2026年07月07日 18時43分 ヘッドライン

2026年7月7日のヘッドラインニュース



ファミリーマートが実施する夏の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンの最終週が始まりました。同キャンペーンでは、レシートに印字される無料引換券の「使い忘れ」が課題になっています。同社のプレスリリースによると、2025年6月3日から6月23日まで実施した同キャンペーンについて、引き換えられずに期限切れとなったり、紛失されたりしたことによる「引き換え忘れ金額」を試算したところ、約8.8億円分にのぼったとのことです。



お財布の”隠れ資産”も忘れず活用を！今週もファミマのおトクが止まらない！？夏の「1個買うと、1個もらえる」7月7日（火）から最終週スタート！夏に嬉しいウィルキンソン タンサン、辛ラーメンも対象！ | 株式会社ファミリーマートのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000046210.html



調査では、無料引換券付きレシートを知っており、使ったことがある人のうち、引き換えずに期限切れにしたり、紛失したりした経験が「頻繁にある」「時々ある」と答えた人は合計71.0％でした。一方で「一度もない」は7.8％にとどまり、多くの利用者が一度は「もらい忘れ」を経験していることがうかがえます。





引き換えられなかった理由として最も多かったのは、「引き換え期間を待っている間に忘れてしまった」で35.3％。続いて「引き換え期間中にコンビニに行く機会を逃してしまった」が28.0％、「引き換えを後回しにしてしまい、結局間に合わなかった」が22.0％となりました。おトクな券を受け取っても、発券から引換開始までに時間が空くことでうっかり忘れてしまう人が少なくないようです。





一方、引き換え忘れや紛失の経験が「ほとんどない」「一度もない」と答えた人に対策を聞くと「毎日目にするところに保管している」が34.2％で最多でした。財布やスマホケースなど、日常的に目に入る場所にレシートを入れておくことが引き換え忘れ防止のポイントになりそうです。なお、同じ層でも「特に対策していることはない」は47.3％にのぼっており、買い物後にレシートを確認する習慣づけも重要といえます。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







毎号買ってくれる人にはちゃんとゲットしてもらいたい委員会会長わたしの作った

本日の即席POP pic.twitter.com/YjOIkP2rzj — を (@perryarrives) 2026年7月6日



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【最恐】コンゴ民主共和国へ渡ったキハ183系に乗る！キンシャサ・マタディ鉄道完全走破！🇨DRC Kinshasa-Matadi Railway Express Train Kiha 183 - YouTube





◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

「病欠も忌引きも配慮するつもりはなかったが世界選手権への日本代表選手になったという申し出には考慮せざるを得ない」大学教授の投稿に「平等に単位を落とすべきでは」と議論に - Togetter



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）





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＜独自＞辺野古沖事故、引率教員「抗議船」と認識 生徒説明会の音声入手「ヤバすぎる」 - 産経ニュース







食中毒…客3人が腹痛、低温調理のガツ刺しを食べ 来店した20～40代男女の客グループ異変 医療機関が通報「店に同行した人も下痢らしい」 鶏モモ、鶏レバ刺しも低温調理…カンピロバクターを検出、営業停止に｜埼玉新聞｜埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題



決済代行「全東信」破産で夜の街に影響恐れ 飲食店へ未入金、業界団体がつなぎ資金を案内 - 産経ニュース



破産した全東信は、銀行口座すら開設できないキャバクラやガールズバー運営法人の決済を可能にしてくれるほぼ唯一の決済会社だった→業界への影響がけっこう大きそう - Togetter



