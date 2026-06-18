2026年06月18日 18時44分 ヘッドライン

2026年6月18日のヘッドラインニュース



バーガーキングから、夏限定の新商品「BBQステーキワッパー」が2026年6月19日(金)より発売されます。直火焼きの100％ビーフパティにアメリカ産の牛バラステーキを豪快に重ね、ガーリックやクミン、シナモンなど10種のスパイスをブレンドした「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、ボリューム満点のバーガーです。







チェダーチーズ2枚を加えた「チーズBBQステーキワッパー」と、ビーフパティを2枚使用した「ダブルBBQステーキワッパー」も同日発売予定。価格は全て税込みで「BBQステーキワッパー」が単品1190円＆セット1490円、「チーズBBQステーキワッパー」が単品1290円＆セット1590円、「ダブルBBQステーキワッパー」が単品1590円＆セット1890円となっています。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







ズコーするねこちゃんがもっと欲しい方へ

ズコーするみんちゃんを置いておきますね https://t.co/jdpbiQcmYo pic.twitter.com/3pzgHCRqtR — ぴえん猫ミント (@piennekomint) 2026年6月18日





よく使う漫画の嘘表現 pic.twitter.com/TQ6cPmPX1m — 赤信号わたる (@GoAkashin) 2026年6月18日

















試し行動 pic.twitter.com/IgJ3TAt6pi — ながみ (@yuyuyuyu9250) 2026年6月17日









娘作

現代アート



『アイテムがロックされてる状態』 pic.twitter.com/wwU65I0iXf — ゆーき (@manekineko88) 2026年6月17日





これで一生笑ってられるありがとう pic.twitter.com/0XSNSh7Qx4 — 山田レイン (@Reisan_425) 2026年6月17日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

BBCubeが切り拓く次世代チップ積層技術 | Science Tokyo - 東京科学大学



JAXA | 変形型月面ロボット「LEV-2」による月面実証成果の国際学術誌「Science Robotics」論文採択



強相関電子材料ナノドットの電場による磁化反転を実証 | Science Tokyo - 東京科学大学



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

エボラ出血熱「存在しない」 コンゴで“デマ”信じ施設放火、患者逃走で感染の連鎖が【もっと知りたい！】【グッド！モーニング】(2026年6月18日) - YouTube





国旗損壊罪はおよそ刑事法の体をなしていない（園田寿） - エキスパート - Yahoo!ニュース



北陸新幹線、費用対効果で波紋 新試算が自民後押し？ [自由民主党（自民党）][日本維新の会]：朝日新聞



コインパーキング7年放置で300万円超 深刻化する「無法地帯」の実態 「止められ損」の被害者が泣き寝入り 放置車両撤去の「自力救済禁止の原則」という壁｜FNNプライムオンライン



逮捕され不起訴の16歳が衰弱死、母親「違法捜査」と国・県を提訴 [兵庫県]：朝日新聞



「16歳は保護すべき対象。完全に抜け落ちている」橋下徹氏 16歳少女が“違法”な逮捕・勾留で自白を迫られ体重20キロに…その後死亡 母親が国などに賠償求め提訴｜FNNプライムオンライン



性犯罪に問われた被告の起訴取り消し 検察「被害者の負担を考慮」：朝日新聞



外国人材の枠「少なすぎ」、業界に不満 識者「移民政策の司令塔を」 [外国人政策 高市早苗総理 自民党][外国人]：朝日新聞



中国からベビーシッター不正に入国させたか会社役員ら逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、東京都



〈下妻市長・自死報道で…〉「根拠のない不法就労にからんだ陰謀論、非常に迷惑している」“事件性なし”でも憶測の問い合わせ電話に市役所も警察も困惑、市長側近は「真面目な努力家」 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



トランプ氏、イラン次第で「再び頭上に爆弾落とす」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



ガザ地区への攻撃続く 2025年停戦合意後の死者1000人超と当局 | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、イスラエル、中東



