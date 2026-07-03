ヘッドライン

2026年7月3日のヘッドラインニュース


2026年7月9日(木)発売予定の家庭用ゲーム『ソードアート・オンライン Echoes of Aincrad』のプロモーションアニメ映像『Unanswered//butterfly』がYouTubeおよびABEMAで特別公開されます。YouTubeの配信日時は2026年7月5日(日)20時から、ABEMAの配信日時は2026年7月9日(木)20時からとなっています。


『Unanswered//butterfly』(「Echoes of Aincrad」プロモーションアニメ映像) - YouTube



『Unanswered//butterfly』は「Echoes of Aincrad」のプロモーションアニメ映像として制作された作品です。現実世界で知り合いだったエミルンとレックスがデスゲームと化した《SAO》で偶然再会し、《黒の剣士》との遭遇や《アスナ》との出会いを通じて新たな始まりへ向かう物語となっています。

『ソードアート・オンライン Echoes of Aincrad』は《アインクラッド》の第1層・第2層を舞台にした世界観のアクションRPGで、PlayStation 5版およびXbox Series X|S版が2026年7月9日(木)に発売予定、Steam版が7月10日(金)に発売予定です。なお『Unanswered//butterfly』のノーカット版はゲームのアルティメットエディションやプレミアムエディションなどに収録されるとのことです。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

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典範改正閣議決定「寝耳に水」　「いびつ制度」に懸念、宮内庁|47NEWS（よんななニュース）

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ロシアでの高給を約束された多数のペルー人、たどり着いた先はウクライナの前線(1/3) - CNN.co.jp

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【速報】禁書扱った香港の元書店主、台湾で死去|47NEWS（よんななニュース）

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【第3期ティザーPV】TVアニメ「マッシュル-MASHLE- 三魔対争神覚者最終試験編」2027年1月放送決定！ - YouTube


『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』冒頭映像 - YouTube



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『ペルソナ４ リバイバル』主人公（CV.浪川大輔） - YouTube


『Panzer Knights : コマンダー・エディション』 | ゲームプレイトレーラー - YouTube


ノルムー エキシビション「ビッグンナ仮説」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


クライムライト／CRYMELIGHT - イントロダクショントレーラー - YouTube


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佐藤二朗と橋本愛の件は誰がどう悪かったのかを整理した文章が話題に…「顎に触れたとされる瞬間」「楽屋での話」「その後」「文春」「佐藤のポスト」「ネット民」など分類 - Togetter


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「嘘はやめて下さい。」佐藤二朗さんがハラスメント騒動に更なる反論、さらに佐藤さんの所属事務所も声明を発表「一方的な内容が報じられており、極めて遺憾」 - Togetter



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◆新商品（衣・食・住）
ニュースリリース　『じゃがりこ ジェノベーゼピザ味 Ｌサイズ』 ｜ カルビー株式会社


(PDFファイル)味の素冷凍食品（株）2026年秋季家庭用 新製品・リニューアル品のご案内

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