2026年7月3日のヘッドラインニュース
2026年7月9日(木)発売予定の家庭用ゲーム『ソードアート・オンライン Echoes of Aincrad』のプロモーションアニメ映像『Unanswered//butterfly』がYouTubeおよびABEMAで特別公開されます。YouTubeの配信日時は2026年7月5日(日)20時から、ABEMAの配信日時は2026年7月9日(木)20時からとなっています。
🦋┈┈┈┈— ソードアート・オンライン ゲーム公式情報 (@sao_gameinfo) 2026年7月1日
「Unanswered//butterfly」
YouTubeプレミア配信決定
┈┈┈┈🦋
#SAOEoA の長編プロモアニメ #アンバタ を発売前に特別公開🎉
ぜひリアルタイムでご鑑賞ください🎬
⏰7/5(日) 20時～
▼待機所はこちらhttps://t.co/bjYvACLpHK
『Unanswered//butterfly』(「Echoes of Aincrad」プロモーションアニメ映像) - YouTube
✨情報解禁✨— ABEMAアニメ(アベマ) (@Anime_ABEMA) 2026年7月2日
『ソードアート・オンライン』より
最新ゲーム『Echoes of Aincrad』発売を記念して
発売日である7/9(木)にABEMAで特別番組＆一夜限りの長編プロモーションアニメ映像『Unanswered//butterfly』の無料配信が決定👏
特別番組に出演する#キリト 役 松岡禎丞さん#アルゴ 役 井澤詩織さん… pic.twitter.com/Y16PjkW4NC
『Unanswered//butterfly』は「Echoes of Aincrad」のプロモーションアニメ映像として制作された作品です。現実世界で知り合いだったエミルンとレックスがデスゲームと化した《SAO》で偶然再会し、《黒の剣士》との遭遇や《アスナ》との出会いを通じて新たな始まりへ向かう物語となっています。
『ソードアート・オンライン Echoes of Aincrad』は《アインクラッド》の第1層・第2層を舞台にした世界観のアクションRPGで、PlayStation 5版およびXbox Series X|S版が2026年7月9日(木)に発売予定、Steam版が7月10日(金)に発売予定です。なお『Unanswered//butterfly』のノーカット版はゲームのアルティメットエディションやプレミアムエディションなどに収録されるとのことです。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
弊社社内の一部に段差もないのに何故か皆がつまずく場所があり、座敷わらしでもいるのかな〜と皆ほのぼのしていたのですが、この前霊感が強いと言う他支社の人が来てどうもぶつかりおじさんの霊がいると判明し、弊社社内に社員が虚空に向かって「くたばれ」「カスがよ」と吐き捨てるスポットが誕生した— 落花生オペラ (@rakkasei_umai) 2026年7月3日
子供「なんでお風呂の後で体ふかなきゃいけないの？」— うら🍼✨ (@kogaoninareruyo) 2026年7月3日
父親「それは気化熱っていって、水がお空に帰るときに、お前の熱を奪っていくからだよ」
子供「ふーん」
(三日後)
子供「きかねつの話だけど」
父親「うん」
子供「黙って熱をとるの、ひどくない？」…
今朝は旦那が息子を学校に送ってくれた。ありがとう！私、追いかけるね！！！！！！！！！ pic.twitter.com/jaPf9o6OZ2— ҉や҉じ҉る҉し҉ (@arrow01525238) 2026年7月2日
やぶらこうじのぶらこうじ過ぎる https://t.co/eQkvvGrU6e— 多部 (@00LV_) 2026年7月2日
「大変ご壮健なお骨ですから壺に納めるために少々力を加えさせて頂きます」と言ってハンマーが出てきたときは、「何ごとも言い方次第」の極致を感じた。 https://t.co/Zu41QMXESs— 三崎律日 (@i_kaseki) 2026年7月2日
去年の合コンで韓国人の女性がいきなり「私親奇数で～」とか言い出して空気凍ったの思い出した。— はねすらいむ (@kkhanesuraimu) 2026年7月2日
やばい空気だったので「それは大変っすね。1人ですか？それとも3人ですか？」ってフォローしたら俺までやばいやつ扱いされたの未だに腑に落ちていない。