ロシアの大統領府と治安機関が対立 国内統治の手法巡り、プーチン氏の権威低下の表れか - 産経ニュース



陸自どう喝問題 元司令を不起訴 那覇地検 沖縄



“介護殺人” 加害者の7割超が心身に不調 家族や介護関係者に相談は3人に1人 NHK分析 | NHKニュース | 福祉・介護



米FRB ウォーシュ新議長 改革進める考え 利上げ観測強まる | NHKニュース | 金融、アメリカ、金利



柏崎刈羽原発7号機、タービン建屋の配管から海水2万6千リットルが漏えい 過去にも同様の事案 ※記事更新 | 新潟日報



利用好調な宇都宮ＬＲＴ、１４％増益の最終利益２億円超…混雑状況に応じたダイヤ改正が奏功 : 読売新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

学校の焼き芋大会で、畑の畝立てから苗の植え付け、草むしり水やり、収穫など皆で当番を決めてやったが、大会当日だけ参加した不登校児が芋だけ食べに来たのにモヤモヤした - Togetter











「偏差値40の高校に激ヤバクラス爆誕」英検2級までなら確実に取れる方法思いついたからクラスの子にフル暗記させて受けさせて2級量産してる…との投稿が話題に、テンプレ等を解説 - Togetter



とある下水排水口入口が空いていたので入ってみたら、検知器の一酸化炭素濃度警告アラームが鳴ったので急いで待避した話「子供だったらイキイキとして入っていくから危なすぎる」 - Togetter



「自衛隊ブース」取りやめの名古屋大、内部の掲示物やサークル状況を報告するアカウントが話題。「不透明な接触経路が問題」 - posfie



電車で移動中、男性の肩に虫が乗ってるのを発見… あまりにも気になったので本人に許可を取った上で回収したが、ホームで開放するわけにもいかず左手に爆弾を抱えたまま移動する人になった - Togetter



「ママとごはん食べたい」暴れた障害者を止めた16歳少女が暴行容疑で逮捕され自白を迫られた結果、17日後に倒れ、釈放後に極度の低栄養状態で死亡…兵庫県警の対応に様々な意見 - Togetter



地球のほぼ反対側の島国にまで来ているのに地下鉄の運営が東京メトロだった「左から歩いてくるおっさんの空気感が完全に五反田」 - Togetter



帰省のため、生後7ヶ月の娘を乗せて高速道路を走っていたら、高齢者に追突された→車は廃車になったものの娘はチャイルドシートのお陰で無傷、自分も打撲のみで済んだ - Togetter



実家の母親が食料品などを送るときにやっている盗難防止策が強力だがあまりに面白すぎて「佐川さん運ぶの嫌すぎる」「天地無用で笑ってしまった」 - Togetter



「兵隊にされるのは貧乏人」と言われがち→ご安心ください、大日本帝国は皆徴兵されました「なんなら皇族とか李王家の末裔も軍人になってるし戦没者もいる定期」 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

AORUS B850 MicroATX STEALTH 背面配線マザーボード 2 モデル発売 - GIGABYTE Japan



さらなる高みへ。Predator Helios、新章。ゲーミングノートPC「Predator Helios 18 AI」「Predator Helios Neo 16S AI」新モデル4機種を発売。 | Acer 日本



ローカルAIで攻略も。Arc G3 Extreme搭載の新生ONEXPLAYER - PC Watch

なお、サラッと「攻略情報をダウンロードする」と書いたが、これは中国国内のフリー攻略サイトから行なわれる。そのため、必然的に攻略情報も中国語となってしまうし、UIも現時点では中国語となるわけだが、現時点では英語版の開発を進めているとのことだった。



AORUS B850 MicroATX STEALTH 背面配線マザーボード 2 モデル発売 | AORUS



パーソナル向けPCIe® 5.0 SSD製品ラインアップの4 TBモデルの発売について | KIOXIA - Japan (日本語)



[注意喚起] Samsung製SSD・メモリーカードの模造品にご注意ください – ITGマーケティング株式会社



【小・中・高校生向け】第23回「手づくりレッツノート工房」参加者募集を開始 ～世界に1台のパソコンを組み立てて、モノづくりの楽しさを体験しよう！～ | イベント・キャンペーン | イベント・スポンサー活動 | トピックス | Panasonic Newsroom Japan : パナソニック ニュースルーム ジャパン



