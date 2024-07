アメリカ人の約80％はファストフードが高すぎて「ぜいたく品」になったと感じている

ファストフードは安くて手軽に食べられるという印象がありましたが、近年の相次ぐ値上がりのせいで「ファストフードすら気軽に食べられなくなった」という人もいるはず。ファストフードの本場ともいえるアメリカで行われた調査でも、アメリカ人の約80%が「ファストフードはぜいたく品になった」と感じていることがわかりました。 Fast Food Now a Luxury, Says 78% of Americans | LendingTree https://www.lendingtree.com/debt-consolidation/fast-food-survey/

2024年07月07日 12時00分00秒 in メモ, 食, Posted by log1h_ik

