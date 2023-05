2023年05月11日 10時46分 ネットサービス

YouTubeが「広告ブロッカーをオフにしないと動画を見せない機能」をテスト中



YouTubeが一部のユーザーに対して、広告ブロッカーを無効にするか有料プランのYouTube Premiumに登録しなければ動画の視聴を認めないようにする実験を行っていると報じられています。



オンライン掲示板サイトのRedditで、「どうやらYoutubeでは広告ブロッカーは許可されないようです。これは新しく導入されたものなのでしょうか?」という投稿がありました。この投稿には、「YouTubeでは広告ブロッカーを許可していません」と書かれたポップアップの画像も添付されており、このポップアップが画面上に表示されるために動画が見られなかったとのこと。



ポップアップには「広告ブロッカーを使用している可能性があります」「広告のおかげで、YouTubeは世界中の何十億人ものユーザーに無料で提供できているのです」とも書かれていました。また、ポップアップは「広告ブロッカーを無効にして広告の表示を許可する」「YouTube Premiumに登録する」の2択をユーザーに迫っています。



Googleは長年広告ブロッカーと対立しており、広告ブロッカーの拡張機能をChromeから排除するため、拡張機能APIをManifest V3に移行したり、広告ブロックが可能なYouTube閲覧アプリ「Vanced」のプロジェクト停止を要請したりしていました。



YouTubeの広報担当者は「広告ブロッカーを有効にしている視聴者に対して、YouTubeで広告を許可するかYouTube Premiumを試すことを促す実験を小規模に全世界で展開しています。広告ブロッカーの検出は新しいものではなく、他のサービスでも定期的に広告ブロッカーを無効化するようにユーザーへ訴えています」と述べました。