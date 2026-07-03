2026年7月3日のヘッドラインニュース

弊社社内の一部に段差もないのに何故か皆がつまずく場所があり、座敷わらしでもいるのかな〜と皆ほのぼのしていたのですが、この前霊感が強いと言う他支社の人が来てどうもぶつかりおじさんの霊がいると判明し、弊社社内に社員が虚空に向かって「くたばれ」「カスがよ」と吐き捨てるスポットが誕生した