「腹減った」の引用にも三つあるよな pic.twitter.com/2ZTKwyxHEo— 水上悟志 (@nekogaeru) 2026年7月2日
待って、この気持ちが「君が代」ってこと？！ https://t.co/NSzHlRP0vr— しげた子ちゃん (@shigekotoba) 2026年7月2日
野生のクラピカはじめて見た https://t.co/dFNceceiAc pic.twitter.com/2fDUUyXYoG— かーくん (@ecoleaf1) 2026年7月2日
お子1が突然「何時代が好き？」というので、— なんかの菌 水族館の本とグッズ (@washoking) 2026年7月2日
元歴オタの血が騒ぎ「まっ、、、まあ昔は幕末とか戦国時代が好きだったけど、そんな時もあったけど」と早口で答えたら、「僕は令和が好き、弟が産まれたから」と言われました
ヒーローウォーズ（この画像の男が出てくる死ぬほどよく見る例の広告のゲーム）、普段全然興味なかったけど今日調べてたらロシアとウクライナの件でロシアが経済制裁食らった時に株式取引停止されててウケてしまった— ハーメルンのルシエド太郎 (@HamelnFilgaia) 2026年7月2日
ロシア企業だったんだお前…… pic.twitter.com/6mthsKGAKR
モラハラが得意 pic.twitter.com/uFOmOPc0vc— 熱愛 (@Sociable_dog) 2026年7月2日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
「世界最大のデジタルカメラ」とされる32億画素カメラ搭載の南米チリの天文台が本格始動 | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、チリ
ヘビ毒の血清はだいたい(一財)日本蛇族学術研究所が作っているが財政キツキツっぽい…ここで作る血清がなくなれば海外から取り寄せることになり日本でも高価になりそう - Togetter
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
〈撮り鉄集団暴行＆強奪〉「カメラと50万円よこせ」中学生の仲間を撮影ポイントに呼び出し暴行…通行人を“ゴミ、邪魔者”扱い、問われる「ヤング撮り鉄」のマナー | 集英社オンライン
「おつかれ」に腹を立て暴行か さらに金品奪おうとして5人逮捕（2026年7月2日掲載）｜日テレNEWS NNN
ピザ１枚いくらで買える？…「物を買う力」測る実質実効為替レート、「円」は半分程度に低下 : 読売新聞
【速報】議長、首相出席の集中審議で与党に努力促す|47NEWS（よんななニュース）
電通Gが電通総研を株式非公開に 富士通など2000億円規模の出資検討 - 日本経済新聞
自民、皇室典範改正を優先 野党「維新２法案」断念要求：時事ドットコム
「何の処方箋にもならない」 問題だらけの皇室典範改正案の行方 | 毎日新聞
典範改正閣議決定「寝耳に水」 「いびつ制度」に懸念、宮内庁|47NEWS（よんななニュース）
ベラルーシ「戦争に巻き込まないで」 ロシア、戦況悪化で参戦圧力 - 日本経済新聞
キーウで激しい爆発、ゼレンスキー氏がロシアの「大規模」攻撃に警鐘を鳴らした数時間後 - CNN.co.jp
ロシアでの高給を約束された多数のペルー人、たどり着いた先はウクライナの前線(1/3) - CNN.co.jp
メルツ首相、格下に敗れW杯早期敗退のドイツ代表を大絶賛 嘲笑の的に 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
イラン国営テレビ、対米交渉トップのインタビューを中断 強硬派の「検閲」か 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
中国、批判押し切り「民族団結法」を施行 少数民族の同化懸念 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】禁書扱った香港の元書店主、台湾で死去|47NEWS（よんななニュース）
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
金曜日にオランダのお肉屋さんで、「熟成肉が月曜日まで保つか？」と英語で確認してから購入…店を出る時にオランダ語で店員から「消費期限が2日以内」と丸聞こえだった話 - Togetter
