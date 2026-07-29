2026年7月29日のヘッドラインニュース

イジメっ子は

のび太の服に似ていたから私をイジメたのではないんですよね。

私が弱そうな相手だったから嗜虐心に駆られてイジメたんです。



その服を着ていたのが強い相手ならイジメない



イジメられる弱い人間が悪いのかと言えばそうではないし

服やアニメは本当は関係がない…