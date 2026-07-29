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2026年7月29日のヘッドラインニュース


ハンバーガーショップ・ゼッテリアで2026年8月5日(水)から「夏の和風おろしバーガーフェア」が開催されます。登場する新商品は、ビーフ100％パティに特製にんにく醤油ソースを合わせた「にんにく醤油おろしビーフバーガー」(620円)、醤油ベースのタレに漬け込んだBIGチキンに瀬戸内レモン果汁を使用した特製塩だれソースを合わせた「瀬戸内レモンねぎ塩おろしチキンバーガー」(560円)、醤油ベースのタレに漬け込んだBIGチキンに特製にんにく醤油ソースを合わせた「にんにく醤油おろしチキンバーガー」(560円)の3種類です。

ジューシーなパティを大根おろしでさっぱりと！香ばしいにんにく醤油ソースと爽やかな塩だれが夏にぴったり！ゼッテリア「夏の和風おろしバーガーフェア」開催！
(PDFファイル)https://www.zetteria.jp/news/press/oroshi_burger_202608.pdf


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


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◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
深海熱水噴出孔近くの微生物、「光合成」ならぬ「電気合成」で増殖 | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イオンモール熊本で爆発 地震でガス漏れか 2人死亡1人心肺停止 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県

【速報】イオンモールで爆発 熊本県で震度7の地震 - YouTube



【速報】イオンモール熊本「多くの安否不明者がいるとみられる」熊本県の関係者 | TBS NEWS DIG

熊本 地震 イオン モール|詳報| 嘉島町で爆発、２人死亡・不明者複数…宇城市・氷川町で震度７を観測 : 読売新聞

熊本・宇城のイオンモール「天井が一部落ちた」「全館で営業停止」 - 産経ニュース

高齢者施設でもけが人 熊本 氷川町の特養「10人ほどがけが」 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県

住民「投げ出された衝撃」　道路浮き上がり、石垣崩壊|47NEWS（よんななニュース）

【熊本地震】【空撮】震度7地震　波打つ高速道路、被害を受けた工場 - YouTube


【熊本地震】イオンモール熊本で崩落　多数閉じ込めか - YouTube


【リアルタイム速報】熊本地震に関連する疑いの死者「13人」と高市首相｜熊本日日新聞社

台北から熊本に帰る機内で、熊本で震度7の地震を知った熊本市長…現在、熊本空港の滑走路は閉鎖中だが、X民から現地の様子や無事の帰国を祈る声も「10年前とは違う震度7」 - Togetter

イオンモール熊本で働いてて、地震が起きて避難した後に上司から「店舗の中撮影してきて」と電話で言われて撮りに戻らされたが、数分遅かったら死んでた - Togetter

東北から近畿 29日にかけ大雨のおそれ 熊本 雨の降り方に十分注意を | NHKニュース | 気象、大雨情報、令和8年熊本地震

【速報】首相、皇位継承巡る有識者会議設置に否定的|47NEWS（よんななニュース）

側近がみる天皇陛下発言の背景　皇室典範改正議論が進む中、異例の警鐘|47NEWS（よんななニュース）

ウクライナの7月の民間人死者数、月別で22年以降最多に - CNN.co.jp

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in ヘッドライン, Posted by logc_nt

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