たった一晩の睡眠不足が脳の食事に対する認識を変えて食べ過ぎにつながる

早めに寝た方がいいとは思いつつ夜遅くまでSNSを見てしまったり、気になる漫画の最新巻を読んでしまったり、仕事のメールをチェックしたりして、睡眠時間が減ってしまった経験がある人は多いはず。ほんの一晩なら寝不足でも大丈夫だろうと思いがちですが、実はたった一晩の睡眠不足が脳の食事に対する認識を変え、食べ過ぎや肥満につながる可能性があるとのこと。睡眠不足がどのように脳を変えるのかについて、アメリカの ピッツバーグ大学 で神経学准教授を務める Joanna Fong-Isariyawongse 氏が解説しました。 Sleep loss rewires the brain for cravings and weight gain – a neurologist explains the science behind the cycle https://theconversation.com/sleep-loss-rewires-the-brain-for-cravings-and-weight-gain-a-neurologist-explains-the-science-behind-the-cycle-255726

2025年06月18日 12時00分00秒 in サイエンス, 食, 無料メンバー, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article Just one night of sleep deprivation can ….