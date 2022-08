2022年08月29日 11時18分 ネットサービス

Netflixが計画中の「広告ありの低価格プラン」は月額1000円前後で1時間あたり4分の広告が再生されると報じられる



Netflixは2022年第1四半期の決算で有料会員数が過去10年で初めて減少したことを報告し、収益改善のために「広告ありの低価格プラン」を導入することを計画していると明かしました。この広告ありの低価格プランは、月額7~9ドル(約970~1250円)程度となり、1時間の動画再生で約4分の広告が再生されることになると報じられています。



Netflixはベーシック・スタンダード・プレミアムという3つのプランを用意していますが、これに「広告ありの低価格プラン」を追加することで、より幅広い層にサービスを提供できるようにすることを計画しています。記事作成時点でNetflixで最も人気の高いのは、月額15.49ドル(日本だと1490円)のスタンダードプランですが、広告ありの低価格プランはこの約半額となる月額7ドル(約970円)から9ドル(約1250円)程度になると報じられました。





報道によると、Netflixの広告ありの低価格プランでは動画を1時間再生すると約4分の広告動画が再生されることとなる模様。これは同業他社のサービスよりもはるかに少ないと、情報筋はBloombergに語っています。なお、Netflixは一部のコンテンツの再生前と再生途中に広告を再生することを計画しているものの、コンテンツの再生が終了した後のタイミングで広告を再生することは計画していない模様。



加えて、情報筋によるとNetflixの広告ありプランは大量の広告で視聴者を圧倒するような設計にはなっていないため、Netflix側は広告主に対して前もって「小規模な契約をしたい」と伝えているとも報じられています。



なお、Netflixは2022年の10月から12月までの3カ月で少なくとも6つの市場で広告ありの低価格プランを導入予定で、本格的なサービススタートは2023年前半を予定しています。Netflixは広告ありの低価格プランでMicrosoftと提携することを発表しており、他にも新作映画や子ども向けコンテンツでは広告が流れないよう設計されていると報じられています。



Netflixの計画する「広告ありプラン」でも新作映画や子ども向けコンテンツでは広告が流れない可能性 - GIGAZINE





Netflixが導入を計画している広告ありの低価格プランにより、2027年までにNetflixの年間売上は85億ドル(約1兆2000億円)まで増加する可能性があるとコンサルタント企業のAmpere Analyticsは予測しています。なお、2022年第1四半期にNetflixは過去最高の売上高となる78億6800万ドル(約1兆1000億円)を記録しました。



アメリカでNetflixの競合となるケーブルテレビネットワークは、1時間あたり10~20分程度の広告を再生しています。対する映像ストリーミングサービスは、1時間あたりの広告再生時間がケーブルテレビネットワークよりもはるかに少なくなっています。ただし、「Huluのように同じ広告動画を何度も再生して視聴者をイライラさせるケースがある」とBloombergは指摘。



Netflixは前述の通り広告主と「小規模な契約を結ぶ」ことで、Huluのように同じ広告を何度も視聴者に見せるようなことを回避したいと考えている模様。Netflixは視聴者ごとに適した広告を提供するために、あまり多くのターゲティングを行わないことを計画しているとのこと。なお、Netflixは提携したMicrosoftの広告テクノロジーを使用することとなるようで、Bloombergは「Microsoftは映像ストリーミングサービスに関する経験はほとんどありませんが、年間100億ドル(約1兆4000億円)規模の広告ビジネスを有しています」と記しています。



なお、Netflixは広告ありの低価格プランに関する具体的なコメントを拒否しているため、多くの広告主やパートナー企業、投資家たちはNetflixの同プランについて懐疑的です。Netflixは独自の視聴者指標を用いて広告ありの低価格プランを導入する利点を説いていますが、具体的にどの程度の人数が広告ありの低価格プランを利用することになるかなどの予測は公開しておらず、第三者機関による予測なども許可していません。



Netflixが広告ありの低価格プランを導入するのはライバルサービスのDisney+が広告ありプランを導入するタイミングと近いです。ただし、Disney+は既存のプランを値上げし、現状の価格を維持したものとして広告ありプランを導入するのに対して、Netflixはより安価なプランとして広告ありのものを提供予定という点で異なります。