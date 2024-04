2024年04月17日 11時23分 ネットサービス

Google AdSenseに既存テキストやページ下部にリンクを自動追加する新フォーマット「広告インテント」登場



ウェブサイト内にある文章の一部をGoogle検索へのリンクに置き換えたり、ページ内の情報をもとに関連リンクをページ下部に追加する「広告インテント」が、Google AdSenseに導入されることになりました。



自動広告の新しいフォーマットである広告インテントで収益の可能性を高める - Google AdSense ヘルプ

https://support.google.com/adsense/answer/14184572



Google AdSense gets new format the converts website text into ads

https://9to5google.com/2024/04/16/google-adsense-ad-intents-website-text/



テキストの一部を置き換える「広告インテントリンク」の動作はこんな感じ。





ページ内の「Pixel 7」という単語に虫眼鏡のアイコンとリンクがついた状態になっています。





タップするとGoogle検索で「Pixel7 smartphone」を検索したときの画面に移動。





Google Storeのリンクをクリックすると、GoogleによるPixel 7の商品ページへ移動しました。





ページ下部にリンクを追加する「広告インテントアンカー」の動作はこんな感じ。





ページ下部に「Pixel 7 smartphone」という一行サイズのポップアップが表示されています。





タップすると、やはりGoogle検索の画面に移動しました。





Googleによると「広告インテント」は、ページ全体の情報や文章をもとに、関連するコンテンツへのリンクを配置する「インテント重視のフォーマット」だとのこと。リンクをクリックしたとき、ユーザーにとって関連性の高いオーガニック検索結果が広告とともに表示されるため、収益増加に役立つそうです。



関連性の高い広告を表示するにあたり、サードパーティーCookieは使用していないとのこと。



なお、「広告インテント」はGoogle AdSenseを利用しているサイトが自動広告の設定から導入することで表示されるもので、あらゆるサイトで表示されるわけではありません。