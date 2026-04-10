OpenAIがChatGPTのProプランに月額1万6800円のお手頃ティアを追加、従来の月額3万円ティアも継続
OpenAIがChatGPTの有料プランを更新し、月額1万6800円で使えるProプランを導入しました。従来の月額3万円のProプランも提供されるため、Proプランには月額1万6800円のティアと月額3万円のティアが存在することとなります。
ChatGPT has a new $100 per month Pro subscription | The Verge
https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/909599/chatgpt-pro-subscription-new
ChatGPT finally offers $100/month Pro plan | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/04/09/chatgpt-pro-plan-100-month-codex/
OpenAIはX(旧Twitter)アカウントで、ChatGPTのProプランに新しいティアを追加することを発表しました。新しい月額1万6800円のProプランは、Plusプランの5倍の利用量が確保されており、最先端のChatGPT Proモデルも利用でき、実験機能への早期アクセスも可能です。Proプランの詳細は料金プランページからチェックできます。
ChatGPT のプラン | 無料版、Plus、Pro、Business、Enterprise
https://chatgpt.com/ja-JP/pricing/
OpenAIは新しいProプランについて、以下のように説明しています。
「ChatGPTのサブスクリプションプランであるProおよびPlusを更新し、Codexの利用増加をより良くサポートします。新しいProプランに月額100ドル(日本では月額1万6800円)のティアを導入します。この新しいティアはPlusプランの5倍もCodexを利用できるため、より長く、高い労力を要するCodexセッションに最適です。ChatGPTではこの新しいProティアは引き続きすべてのPro機能へのアクセスを提供し、独占的なProモデルおよびInstantおよびThinkingモデルへの無制限アクセスを含みます。ローンチを祝し、5月31日まで期間限定でCodexの利用可能数を増加させ、月額100ドルのProプランではChatGPT Plusの最大10倍のCodexが利用できるようにし、最も野心的なアイデアを構築できるようにします」
We’re updating our ChatGPT Pro and Plus subscriptions to better support the growing use of Codex.— OpenAI (@OpenAI) April 9, 2026
We’re introducing a new $100/month Pro tier. This new tier offers 5x more Codex usage than Plus and is best for longer, high-effort Codex sessions.
In ChatGPT, this new Pro tier…
「既存のPlusプラン向けのCodexプロモーションは本日終了し、これに合わせてPlusプランでのCodex使用を再調整し、1日あたりの長時間のセッションではなく、週全体でより多くのセッションをサポートする形にします。Plusプランは、Codexの安定した日常的な使用に対して20ドル(日本では月額3000円)で最高のオファーであり続け、新たな100ドルのProティアは、より重い日常使用のためのアクセスしやすいアップグレード経路を提供します」
The Codex promotion for existing Plus subscribers ends today and as a part of this, we’re rebalancing Codex usage in Plus to support more sessions throughout the week, rather than longer sessions in a single day.— OpenAI (@OpenAI) April 9, 2026
The Plus plan will continue to be the best offer at $20 for…
なお、従来の月額3万円のProプランも引き続き利用可能で、Proプランの契約画面に進むとオプションとして表示されます。
OpenAIの広報担当者はテクノロジーメディアのTechCrunchに対して、「新しい月額100ドルのProティアは、特に制限が最も重要となる高負荷な作業セッションにおいて、開発者がより費用対効果の高い実用的なコーディング能力を得られるように設計されています。Claude Codeと比較すると、Codexは有料ティア全体で1ドルあたりのコーディング能力が高く、その違いはアクティブなコーディング使用時に最も顕著に現れます」と説明したそうです。
なお、OpenAIは月額3万円のProティアについて、「並行プロジェクト間でも、最も要求の厳しいワークフローを継続的にサポートするのに十分」と説明しています。
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in AI, Posted by logu_ii
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