軽くて小さい中華包丁は使いやすい - 黒色中国BLOG
セルフのガソリンスタンドにある静電気除去シート、— デッドセクション (@ACDCSection) 2026年7月2日
「効果が実感出来ないので触ってない」
とか言うやべぇ奴が居るけど、
「二度とセルフに給油しに行くな」
と言いたい。
アレの効果を実感出来るのは触らずに給油してアンタのクルマのガソリンタンクが静電気で引火して火を噴いた時やぞ。
玄関のピンポンが鳴って出てみたらお向かいの小1の坊や。お母さんがいなくておうちに入れないと真っ赤な顔で立ってた。— め め (@meme2momo) 2026年7月2日
暑い中（雨上がりでめっちゃ気温⤴）しばらく座って待っていたのだけどあまり遅いので助けを求めてきた。
お母さんの携帯番号を言えたので（えらい👏）電話。
玄関のベルが鳴って出てみたら向かいの小1の坊やが「お母さんがいなくておうちに入れない」と真っ赤な顔で立ってた→子供がいる家庭にとって「ご近所ガチャ」の重要性がわかる話 - Togetter
「直美の教科書」ある美容クリニック閉院をめぐる運営会社の説明が、医療界隈も「マニア垂涎」ともらす赤裸々な内容だった…「雇われ院長ビジネスのリスクが凝縮されている」 - Togetter
ご自身が餃子屋にやった事を考えるとこれは違う— 木曽崇／Takashi Kiso (@takashikiso) 2026年7月2日
>堀江氏「WAGYUMAFIAの罪もなきスタッフが、リュウジの煽りのせいでイキったフォロワーたちが、警察や消防、保健所に電凸して対応に大変で本当にめちゃくちゃ迷惑してます。それ認識しててリュウジは煽り続けるの？」と怒りhttps://t.co/fjCffeKU7k
入院中の新発見— 犬山あむ🐄 (@kore_inu) 2026年7月2日
この髪型、楽だもんね pic.twitter.com/Nl8JR01h1X
本当に大切なんですよね…— forestthree/ビオトープの中の人 (@forestthree) 2026年7月2日
とある津波後に再整備した湿地はたった4年で水面をヒメガマが覆い尽くしました。 https://t.co/cfUJ7nKdMe pic.twitter.com/eK0jmNPw6f
息子さんからお母様のクルマの修理を依頼されまして…— ロック@車屋さん (@tensaaaaai) 2026年7月2日
修理代4万円。
息子さん「母にあんまり負担かけたくないので僕が先に２万円払いますので母には修理代２万円と伝えてくれませんか？」
了解しました🫡
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
iDeCoのページにログインできず、コールセンターに連絡したら「システム改定でパスワードを15桁までにしたので15桁まで削ってログインして」と言われた→「意味が分かるとめちゃ怖い話では？」のツッコミが相次ぐ - Togetter
爆速なAIエージェント事業立ち上げから学ぶ、これからのプロダクト開発で「あえて」やるべき3つのこと｜michiru_da | LayerX
全自治体にUSB一斉調査 総務省、自衛隊のウイルス感染製品使用受け - 日本経済新聞
他社クレジットカード継続利用の方法について - PayPayからのお知らせ
動画が吹っ飛びました - ニコニコ動画
Studio Code の /annotate で修正依頼を効率化
「見た目の好み」を捉えるマルチモーダル推薦システム —— 画像特徴量でCTR・CVR・売上を改善 - ZOZO TECH BLOG
自衛隊のLUUPは、位置情報をマスクしていませんでした— 謎水💦暗黒通信団リチウム戦闘員C108日南16b (@genmeisui) 2026年7月2日
LUUPアプリからポートの利用状況が丸見えです
さすがにこれは危機意識が低いと思う pic.twitter.com/gnyXtQ0N8m
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
香港人『こういうタイプのキャラは何と呼ばれますか？最近こういうキャラを見るたびに心臓が爆発しそうになるから気になります』 - Togetter
なぜか日本未発売のサイバーなニンジャアクション！【The Cyber Shinobi／マスターシステム】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