茨城県古河市：上下の唇を縫い合わされた女性、会話できず紙に「助けてください」…傷害容疑で同居の女逮捕 : 読売新聞



読む政治：「虚偽答弁」か「世論操作」か 高市陣営の中傷動画疑惑への本音 | 毎日新聞



高市首相追い込まれ強硬転換 政府１７法案に黄色信号：時事ドットコム



【辺野古事故】現場映像入手 生徒らを遠巻きに眺める引率教員の姿も - YouTube





【動画】辺野古沖事故、漁港防犯カメラの映像公開 緊迫した様子…救助された生徒「1人足りない」 - 産経ニュース



＜独自＞辺野古沖事故 引率教員、死亡生徒の顔と名前一致せず 遺族「ずさんすぎる」 - 産経ニュース



まあじゃん営業に関する法令遵守のお願い | 遊技場営業について｜警察庁Webサイト



【速報】養子の子孫、天皇になり得る可能性と首相|47NEWS（よんななニュース）



新基地阻止へ再始動 沖縄・辺野古 | しんぶん赤旗｜日本共産党



滋賀 びわ湖 民放番組の会場設営中に作業員1人死亡 湖に転落か | NHKニュース | 事件・事故、滋賀県、テレビ局



皇室典範改正案の審議、自民「中継なし」要求 委員長ポストも | 毎日新聞



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トランプ大統領 FIFA会長に再検討求めるも「指示はせず」 | NHKニュース | サッカーワールドカップ2026、サッカー、アメリカ



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「キリスト教徒の村が併合要求」ネタニヤフ氏主張、現地は否定 レバノン 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



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ロシアの燃料危機、ほぼ全土に広がる ウクライナのドローン攻撃が激しさ増すなか(1/3) - CNN.co.jp



米首都ワシントンの大気汚染に最大級の警報 独立記念日の花火で - CNN.co.jp



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





職場の後輩に絶対に「どうしたらいいですか？」と聞いてくる女性がいて「『思考/判断の外注化』をやめようね」と1年ぐらい伝え続けてる… この手の人と関わるのはリソースを無駄に消費するから苦手 - Togetter





【 関 係 各 位 】



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＞ 凹みはただのデザイン ＜

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￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y￣ https://t.co/cu2ZormWW8 pic.twitter.com/Nke76WA4LO — SITO.(シト) (@IaaIto) 2026年7月6日





映画館に行った時にU-NEXTの勧誘に声かけられて、「次の映画を観るので〜」と断ったら「でも開場までまだ時間ありますよね！この間にでも契約はできますから！」と勝手にこっちの時間の使い方を決められる不快感がなんとも言えなかったし

「お手洗い行ったりグッズを見たいので無理ですね」で切った — くじら (@tobikujira) 2026年7月6日



















動物園で烏骨鶏にずっと餌やりしている老夫婦がいたので、「餌やりは禁止されてますよ」と声をかけるも少し離れたらまた餌やり… 2回目の声かけ後も結局続けていたので事務所に電話することに - Togetter



子どものお迎え時に主任の先生がダッシュで駆け寄ってきたので「うちの子なんかやらかしたか？」と身構えたら、ある口裏合わせをお願いされた「これはシゴデキ」「登場人物みんな尊い」 - Togetter



転職が決まった友人が、会議の議決事項を平気で覆す人に「それ罷り通るなら前回の会議、ただの時間の無駄でしたよね」と正論を言い放った話→時には正論が組織を正常化 - Togetter



学会出張でホテル料金が規定上限を超えるのが当たり前になってきて、なんとかしようとした財務の提案が「北大開催だけど夕張に泊まれ」だった - Togetter



運転中に公園からボールが転がってきて「あ、これはかもしれない運転の典型的なあれだ！」と徐行したら、お手本みたいに子どもが飛び出してきて興奮した - Togetter



予約したミシュラン1つ星の鮨屋から1時間前に「カード会社が破産したため、急遽本日現金のみとなります」と確認の連絡…全東信の破産の影響がここにも「未入金の憂き目に」 - Togetter



「南ちゃん」の広告で話題 国内最南端の五ヶ瀬ハイランドスキー場 五ヶ瀬町の小迫町長が「廃止」表明 | MRTニュース ｜ ＭＲＴ宮崎放送 (1ページ)







架線が消えた長崎駅 西九州新幹線開業で46年ぶりに非電化へ移行、電化維持のコスト削減 時刻表は読み物です - 産経ニュース



「メンタルが落ち込んだらステーキ食え！」「甘いもの食って寝ろ！」系の話はガチの精神疾患には全く効かない→10年以上試行錯誤して即効性のある答えにたどり着いた人の話 - Togetter



首をコキコキする度に自衛隊みたいな音がするので整骨院に行ったら「今年1番硬いですよ！！本気でいきます！！」って整骨院の先生の封印を解いてしまった… 本気の先生まじでやばい - Togetter







