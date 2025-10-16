YouTube不具合で再生時にエラー発生、オフライン保存を活用して耐え忍ぶ人も
2025年10月16日の朝8時頃から、YouTubeがダウンしているとの報告が相次ぎました。記事作成時点で不具合は解消しているようです。
If you’re not able to play videos on YouTube right now – we’re on it! Thanks for your patience, and you can follow along here for updates: https://t.co/EcPxm09f77— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 16, 2025
SNS上の書き込みを分析してサービスの稼働状況を可視化するサービス「Downdetector」では、10月16日8時から不具合報告が相次いでいたことが示されています。また、YouTube MusicやYouTube TVもダウンしているとの報告がありました。
この頃から、動画にはアクセスできるものの再生ができない現象が確認されました。
YouTube不具合か？？— om (@Ohmori_mo) October 15, 2025
バグり散らかしてるの自分だけ？ pic.twitter.com/9GUVDabavi
⚠️YouTubeバグってるっぽい💥— Dｒ.あおい ＠ティーズ (@tis_trust_) October 15, 2025
「問題が発生しました。やり直すにはタップしてください」って出たからタップしたけど…
何回やっても見れません🥺💦
早く直ってほしい～😭https://t.co/syVMkeYv9Q#YouTube不具合 pic.twitter.com/WuI0uznr68
日本だけでなく、世界各地で同様の問題が発生していました。
YouTube is down.— Woodman (@realwoodmanxd) October 15, 2025
I caught footage of it breaking in realtime. pic.twitter.com/tWVAujPYZH
I think @YouTube @TeamYouTube is down or been hacked I've never seen this happen before, apparently youtube is down pic.twitter.com/ABbGf4OsFT— 🌧️🌬️WarwickshireMidlandsWX (Foxy)🌬️🌧️🇬🇧 (@WxMidlands) October 15, 2025
ユーザーの中には、YouTube Premiumのオフライン保存機能を活用して事前にダウンロードしていた動画を見ることで耐え忍んだ人もいました。
YouTubeバグってるから、今日のお供はオフライン保存してたここら辺聴く〜( ᴗ ̫ ᴗ )❤︎ pic.twitter.com/h9jz6lNUU9— まʓ (@_Maru5414) October 16, 2025
YouTubeオンラインで動画は見れないけど— らき (@GBP_Universe337) October 16, 2025
オフラインで保存した動画は普通に見れるのプレミアム神 pic.twitter.com/rzwDOtNGrr
これらの不具合は、同日9時30分頃に解消しています。YouTubeは公式X(旧Twitter)アカウントを通じて「この問題は修正されました。YouTube、YouTube Music、YouTube TV で動画を再生できるようになりました」と報告しました。不具合の原因は記事作成時点でまだ明らかになっていません。
This issue has been fixed – you should now be able to play videos on YouTube, YouTube Music, and YouTube TV! ♥️ https://t.co/TZj3xlVrSe— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 16, 2025
・関連記事
Googleのクラウドで大規模障害が発生、YouTubeやGmailなど多くのサービスが影響を受ける - GIGAZINE
YouTubeやGoogle Cloudが激重になった大規模障害についてGoogleが詳細な原因を説明 - GIGAZINE
GoogleがYouTube・Gmail・Googleカレンダーなどに影響した大規模障害の詳細レポートを公開 - GIGAZINE
YouTubeで全世界的に動画が見られなくなる障害が発生、エラー画面にサルが登場 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ネットサービス, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article YouTube glitch causes playback errors, s….