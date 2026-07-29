2026年7月29日のヘッドラインニュース
ハンバーガーショップ・ゼッテリアで2026年8月5日(水)から「夏の和風おろしバーガーフェア」が開催されます。登場する新商品は、ビーフ100％パティに特製にんにく醤油ソースを合わせた「にんにく醤油おろしビーフバーガー」(620円)、醤油ベースのタレに漬け込んだBIGチキンに瀬戸内レモン果汁を使用した特製塩だれソースを合わせた「瀬戸内レモンねぎ塩おろしチキンバーガー」(560円)、醤油ベースのタレに漬け込んだBIGチキンに特製にんにく醤油ソースを合わせた「にんにく醤油おろしチキンバーガー」(560円)の3種類です。
ジューシーなパティを大根おろしでさっぱりと！香ばしいにんにく醤油ソースと爽やかな塩だれが夏にぴったり！ゼッテリア「夏の和風おろしバーガーフェア」開催！
(PDFファイル)https://www.zetteria.jp/news/press/oroshi_burger_202608.pdf
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
SHIENで見つけた一定の人にバカ刺さりそうなおもちゃ最高 pic.twitter.com/A2LoBDCEdD— りん (@rin121_b63) 2026年7月26日
おめーがインストールしたんだろ https://t.co/BJesHh0Jg6— Duolingo(デュオリンゴ) | 日本公式🇯 (@Duolingo_Japan) 2026年7月29日
ﾂｶﾏﾇﾝﾃﾞ…!! pic.twitter.com/p3KrtNZBj5— 金クレ敗北キャット (@mihohi4) 2026年7月28日
日焼け pic.twitter.com/SDZ2fR1xVh— サブニュートー (@subnyu_to) 2026年7月28日
すすれねぇわ… https://t.co/8Lvnn2Vwcv pic.twitter.com/e7VjNo0Y3U— シルシラ@セイカフェス開催中！ (@sirusira) 2026年7月28日
夏なので怖い話をします pic.twitter.com/Op9BafgE9o— 友美イチロウ (@kin29t) 2026年7月29日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
深海熱水噴出孔近くの微生物、「光合成」ならぬ「電気合成」で増殖 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イオンモール熊本で爆発 地震でガス漏れか 2人死亡1人心肺停止 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県
【速報】イオンモールで爆発 熊本県で震度7の地震 - YouTube
こちらは、熊本地震発生後の「イオンモール熊本」内の様子を、自衛隊と企業で協力し撮影したドローンの映像です。— 防衛省・自衛隊（災害対策） (@ModJapan_saigai) 2026年7月29日
自衛隊は、消防や警察をはじめとする関係機関と連携し、施設内に取り残された方々の救出活動を実施しています。… pic.twitter.com/g5FY2kNceD
【速報】イオンモール熊本「多くの安否不明者がいるとみられる」熊本県の関係者 | TBS NEWS DIG
熊本 地震 イオン モール|詳報| 嘉島町で爆発、２人死亡・不明者複数…宇城市・氷川町で震度７を観測 : 読売新聞
熊本・宇城のイオンモール「天井が一部落ちた」「全館で営業停止」 - 産経ニュース
高齢者施設でもけが人 熊本 氷川町の特養「10人ほどがけが」 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県
住民「投げ出された衝撃」 道路浮き上がり、石垣崩壊|47NEWS（よんななニュース）
【熊本地震】【空撮】震度7地震 波打つ高速道路、被害を受けた工場 - YouTube
【熊本地震】イオンモール熊本で崩落 多数閉じ込めか - YouTube
【リアルタイム速報】熊本地震に関連する疑いの死者「13人」と高市首相｜熊本日日新聞社
台北から熊本に帰る機内で、熊本で震度7の地震を知った熊本市長…現在、熊本空港の滑走路は閉鎖中だが、X民から現地の様子や無事の帰国を祈る声も「10年前とは違う震度7」 - Togetter
