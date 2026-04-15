2026年04月15日 13時00分 ネットサービス

Googleが「戻るボタンの乗っ取り」をスパム行為として処罰すると発表



Googleが、「ブラウザの『戻る』ボタンを押したときに『前のページへ戻る』というユーザーが期待している動作を行うべき」という新たなスパム対策ポリシーを策定しました。



Introducing a new spam policy for "back button hijacking" | Google Search Central Blog | Google for Developers

https://developers.google.com/search/blog/2026/04/back-button-hijacking



「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」の英語版に新たな一段落が追記されています。





日本語に翻訳すると以下の通り。



「戻るボタンのハイジャックとは、サイトがブラウザの履歴などを操作してユーザーのナビゲーションを妨害し、『戻る』ボタンを押しても直前のページにすぐ戻れないようにする行為を指します」





ブラウザには履歴をウェブサイト側から操作できる「History API」が用意されています。History APIを使用するとウェブサイトは自由にユーザーの履歴を追加することが可能で、本来は「実際のページは移動しないが画面自体は移動させたように見せる」というシングルページアプリケーションでブラウザの「戻る」操作を可能にするといった使い方が想定されており、History APIで履歴を追加した時は「戻る」を押しても実際にはページ遷移が発生しないようになっています。



さらに、ユーザーが「戻る」ボタンを押すと「popstate」というイベントが発生します。このイベントをトリガーにして処理を走らせることで「実際にはページを移動していないのにあたかも移動したかのように見せる」というシングルページアプリケーションの実装が可能です。



こうしたAPIを悪用することで、例えば「サイトにアクセスしたユーザーの履歴にこっそり同じURLを1件追加」することで1回目の「戻る」を無効化し、popstateをトリガーに広告を表示するコードを記述することで「『戻る』が押されたときにページを戻る代わりに広告を表示する」ような動作が行えます。





もちろん、ユーザー側からすると「戻る」を押したのに別の動作をされるのは不快であり、ユーザー体験を低下させていました。Googleは「ユーザー体験を最優先に考えている」ことを強調するとともに、「ユーザーのブラウザ履歴に操作的なページを挿入することは常にGoogle検索の基本原則に反しています」とスパム認定に至った理由を述べています。



戻るボタンのハイジャックを禁じた新しいポリシーは2026年6月15日に施行される予定で、施行後に戻るボタンにユーザー体験を低下させる仕組みを導入しているウェブサイトは手動による検索除外や自動的な順位降格などの対策が行われる可能性があるとのことです。



なお、GIGAZINEでは戻るボタンをハイジャックする広告枠を設置していませんが、悪質な広告主が規制をくぐり抜けて勝手に戻るボタンをハイジャックする広告を配信する場合があります。当該広告を停止するため、GIGAZINEでもしもこうした悪質な広告が配信されているのを見たら即座にページ下部のフォームで「リンクの異常や詐欺広告に関する報告の場合、チェックを付けてください。」にチェックを入れて詳細を通報してください。既に1年以上前からGIGAZINEでは独自の迷惑広告対策のコミュニティを作っており、対策を行っています。