRouter, or any Anthropic-compatible backend. Same UX, 17x cheaper. · GitHub

https://github.com/aattaran/deepclaude



Claude Codeは、ファイルの読み取りや編集、bashの実行、Git操作、複数ステップにわたる自律的な作業ループなどを備えたコーディングエージェントです。ただし、Claude Codeの利用に月額200ドル(約3万2000円)の上限付きプランが必要です。



deepclaudeは、Claude Code CLIのツールループや操作体験を維持しながら、モデル呼び出し先だけをDeepSeek V4 Proなどへ差し替える仕組み。Claude CodeからのAPI呼び出しをDeepSeek、OpenRouter、Fireworks AI、Anthropicといったバックエンドに送ることで、同じような操作感で別モデルを使えるようにします。





実際に利用できる機能としては、ファイルの読み取り、書き込み、編集、Bash/PowerShellの実行、GlobやGrepによる検索、複数ステップの自律ループ、サブエージェントの起動、Git操作、プロジェクト初期化などが挙げられています。つまり、deepclaudeは単にチャット先をDeepSeekに変えるというより、Claude Codeが持つ開発作業用のループをより安価なモデルで動かすことを狙ったツールといえます。



ただし、deepclaudeは完全にClaude Codeそのものを置き換えるものではなく、DeepSeekのAnthropic互換エンドポイントは画像入力に対応しておらず、MCPサーバーツールも互換レイヤー経由ではサポートされないとのこと。また、Anthropic側のcache_controlによるプロンプトキャッシュは無視され、DeepSeek側の自動キャッシュを使う形になります。





また、日常的な作業の80％程度ではDeepSeek V4 ProがClaude Opusに近い性能を示す一方、複雑な推論が必要な20％程度の作業ではClaude Opusの方が強いとされています。そのため、通常作業ではDeepSeekを使い、難しい問題ではAnthropicに戻すという使い分けが想定されています。



さらにdeepclaudeには、セッション中にバックエンドを切り替える機能も用意されています。ローカルプロキシがlocalhost:3200で動作し、Claude CodeからのモデルAPI呼び出しを現在選択されているバックエンドへ流すことで、DeepSeek、OpenRouter、Anthropicなどを再起動なしで切り替えられるという仕組みです。





記事作成時点で、DeepSeek V4 Proの料金は100万入力トークン(キャッシュミス)あたり0.44ドル(約69円)、100万出力トークンあたり0.87ドル(約136円)です。一方、AnthropicのClaude Opus 4.7だと100万入力トークンあたり5ドル(約780円)、100万出力トークンあたり25ドル(約3920円)です。DeepSeek V4 Proの価格は2026年5月31日までの75％割引きの価格でですが、割引きが終わってもなおDeepSeek V4 Proの方が低コストで運用できます。deepclaudeはClaude Codeの開発体験を維持しつつ、モデル利用料を抑えたい開発者向けの実験的な選択肢といえます。