「フランス現代思想」とは何か、それはどこから来て、どこへ行くのか――2020年代から見た遺産目録と批判史｜Reading Monkey



編集長からある日、「今月から原稿料なしになった。うちみたいに歴史ある雑誌に発表できるんだから光栄に思え。自費出版で稼げば？」…今はなき愛犬ジャーナルでの思い出を語る - Togetter



某中央官庁に勤務していた頃、出張先でタクシーを使って総務から「なぜ、バスを使わなかったのか？」と問われたので、朝晩に数本しか来ないバス停の時刻表の画像を送った話 - Togetter



若い女の子2人組に写真撮って欲しいと頼まれカメラを向けていたが、ずっと目線ずらして髪触ったりしてるからまだかな？って思って撮ってなかったらババア炸裂させてしまった話 - Togetter



南部せんべい！？南部せんべいじゃないか！どうしたんだこんなところで！「シティボーイみたいな顔して」「名前を奪われた南部せんべい」 - Togetter



3COINSの新商品に既視感があるなと思ったら、ずいぶん昔に流行した市女姿だった「使い勝手はどうなのか」 - Togetter







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）









【重要】6/30および7/1発生のシステムの障害に伴う運賃の補償について｜PASMO（パスモ）



2026年6月30日および2026年7月1日に発生した障害の影響により、定期券を購入できなかった、もしくは購入処理が完了しなかったため、やむを得ずモバイルPASMO、Apple PayのPASMO、PASMOカード等のIC乗車券で運賃を支払って鉄道・バスに乗車されたお客さまが、その後同日より有効な定期券を購入されている場合には、お支払いいただいた運賃を補償いたします。



【西川和久の不定期コラム】OpenClawとQwen3.5-9Bプリインで届いてすぐローカルAIが動くミニPC「SER9 Pro」 - PC Watch



Cloudflareに独自ドメインのメールクライアントを構築した



16GB のノートPC でも、Claude Code + ローカル LLM は本気で使える — CodeRouter で Tool Call が安定するまで(2026年7月版)｜zephel01



AIが「安全」判定キノコに猛毒 食べた少年が一時危篤、中国湖北省 [AIの時代]：朝日新聞



若者による不正アクセスの事件が起きると必ず「才能があるからホワイトハッカーにすればいい」という意見が出るが、IT業界関係者的には「要りません」という話→「知識と技術は後付けできても倫理観はネ…」 - Togetter



1Passwordは、あなたのマスターパスワードを一度も受信していません #Security - Qiita



mise + age で環境変数を暗号化する





【障害発生のお知らせ】

現在、ギガファイル便にてアクセスしづらい状況が発生しております。



発生日時：2026年7月6日 9:00頃〜



原因の調査および復旧作業を進めております。

ご利用の皆様には多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

復旧まで今しばらくお待ちください。 — ギガファイル便 (@GigaFile_TV) 2026年7月6日



「ずっと悩んでたVR酔いが扇風機で解決した」というポストに同じく悩まされている人の興味を集める→暑さ対策で回していた扇風機が意外な効果を出していた可能性 - Togetter



RF技術企業とUAEにおける対ドローン防衛システムの導入推進に向け覚書を締結 | ニュース | KLab株式会社



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

【めっちゃカメレオン】冥鳴さんが芸術点全振りで色塗りかくれんぼゲームをやる - ニコニコ動画





「『果てしなきスカーレット』は爆死してしまった」細田守が語る最新作の苦戦…「細田は変わった」と言われても、中学生の頃から変わらない“原点” | 集英社オンライン



「再起不能だと思った」細田守が語る“完成しなかった幻の『ハウルの動く城』”…バイト生活を経て、『時をかける少女』で再起するまで | 集英社オンライン







自分の作品が出版社により無断で電子書籍化され...印税が支払われていないことを指摘したら「営業妨害の疑いがあるので弊社の弁護士に住所を送れ」と脅された - Togetter





















🌹おグッズ販売開始🌹

『薔薇と椿』のおビンタグリップを買つたものの、「おスイツチ弐のおジヨイコンには使えないわ…」とお嘆きのあなたに朗報。

Nintendo Switch 2のJoy-Con 2専用のおビンタグリップの予約購入を開始。10月ごろに発送予定ですわ。https://t.co/NeNpevdhIR pic.twitter.com/82hH3UiRYt — PLAYISM (@playismJP) 2026年7月6日



