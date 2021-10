2021年10月14日 10時29分 ネットサービス

Twitterがリプライの中に広告を配置するテストを実施中



Twitterはタイムライン上や検索結果ページなどに表示されるツイートの中にプロモ広告を混ぜて表示していますが、新たにツイートへのリプライの中にも広告を表示するテストを実施していることが明らかになっています。



Twitter is trying out ads in the perfect new place: right in the replies - The Verge

https://www.theverge.com/2021/10/13/22725272/twitter-ads-test-conversations-replies



Twitterの収益製品部門のリーダーを務めるBruce Falck氏が、「今日から我々は別の新しいことにチャレンジしており、ツイートの会話内に表示される新しい広告フォーマットをテストしています。このテストに参加している場合、ツイートの1つ目、3つ目、8つ目のリプライのあとに広告が表示されます」とツイートし、リプライの中に広告が表示される機能をテストしていることを明かしました。





どのように広告が挿入されるかはこんな感じ。なお、プロモ広告のように「ツイート形式の広告」が表示されるわけではないようで、通常のツイートと混同してしまう心配はなさそうです。





リプライ内に広告を表示する機能について、海外テクノロジーメディアのThe Vergeは「この機能のファンだとは言えません」と記しています。