「マクドナルドが半額で買える謎のディスコードサーバーがあるんだけど何これ？」→客に不正利用アカウントで注文させて犯罪に加担させる恐ろしい仕組みだった - Togetter



「情報処理持ってます。Word、Excel使えます」と入社してきた中途の新人が、「郵便物の宛名シール作って」と頼まれたら「教えてもらってないからできません」と言いよった→悪いのは新人か会社かで議論 - Togetter



個人でHP・Dell超えのASUSが、世界一厳しい日本法人市場を本気で狙いにきた！ - PC Watch



社内にHTMLをホストする環境を作ったら社内情報の流れが変わった - BASEプロダクトチームブログ



Fable 5の「二度と触らないコード」——遊べないAIの実装術を、作った本人が解説



最近、マジで『いらすとや』見かけないけどなんで？一時期はなんでもかんでもいらすとやだったのに→皆さんの考察集まる「AIに変わっただけ」「色々制約が面倒」 - Togetter



AI臭を消すClaude Skillsを作った（stop-ai-slop-jp）



農家SNSで“なりすましトラブル” 生産者「信頼得られない」 一部販売取りやめなど影響も（2026年6月16日掲載）｜日テレNEWS NNN



【完全ローカル】AIに記憶を持たせる5ステップ — Ollama×RAGでつくる長期記憶チャットボット #rag - Qiita



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』PV第2弾 - YouTube





TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』予告編｜2026年7月7日(火)放送＆配信開始 - YouTube





アニメ『PSYREN -サイレン-』ティザーPV第2弾 - YouTube





小夜をネコとして認めろ【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画





かつてない進化を遂げる #スパイダーマン、新たな物語がいま始まる！『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告編 7月31日（金）日米同時公開決定！ - YouTube





『ストリートファイター6』ヤスミン（Yasmine）ゲームプレイトレーラー - YouTube





『ダンボール戦機15周年』 – taigaai









血の気が引いたよ pic.twitter.com/lje870K7aL — ゆーぱぱ (@too6mi) 2026年6月17日



TVアニメ「帰還者の魔法は特別です」ロマンティカ・エル 【キャタクターフィーチャーPV】 - YouTube





TV アニメ『盗掘王』キイラ・クラークキャラクター PV【2026年7月8日(水)よりフジテレビ「B8station」ほかにて放送開始！】 - YouTube





『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』-本編一部特別公開①-大ヒット上映中！#劇場版モノノ怪 #モノノ怪 #mononoke - YouTube





『ニセモノの錬金術師』TVアニメ化記念PV - YouTube





『冒険家エリオットの千年物語』紹介映像~フィレビルディアの歩き方~ - YouTube





リズム天国 ミラクルスターズ CM リズム脱毛篇 - YouTube





リズム天国 ミラクルスターズ CM コロコロ行進篇 - YouTube





リズム天国 ミラクルスターズ CM 下ごしらえ篇 - YouTube





『GOBBLE』サウンドトラック試聴ムービー - YouTube





『三國志14 with パワーアップキット Complete Edition』ティザー映像 - YouTube





『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』 | 3rd トレーラー "The Journey So Far" - YouTube





『Outbound（アウトバウンド）』「Before You Buy」トレーラー - YouTube





『空の軌跡 the 2nd』TVCM - YouTube





『Marathon』「バンダル」シネマティックトレーラー - YouTube





「水分をとると犯罪者」もはやそういうレベルの話だが、つい最近でも「凶悪犯罪者が好きだったアニメ」という記事があった「なお現在は人権派漫画を連載中」 - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

緊急地震速報の音を作った音楽家 「パニックになる」と却下されたバージョンも公開 - YouTube





映画批評の授業で先生に「あらゆる映画でセックスシーンがあるけど、どんな芸術的な意味でしょうか？」と質問したら、普通に「見る人を興奮させる為だよ」 と回答された - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

今年は"ふわとろ玉子"仕立て「ふわたまうな丼」発売｜松屋フーズ

