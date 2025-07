AI搭載イヤホンをハックしてDOOMを実行しOpenAI APIキーとチャット履歴を盗むことに成功したとの報告

「世界初のAI搭載イヤホン」と宣伝されているIKKOの「 Activebuds 」を入手してハッキングしたところ、OpenAIのAPIキーと顧客データを盗み見れてしまったとの報告がありました。 Exploiting the IKKO Activebuds "AI powered" earbuds, running DOOM, stealing their OpenAI API key and customer data. https://blog.mgdproductions.com/ikko-activebuds/ ActivebudsはイヤホンケースにAndroidを搭載したデバイスで、イヤホンケースにあるディスプレイでさまざまなアプリを使うことができます。

2025年07月03日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Report: AI-enabled earphones were hacked….