イオンモール熊本で働いてて、地震が起きて避難した後に上司から「店舗の中撮影してきて」と電話で言われて撮りに戻らされたが、数分遅かったら死んでた - Togetter
東北から近畿 29日にかけ大雨のおそれ 熊本 雨の降り方に十分注意を | NHKニュース | 気象、大雨情報、令和8年熊本地震
【速報】首相、皇位継承巡る有識者会議設置に否定的|47NEWS（よんななニュース）
側近がみる天皇陛下発言の背景 皇室典範改正議論が進む中、異例の警鐘|47NEWS（よんななニュース）
ウクライナの7月の民間人死者数、月別で22年以降最多に - CNN.co.jp
消費税減税「指摘された課題 受け止め検討」高市首相 衆予算委 | NHKニュース | 国会、高市内閣、ニュースクローズアップ
自衛隊の階級名変更、自民党内に異論 大佐や1等兵「旧軍へ回帰だ」：朝日新聞
「親は見逃してやるが子どもは皆殺し」武装集団が村襲撃、30人以上殺害 ナイジェリア 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
・盗む瞬間は映ってない— もちっとした餃子 (@NISIHOTAKA0206) 2026年7月27日
・盗られたオービスも見つかってない
・本人も否認してる
不起訴の可能性が高いとみた
起訴されたとしても前科無しなら執行猶予付きはほぼ確実
面子を保つ為のパフォーマンス逮捕に過ぎない。恥の上塗りだわ。 https://t.co/2N8iXmA55H
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
サブウェイで見かけた夫婦、店員さんが言ったことを奥さんが全部言い直さないと通じない旦那さんだった「もしかして普通に日本語話者だけど奥さんを介さないと話せないんか…？」 - Togetter
「土用の丑」のうなぎは何ウナギ？ 食べる前に知っておきたい要点：朝日新聞
【夏休みを乗り切る】フライパン１つで作れる簡単ごはんものレシピまとめ20｜山本ゆり
【夏休みを乗り切る】火を使わない＆レンジで作れるごはんものレシピまとめ25｜山本ゆり
40歳になってから気づいたけど、もしかして人生って「自宅」「自家用車」「愛する配偶者」「子供」を揃えるゲームなん？→肯定派否定派が入り乱れる - Togetter
中華料理店に来た大柄でガッチリした体格の男性客が「ご飯少なめで」と言ったら、日本語がやや怪しい女性店員が「ナンデ！？」と叫んでいた - Togetter
#競走馬、鹿— 藤平ステーブル (@L1BVvPn6vFsoMlM) 2026年7月28日
調教中に突然、鹿が！
大きな事故にならなくて良かった😩 pic.twitter.com/nB1onPiJ28
マンガのせいでイジメが起こったらどうするんですかって…— 津島隆太 (@Tsm_Ryu) 2026年7月28日
私は小学3年生になったばかりのころ
のび太と似た黄色に白い線の入った服を着ていたというだけでのび太だとイジメられて不登校になりかけて
親も教師も巻き込んだ騒動になり
それからずっとドラえもんが嫌いでしたけど…
イジメっ子は— 津島隆太 (@Tsm_Ryu) 2026年7月28日
のび太の服に似ていたから私をイジメたのではないんですよね。
私が弱そうな相手だったから嗜虐心に駆られてイジメたんです。
その服を着ていたのが強い相手ならイジメない
イジメられる弱い人間が悪いのかと言えばそうではないし
服やアニメは本当は関係がない…
防災服は着ても着なくても叩かれるので、高市さんは思うまま好きにしていい。 https://t.co/BSt3kecgy3— 雨雲 (@amagumo_metal) 2026年7月29日
ちょうど槍ヶ岳をこの週末登ってきたのだけど— しもこし🌻 (@MitakiharaCity) 2026年7月28日
渋滞の原因は、レベルに見合わない登山者を連れてきた10人以上の団体登山ツアーだった。… https://t.co/Kga3EQkL31
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
世界最大級のトレントサイト「Nyaa」を利用した第一アップローダーを逮捕 | 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA）
梨の盗難に関する報道を受け、メルカリでは関連する出品状況の確認や、出品者の方へのご連絡を行うなど、必要な対応を進めています。…— メルカリ (@mercari_jp) 2026年7月24日
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』TVCMいつまでも篇【大ヒット上映中】 - YouTube
