YouTube Musicが曲の歌詞表示を有料化へ
YouTubeの音楽配信サービス・YouTube Musicが無料アカウントに歌詞へのアクセスを制限していると複数の報告が挙がっています。YouTube Musicは無料プランのユーザーに対する歌詞表示の制限をテストしていましたが、この制限が海外では広く展開され始めている模様です。
YouTube Music lyrics now require a Premium subscription
https://9to5google.com/2026/02/07/youtube-music-lyrics-premium/
YouTube Music starts putting lyrics behind a paywall | The Verge
https://www.theverge.com/streaming/875511/youtube-music-lyrics-paywall
これまでYouTube Musicでは誰でも楽曲の歌詞を見ることができました。しかし、GoogleはYouTube PremiumあるいはMusic Premiumのサブスクリプションユーザーにのみ、歌詞を見せるテストを実施しています。この制限がアカウントに展開されると、「再生中」画面の中央のタブ上部に新しいカードが表示され、「残り再生回数は〇〇回です」「Premiumで歌詞を視聴できます」と表示されるとのこと。
WOW. Can't believe lyrics are now a premium feature. All hail our corporate overlords! You will get less year by year, for more money, and you will be happy!
by
u/u12bdragon in
YoutubeMusic
また、無料会員のユーザーが表示できる歌詞は最初の数行までで、残りはぼやけてスクロールできなくなります。
Youtube music now needs premium for lyrics
by
u/Bruhyoulikejazz in
youtube
さらにGoogleはYouTube Musicの歌詞を翻訳する機能もテストしており、記事作成時点では無料で使えるものの、将来的にプレミアムユーザーにのみ提供するようになる可能性があります。
