AnthropicがClaude Opus 4.6のリサーチプレビュー版に高速モードを導入、2.5倍高速だが価格は6倍
Anthropicが2026年2月5日に発表したAIモデル「Claude Opus 4.6」に、出力速度が最大2.5倍になる「高速モード」が導入されました。全てのユーザーがClaude Codeなどを通じて利用できますが、価格は通常(標準モード)の6倍となります。
Speed up responses with fast mode - Claude Code Docs
https://code.claude.com/docs/en/fast-mode
Our teams have been building with a 2.5x-faster version of Claude Opus 4.6.— Claude (@claudeai) February 7, 2026
We’re now making it available as an early experiment via Claude Code and our API.
「Claude Opus 4.6」はOpusクラスのモデルとして初めて100万トークンのコンテキストウィンドウが導入されたモデルで、大規模なコードベースや膨大な文書群を扱う能力が飛躍的に向上しています。100万トークン当たりの料金は入力が5ドル(約780円)、出力が25ドル(約3920円)です。
AnthropicがClaude Opus 4.6を発表、コーディングだけでなく財務処理や文書作成の性能も向上＆最大100万トークンのコンテキストウィンドウに対応 - GIGAZINE
Claude Opus 4.6のリサーチプレビュー版に新しく導入されたのが「高速モード」です。Anthropicいわく、高速モードは標準モードと同じモデルを使いつつ「コスト効率よりもスピードを優先する」API構成を採用しているモードで、品質と機能は標準モードと同等ながら、応答速度が最大2.5倍速くなっているとのこと。
高速モードはClaude Codeのサブスクリプションプラン(Pro/Max/Team/Enterprise)およびClaude Consoleを通じて利用できます。100万トークン当たりの料金は入力が30ドル(約4700円)、出力が150ドル(約2万3520円)で、標準モードの6倍の価格となります。
また、GitHub Copilotでも利用できます。
Fast mode for Claude Opus 4.6 is now in preview for GitHub Copilot - GitHub Changelog
https://github.blog/changelog/2026-02-07-claude-opus-4-6-fast-is-now-in-public-preview-for-github-copilot/
高速モードを有効にすると、Claude Codeは自動的にOpus 4.6に切り替わり、「高速モードオン」という確認メッセージが表示されます。また高速モードのアイコンがプロンプトの横に表示されます
高速モードは速度が重要なライブデバッグや締め切り間近の作業に、標準モードは速度があまり重要でない長時間の自律タスクやコスト重視の作業に最適とされています。
また、高速モードには標準モードとは異なるレート制限があり、高速モードのレート制限に達した場合は自動的に標準モードに切り替わるとのことです。
・関連記事
ClaudeのAIアシスタント「Coworkモード」を支えるLinuxコンテナ環境とは？ - GIGAZINE
AnthropicがClaudeの「憲法」を改訂、安全性と倫理性が有用性よりも優先される - GIGAZINE
Claude 4.5 Opusの「魂の概要」とは何か？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article Anthropic introduces a high-speed mode i….