昔、某社に持ち込みした時、厳しめの講評後に「ここで帰りますか？まだ聞きますか？」と言われて、その場に残ったら、その後の言葉にすごく複雑な気持ちになった話 - Togetter



TVアニメ『花ざかりの君たちへ』ストーリービジュアル＜修学旅行＞解禁PV - YouTube





【藤本タツキ 17-26】Blu-ray Limited Edition 発売告知CM - YouTube





『無職転生Ⅲ』第1話ノンクレジットOPムービー／OPテーマ：「決意の唄」大原ゆい子 - YouTube





『本好きの下剋上 フェルディナンドの館にて』2026年7月放送原作CM - YouTube





『ゲーム世界転生〈ダン活〉』2026年7月放送原作CM - YouTube





『本好きの下剋上』2026年7月放送原作CM - YouTube





ももいろクローバーZ「会心の一劇」| TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』ノンクレジットオープニング - YouTube





【特報映像】「劇場版 ソードアート・オンライン - インテグラル・ドメイン -」｜完全新作オリジナル劇場版 2028年公開 - YouTube





『杖と剣のウィストリア』Season2 ノンクレジットOPムービー｜OP主題歌：ASH DA HERO「BELIEVERS」 - YouTube





ノルムーEP「chaos.exe」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『ほの暮しの庭』村活 Day1「毎日をゆっくり味わう」 - YouTube





『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』 | ファイナルトレーラー "忘れざる空" - YouTube





【デジモンストーリー タイムストレンジャー】 "Cool Digimon" トレーラー - YouTube





なぜ今？発射実験をした目的は…中国軍が原子力潜水艦からミサイル発射【報道ステーション】(2026年7月6日) - YouTube





デスゲームと化した仮想世界を生き残れ！『Echoes of Aincrad』Vol.1 ❘ PLAY! PLAY! PLAY! - YouTube





『ほの暮しの庭』村活 Day2「DIYを楽しむ」 - YouTube





「なんてことをしやがる」手塚治虫関連の漫画や雑誌が廃棄されていたとの投稿が話題… 「もったいない」「持ち帰りたい」といった声が挙がる一方、「遺品整理」と予想する人も - Togetter



『行き詰まった漫画家志望のあなたへ』カメントツ先生の漫画家志望者へのアドバイスをまとめた記事がとても参考になる「雑誌を読む」 - Togetter



「その手があったか！」アニメ『天幕のジャードゥーガル』ではモンゴル兵の声をモンゴル語ネイティブの現役力士が担当しているというこだわりっぷり - Togetter







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



これが会社組織の作家への考え方でしょう。お仲間である監督は名前を出し、原作者の名前はメメクソほどの大きさ。「宝島」という映画を見に行く気が失せた理由の一つです。 pic.twitter.com/rDXjTUsKOc — 芦辺 拓 (@ashibetaku) 2026年7月6日



米国、ベルギーに1―4で敗れる 北中米W杯 - CNN.co.jp



ワールドカップサッカー:アメリカ対ベルギー フォラリン・バログンがスタメン 出場停止猶予のアメリカ代表 : 読売新聞



欧州連盟がFIFA発表を批判 「一線越えた。大会の信頼損う」|47NEWS（よんななニュース）



身体接触にNGがあっても夫婦役はできるし、「芝居の神さま」は唯一神じゃない──演劇史から解きほぐす『夫婦別姓刑事』問題｜itchie



当社ドラマ制作に関するご説明 | 株式会社フジテレビジョン



「会場規模が頭打ちになったアイドルグループが次々と解散していく理由」を考察したX記事がかなりシビアで苦しいけど興味深い…オタクが見る夢の裏側には経営の算数がある？ - Togetter





「水曜日のダウンタウン」バリケード戦争、放送から一週間経つというのに熱が冷めやらない。みなみかわ、シシガシラ、ちょんまげラーメン、パピヨン、がそれぞれのYouTube、ポッドキャストで回想してて「あの日何があったのか」が立体的になるさまはもう、『バラエティのいちばん長い日』と呼びたい。 — 編集者の阪上 (@hanjouteiooba) 2026年7月7日