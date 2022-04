2022年04月20日 10時29分 ネットサービス

Netflixの会員数が過去10年で初めて減少し対策として広告有りプランを検討、ユーザーのうちなんと1億人がパスワード共有しているのが原因か



Netflixが(PDFファイル)2022年第1四半期の決算発表を行いました。今期における有料会員数は全世界で2億2200万世帯となりますが、過去10年間で初めて会員数が減少しています。Netflixは有料会員が減少しているのは「1億人がアカウントを共有しているから」と主張しており、収益改善に向けて広告有りのプランを検討していることも明かしています。



これにより、Netflixの株価は25%以上暴落する事態となりました。



Netflixは2022年第1四半期(1~3月)の決算を発表しました。同期におけるNetflixの売上は前年同期比で9.8%増となっており、過去最高の78億6800万ドル(約1兆円)です。しかし、Netflixは同期において有料会員が20万人も減少したと発表しています。なお、報道によるとNetflixがロシアでのサービスを停止したことで、70万人もの有料会員を失ったとされており、これが有料会員減少に寄与したと推定されています。



Netflixが最後に有料会員を減少させたのは2011年10月のこと。これによりNetflixの株価は20%以上暴落しており、同社だけでなくストリーミングサービスを展開するRoku、Spotify、Disneyの株価も急落しています。なお、Netflixは2022年第2四半期(4~6月)に有料会員が200万人減少すると予測しています。



Netflix shares extend drop to more than 20% after-hours on subscriber losses https://t.co/S33O81Xy3c pic.twitter.com/2NjkhBgjcL — CNBC Now (@CNBCnow)



Netflixは「当社の収益成長は大幅に鈍化しました。我々の予測通り、ストリーミングサービスはリニアサービスに勝っており、Netflixのタイトルは世界中で非常に人気があります。ただし、アカウントを共有する多数の世帯の影響で、当社の収益成長は鈍化しています」と記しており、この「アカウント共有者」の数が1億人にも上ると推定しています。



なお、Netflixは以前からアカウントを複数人で不正に共有しているユーザーを取り締まることに労力を費やしており、アカウント共有者に対しては「自分のアカウントを作成するように」と通知したり、「アカウントを共有して不正に視聴するユーザーに料金を支払わせる機能」をテストしたりしています。



Netflixがアカウントを共有して不正に視聴するユーザーに料金を支払わせる機能をテスト中 - GIGAZINE





さらに、Netflixの共同創設者であるリード・ヘイスティングスCEOは、「消費者向けの選択肢として、広告有りのより低価格なプランを提供することを前向きに検討しています」と語っており、アカウント共有者に料金を支払わせることだけでなく、より安価なプランを用意することで有料会員数を伸ばすことを検討していることも明かしています。なお、ヘイスティングスCEOは「来年あるいは再来年までに広告有りのプランを実装する」としています。



Deadlineの報道によると、ヘイスティングスCEOはNetflixにスポーツのライブ配信を加えることも検討しているそうですが、サービスを追加することで多くの有料会員を獲得できるか「確信を持てない」と述べている模様。「我々がスポーツコンテンツを絶対に配信しないと言っているわけではありませんが、これにより大きな収入を得られると確信できなければいけません」とヘイスティングスCEOは語っています。