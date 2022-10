2022年10月04日 10時02分 ネットサービス

YouTubeが4K動画の再生を有料プラン「YouTube Premium」の会員限定機能にしようとしている



YouTubeは有料サブスクリプションプランの「YouTube Premium」を用意しており、これに加入すると広告なしでのYouTube再生や、YouTube Musicをオフラインやバックグラウンドで再生することが可能です。そして新たに、YouTubeは4K解像度での動画再生もYouTube Premium会員限定の特典にしようとしている可能性があります。



2022年10月第1週の週末頃から、TwitterやReddit上で「YouTubeが4K動画を再生するにはYouTube Premiumにアップグレードするように求めてきた」という報告が挙がっています。TwitterユーザーのAlvinさんは、「非YouTube Premium会員向けに、YouTubeは最大12種類の広告をテストしたのち、一部ユーザーに対して『4Kで動画を再生するにはYouTube Premiumにアップグレードする必要がある』と通知しています」とツイート。



So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp — Alvin (@sondesix)



Reddit上でも「2160p(4K)解像度での動画再生がYouTube Premium限定の機能になってしまった」という報告が複数挙がっています。



この仕様変更がテストの一部なのか、それとも無料ユーザーの解像度を1440pに制限することをYouTubeが検討しているのかは不明です。海外メディアのTechCrunchはこの件についてGoogleに問い合わせていますが、同社はコメントを拒否しています。





YouTubeは無料ユーザーを有料ユーザーに変えるためのさまざまな施策を試してきたことで知られており、最も悪名高い施策のひとつが、「長い動画の再生開始前に最大11個のスキップ不可能な広告を表示する」というものです。



Googleによると、YouTube MusicおよびYouTube Premiumの会員数は合計で5000万人を突破していますが、それぞれの内訳は明らかにされていません。これら有料プランの価格は地域によって異なりますが、日本ではYouTube Musicが月額980円、YouTube Premiumが月額1180円です。なお、Googleは2022年第2四半期の決算で、YouTubeが68億7000万ドル(約9900億円)の収益をもたらしたと報告。しかし、この収益はアナリストの予想をはるかに下回るものであったため、「GoogleがYouTubeの有料会員数を増やすための新しい施策をめぐらすことは予想外ではありません」とTechCrunchは指摘しています。