ちいかわの映画を見てきたって話 pic.twitter.com/5542xlPOAX— 打首獄門同好会（GOKUMON） (@uchikubigokumon) 2026年7月29日
『みいちゃんと山田さん』だけではない “衝撃作”が続々アニメ化される理由 #エキスパートトピ（多根清史） - エキスパート - Yahoo!ニュース
紲星あかりと見る「きのこ」vs「たけのこ」の壮絶な戦い【ファンタジーマップシミュレーター】 - ニコニコ動画
【スーパーティザー映像】『映画ドラえもん のび太の蒸気時間車』 ＜2027年 春公開！＞ - YouTube
『無職転生Ⅲ』第5話ノンクレジットOPムービー／OPテーマ：「芽吹の唄」大原ゆい子 - YouTube
「SEKIRO: NO DEFEAT」キャラクターPV 狼（CV浪川大輔）｜9月4日(金)より3週間限定上映 - YouTube
レミエールEP「Two to Tango」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
『フォーミュラ レジェンズ』デラックスエディション ローンチトレーラー - YouTube
『仁王３』DLC第一弾「慶安地獄変」初報映像 - YouTube
『S.T.A.L.K.E.R.2: Cost of Hope』Release Date Reveal Trailer - YouTube
【NTE】イロヒ キャラPV｜どんな夢をみる？ - YouTube
『クレイジータクシー：ワールドツアー』 MAP紹介 ウェストコースト - YouTube
ミュータント・タートルズ パック トレーラー 『ソニックレーシング クロスワールド』 - YouTube
夏の風物詩 pic.twitter.com/DFP3PiuMs2— きょうさる＠一日目西２あ39ab (@kyouen2) 2026年7月29日
マンガ「忘れた犬山さんと目覚めた骨川くん」 pic.twitter.com/3OkIyEPJ21— 白井慶太【漫画家】 (@keityo99) 2026年7月28日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画『クレイフェイス』本予告 | 2026年10月30日(金) 全国公開 - YouTube
宮部みゆきさんの『火車』が直木賞で落とされた理由として、いかに何でもそれはないと思って関係者に聞いたら本当だと言われた話。— 芦辺 拓 (@ashibetaku) 2026年7月28日
『火車』を出した双葉社は、渡辺淳一ら旧世代にとって「倶楽部雑誌」を出していた出版社。そんなところの本に直木賞をやれるかとなったというhttps://t.co/dE9vJvgyNB
渡辺淳一が選考委員していた頃の直木賞、『火車』も『蒼穹の昴』も『永遠の仔』も『白夜行』も全部落としているので、本読みの間ではかなり権威が落ちていた時期だった……という事自体が既に忘れ去られてきている— 焼津 (@kiyoshima_yaizu) 2026年7月28日
「そもそも年齢のせいで長い小説が読めなくなっているのでは？」という疑惑もあった pic.twitter.com/bvNQlSSQIr
平沢進＋会人「開錠系亞種音」— 平沢進・核P-MODELライブ公式 (@Hirasawa_Live) 2026年7月29日
at FUJI ROCK FESTIVAL'26
出演者及びスタッフ一同 新しい刺激を得、
大変貴重な経験をさせて頂きました。
FUJI ROCK運営に関わった皆様
そしてご来場、配信ご視聴下さった皆様
誠に有難うございました。
これからも、どうぞ宜しくお願い致します。#fujirock pic.twitter.com/VktN90zUsa
◆新商品（衣・食・住）
チョコチップのパリパリ食感が楽しい、バニラとチョコレートのご褒美サンデーミニカップ『バニラチョコレートサンデー』、濃厚な味わいの黒ごまと香り高いきなこが織り成す、豆乳ベースの和スイーツGREEN CRAFT（グリーンクラフト）『黒ごま＆きなこ』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs
箱ごと電子レンジ調理！おつまみにぴったりな大人向けの新フレーバー登場「マイクロマジック フライドポテト ブラックペッパー味」～8月24日（月）から全国で新発売～ | ニュースリリース | 大塚食品
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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