2026年02月09日 10時54分 スマホ

iPhone 17eはMagSafe対応＆A19チップ搭載で間もなく登場か



AppleはiPhoneの廉価版モデルとして2025年2月末に「iPhone 16e」を発売しました。2026年もこの廉価版モデルのリリースが計画されており、間もなく「iPhone 17e」が発表されると、Apple関連のリーク情報でおなじみのBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。



Apple Readies iPhone 17e, New Siri, Entry-Level iPad, iPad Air and MacBook Pro - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-02-08/apple-readies-iphone-17e-new-siri-entry-level-ipad-ipad-air-and-macbook-pro-mldr3hpk



The iPhone 17e could launch soon with MagSafe and an A19 chip | The Verge

https://www.theverge.com/tech/875454/iphone-17e-launching-soon-magsafe-a19



ガーマン記者によると、iPhone 17eはiPhone 17シリーズで登場したA19チップを搭載し、MagSafeに対応し、モデムチップにAppleが独自開発したチップを採用する予定とのことです。



なお、2025年2月に登場したiPhone 16eはワイヤレス充電には対応しているものの、磁石で専用アクセサリーを固定することができるMagSafeには対応していませんでした。





iPhone 17eに搭載されるA19チップは、iPhone 17に搭載されているものと同様です。A19チップのベンチマークテスト結果は、以下の記事にまとめてあります。



「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」を一斉ベンチマークテスト、無印・Pro・Airの性能差を探る - GIGAZINE





AppleはiPhone 16eで初めて独自設計の5Gモデムチップである「C1」をiPhoneに搭載しましたが、iPhone 17eに搭載されるものがこれと同様のものなのか、あるいはバージョンアップしたものになるのかは不明です。



Appleがこれまで言わなかった「C1」チップの強みをティム・クックCEOが言及 - GIGAZINE





C1はミリ波に対応していないものの、Qualcomm製5Gモデムチップと比べると優れたパフォーマンスを発揮していることが、インターネット通信速度を測定するウェブサービス・Speedtestの開発元であるOoklaの調査により明らかになっていました。



Apple初の5Gモデムチップ「C1」が複数のベンチマークでQualcomm製5Gモデムのパフォーマンスを上回る - GIGAZINE





これに加えて、iPhone 17eはメモリやストレージの価格が高騰しているにもかかわらず、販売価格が「599ドルから(日本での販売価格は税込99800円から)」のままになると報じられています。ただし、「最終的な販売価格は発売直前まで変更される可能性がある」とテクノロジーメディアのThe Vergeは指摘しました。



ガーマン記者によると、AppleはiPhone 17eを新興市場や企業向けに積極的に売り込む方針だそうです。また、Pixel 10aに大きな変更がほとんど見込まれず、Samsungがハイエンドスマートフォン市場に注力している現状を踏まえ、AppleはiPhone 17eに大きな商機があると考えている可能性があると、ガーマン記者は指摘しています。



なお、Appleは同時期に新型iPadおよびiPad Air、新型MacBook Pro、M5搭載のMacBook Airも発表すると予想されています。ベースモデルのiPadはA18チップを搭載し、iPad AirはM4チップを搭載し、ディスプレイがOLED(有機EL)にアップグレードされると報じられています。