【Nitroglycerin!】ニトログリセリンを運んで一攫千金ですわ～～～!!!【東北イタコ大爆発】 - ニコニコ動画
『杖と剣のウィストリア』 - taigaai
『はたらく細胞』作者・清水茜氏が、 編集部との絶縁希望後、スピンオフ作品で「原作 清水茜」表記が別表記に無断変更されていたことを報告… 図鑑で名義が完全削除されていたことも - Togetter
ご心配をおかけしております。— 清水茜|イエローフレイム (@yellow_flame_) 2026年7月2日
過去の件につきましては、現在すでに講談社と協議中です🙇
また、現在進行しているスピンオフ、タイアップ、その他版権物、新企画につきましては、すべて私に確認があり、私自身が了承・納得したうえで制作が進められています。…
読者の皆様へ注意喚起のお願いです。『はたらく細胞』シリーズはフィクションです。物語の特性上、学術的事実と異なる描写がありますが、全てのコンテンツで医師や専門家の監修を経て制作されています。専門家の監修に基づかない医療的知識・情報は大変危険な場合があります。(1/2)— シリウス編集部 (@shonen_sirius) 2021年6月9日
出張マンガ編集部！｜STUDIO米子｜デジタルハリウッドの専門スクール（学校）
今回はゲストとして月刊シリウスで連載中の「はたらく細胞」の編集者、芝尾裕之さんにお越しいただきました。プロとアマチュアの違いは？面白いマンガを描くには？など興味深いお話をして頂きました！
K談社、大好きな作家さんがWEB漫画黎明期にK談社で描いてかなり酷い扱いを受けていたので、「K談社は作家に対して良心的だ、他のヤバい出版社とは大違い」みたいな読者の感想を見るたびに鼻白んでいたのだが 今回の件で他の人気作家さんもひっそりと共感の声を上げているのを見てやっぱりかの気持ちに— 道案内 (@michibara_mgd) 2026年7月1日
漫画家と編集者の問題、ヤバ編集者の発生は防ぎようがないにしても、「漫画家と出版社の間の窓口が担当編集者しかなく、ハズレを引いたら漫画家側はもうネットで告発するくらいしか出来ない」っていう編集部の体制の問題も大きいよな。— エノコロ (@enokor0) 2026年7月2日
「上司がヤバイので人事部に訴える」みたいなのができない。 https://t.co/RtXfdwDAJ6
Ado「Love me forever!」(Nintendo Switch用ゲームソフト「リズム天国 ミラクルスターズ」収録曲)のセルフライナーノーツ｜つんく♂
「ああ新作映画で制作陣が良かれと思って投入した要素がファンに受けず爆死」なんてよくある話じゃないかというところからまた映画ドラえもんについて語る記事。 - あのにますトライバル
「古代オリエントが舞台っていってもどうせエジプトやろ…まさかのヒッタイトがメインで横転」夏アニメは「マイナー時代」作品が4作も！歴史クラスタが盛り上がりそう - Togetter
3DO復活計画、1週間でスピード終了 権利をほぼ持たないまま見切り発車（多根清史） - エキスパート - Yahoo!ニュース
【特集】ほぼ同価格でSteam Machineを凌駕！SteamOSでゲーミングPCを自作してみた - PC Watch
期待通りの最高の作画でライン超えのお下品ギャグ満載だったアニメ「ヤニねこ」がトレンド入り、このアニメ最後まで放送されるのか - Togetter
『魔女の宅急便』4Kデジタルリマスター＜7月3日(金)より2週間限定全国拡大上映＞ - YouTube
【OP映像】TVアニメ「ワールド イズ ダンシング」｜マカロニえんぴつ「終宵」 - YouTube
『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』予告｜2026年12月11日（金）公開 - YouTube
TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』第1話「帰ったら英雄になっていた」WEB予告｜2026年7月6日（月）放送開始！ - YouTube
TVアニメ『幼女戦記Ⅱ』冒頭映像特別公開｜《2026年7月8日(水)放送開始！》 - YouTube
TVアニメ「Dr.STONE」最終話スペシャルエンディング映像 - YouTube
TVアニメ『令和のダラさん』ノンクレジットオープニング映像｜毎週木曜22：30より放送中！ - YouTube
