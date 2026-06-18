2026年06月18日 19時00分 スマホ

Appleは2027年春に第2世代iPhone Airを発売か、超広角カメラを追加した背面デュアルカメラ搭載＆バッテリー駆動時間も向上か



2025年9月にAppleが発売した超薄型iPhoneである「iPhone Air」は、巧みな部品配置により薄型設計を実現していますが、需要がほぼゼロであるため生産量を大幅に削減することが報じられました。そんなiPhone Airの第2世代モデルに関する情報を、Bloombergが報じています。



Apple Plans Second-Generation iPhone Air Launch for Spring 2027 - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-17/apple-prepares-second-generation-iphone-air-for-spring-2027





Apple Will Reportedly Release iPhone Air 2 in Early 2027 - Thurrott.com

https://www.thurrott.com/mobile/ios/337527/apple-will-reportedly-release-iphone-air-2-in-early-2027



The iPhone Air 2 Will Reportedly Land Next Spring With A Second Camera

https://www.engadget.com/2196866/iphone-air-2-will-reportedly-land-next-spring-with-a-second-camera/



iPhone Air successor with two cameras rumored for spring 2027

https://appleinsider.com/articles/26/06/17/iphone-air-successor-rumored-for-spring-2027-with-two-cameras



iPhone Air 2 coming next year with two key upgrades: report - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/06/17/iphone-air-2-coming-next-year-with-two-key-upgrades-report/



iPhone Air With Dual Lens Camera Coming in Spring 2027 - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/06/17/iphone-air-dual-lens-camera-2027/



Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が、Appleの関係者から入手した情報として、「Appleは2027年春に第2世代iPhone Airを発売する準備を進めている」と報じました。Appleは需要が薄かったiPhone Airの魅力を高めるべく、複数のアップデートを計画しているようです。





関係者によると、第2世代iPhone Airの開発コードネームは「V62」です。iPhone Airは48メガピクセルのカメラがひとつ搭載されているのみ。しかし、V62のプロトタイプの背面カメラには超広角カメラが追加され、デュアルカメラに進化しているとのこと。AppleはiPhone Airのシングルカメラの性能限界が、顧客からの苦情を最も多く集めていると考えています。



デバイスの外観は現状維持となるものの、Appleはバッテリー駆動時間の改善に取り組んでいるそうです。ただし、これがより大容量のバッテリーを搭載することで実現することになるのか、それともより電力効率を向上させることで実現することになるのかは不明となっています。





ガーマン記者によると、iPhone AirはAppleのiPhone事業を拡大するための取り組みの一環だそうです。Appleは2026年に折りたたみiPhone、2027年に本体縁部分まで回り込むような曲面ディスプレイを搭載した20周年記念モデルのiPhoneを発売することで、iPhone事業をさらに拡大することを計画しているとのこと。



Appleが2027年春に第2世代iPhone Airをリリースすることになれば、初代iPhone Airと第2世代iPhone Airの間には約1年半の期間が空くこととなります。ただし、Bloombergは「製品の発売時期や仕様は最終的に変更される可能性がある」と指摘しました。



Appleはこれまで毎年9月にiPhoneを発表してきましたが、今後はハイエンドモデルを9月に、より安価なモデルを春に発表することを計画している模様。そのため、2026年9月にiPhone 18 Pro・iPhone 18 Pro Max・折りたたみiPhoneが発表され、2027年春に第2世代iPhone AirとiPhone 18が発表されるそうです。そして、2027年秋には折りたたみiPhoneの第2世代と曲面iPhoneが発表される模様。



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第2世代iPhone AirにはiPhone 17 Proに搭載されているA19 Proの後継版となるA20 Proの改良版が搭載される予定。なお、A20 ProはiPhone 18 Proに搭載される予定のチップです。



iPhone Airはスマートフォン業界で最も薄いデザインを特徴としていますが、その薄型筐体にはトレードオフがあり、Proモデルに搭載されているいくつかの機能を諦めなければいけなくなっています。それでも「iPhone AirはAppleの製品ラインナップで重要な役割を果たしている」とBloombergは指摘。さらに、すべての顧客がProモデルの機能や性能を求めているわけではなく、目を引くデザインや携帯性に優れた製品を探している顧客もいると指摘しています。



Appleはこれまでにも小型モデルのminiや、安価な大型モデルのPlusなどを販売してきましたが、どれも売れ行きは芳しくありませんでした。iPhone Airはこれらの終売モデルと比べると売れ行きは好調だそうで、これが第2世代iPhone Airの発売に時間をかける理由となっているそうです。

