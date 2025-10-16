ネットサービス

YouTube不具合で再生時にエラー発生、オフライン保存を活用して耐え忍ぶ人も


2025年10月16日の朝8時頃から、YouTubeがダウンしているとの報告が相次ぎました。記事作成時点で不具合は解消しているようです。


SNS上の書き込みを分析してサービスの稼働状況を可視化するサービス「Downdetector」では、10月16日8時から不具合報告が相次いでいたことが示されています。また、YouTube MusicやYouTube TVもダウンしているとの報告がありました。


この頃から、動画にはアクセスできるものの再生ができない現象が確認されました。



日本だけでなく、世界各地で同様の問題が発生していました。



ユーザーの中には、YouTube Premiumのオフライン保存機能を活用して事前にダウンロードしていた動画を見ることで耐え忍んだ人もいました。



これらの不具合は、同日9時30分頃に解消しています。YouTubeは公式X(旧Twitter)アカウントを通じて「この問題は修正されました。YouTube、YouTube Music、YouTube TV で動画を再生できるようになりました」と報告しました。不具合の原因は記事作成時点でまだ明らかになっていません。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
Googleのクラウドで大規模障害が発生、YouTubeやGmailなど多くのサービスが影響を受ける - GIGAZINE

YouTubeやGoogle Cloudが激重になった大規模障害についてGoogleが詳細な原因を説明 - GIGAZINE

GoogleがYouTube・Gmail・Googleカレンダーなどに影響した大規模障害の詳細レポートを公開 - GIGAZINE

YouTubeで全世界的に動画が見られなくなる障害が発生、エラー画面にサルが登場 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article YouTube glitch causes playback errors, s….