『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』ノンクレジットオープニング映像 - YouTube
『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』ノンクレジットエンディング映像 - YouTube
『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』15秒スポット映像 - YouTube
【第3期ティザーPV】TVアニメ「マッシュル-MASHLE- 三魔対争神覚者最終試験編」2027年1月放送決定！ - YouTube
『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』冒頭映像 - YouTube
オタクに優しいギャルになりたい pic.twitter.com/pKnHQ1eS0L— 水瀬まほろ (@maboroshi_mochi) 2026年7月2日
『GOBBLE』メインプロモーションムービー - YouTube
『ペルソナ４ リバイバル』主人公（CV.浪川大輔） - YouTube
『Panzer Knights : コマンダー・エディション』 | ゲームプレイトレーラー - YouTube
ノルムー エキシビション「ビッグンナ仮説」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
クライムライト／CRYMELIGHT - イントロダクショントレーラー - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
椎名林檎×成田悠輔「親密デート＆密会現場」撮った | FRIDAY（フライデー）
「なんだこれ。チャンスか？」慶應アメフト部→電通→プルデンシャル生命保険で最年少営業所長を務めたプルゴリが約2億6,000万円の負債を抱え破産を申請していた - Togetter
佐藤二朗と橋本愛の件は誰がどう悪かったのかを整理した文章が話題に…「顎に触れたとされる瞬間」「楽屋での話」「その後」「文春」「佐藤のポスト」「ネット民」など分類 - Togetter
ハラスメント問題の専門家です。— 新田 龍 (@nittaryo) 2026年7月2日
佐藤二朗氏のハラスメント疑惑について、当事者およびフジテレビから出された公表情報から断言できる「明らかな問題点」について指摘しますね。…
【記事全文】佐藤二朗 秋公開映画「踊る…」スピンオフドラマ降板 フジが1日に通達、2日撮影初日も前日に中止決定 - スポニチ Sponichi Annex 芸能
「嘘はやめて下さい。」佐藤二朗さんがハラスメント騒動に更なる反論、さらに佐藤さんの所属事務所も声明を発表「一方的な内容が報じられており、極めて遺憾」 - Togetter
フジテレビは— NobunagA (@NobunagA_A) 2026年7月3日
「うまく間に入り調整できず佐藤二朗さん、橋本愛さん双方に負担をかけてしまいすみません」
の立場のはずなのに
「佐藤二朗？厳重注意してやったよ！
踊る、のスピンオフ？
降板しろよ！」
って、すごすぎるし、それをして世論が支持してくれると思ってるのがまたすごい。
勿論、偏った記事とは思ってましたが、ここまでとは。ステレオタイプの「か弱い若い女性」と「典型的な昭和のパワハラオヤジ」を完全に創作してる。最大級の「注意」や「警戒」が必要と痛感していた僕が、そんな態度を取れる訳がない。自分の身を守る為にも。— 佐藤二朗 (@actor_satojiro) 2026年7月3日
嘘はやめて下さい。
「NO MORE映画泥棒」×映画「仮面ライダーゼッツ＆超ギャバン」スペシャルコラボ映像 - YouTube
◆新商品（衣・食・住）
ニュースリリース 『じゃがりこ ジェノベーゼピザ味 Ｌサイズ』 ｜ カルビー株式会社
#雪ミク のあまずっぱい新作スイーツ🍓— 雪ミク公式（初音ミク） (@cfm_snowmiku) 2026年7月3日
北海道産いちご100%使用の
『北海道 雪ミクショコラクッキー PREMIUM 濃厚いちご味』が新千歳空港、札幌駅などで7月15日(水)発売！
描き下ろしクリアカードも封入されています✨#マジカルミライ2026 出張販売も決定！
詳細はこちら↓…
(PDFファイル)味の素冷凍食品（株）2026年秋季家庭用 新製品・リニューアル品のご案内
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