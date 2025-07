コンピュータインターフェースにおける「世界における知識」と「頭の中の知識」という概念とは？

エンゲルバート氏は、人間が内在的な能力を拡張するために文化の中で進化させてきた手段を「知性を増強する手段」と呼び、4つのクラスに分類しています。 1:アーティファクト(Artifacts) アーティファクトは、人間のために設計された物理的なモノ全般を指します。これには快適さを提供する道具だけでなく、記号を操作するための鉛筆、紙、そしてコンピュータやディスプレイ装置なども含まれます。 2:言語(Language) 個人が世界をどのように概念に切り分け、その概念に記号を割り当て、意識的に操作(思考)するかという方法が言語です。これは単なるコミュニケーションの道具ではなく、思考そのものを形成する枠組みとなります。 3:方法論(Methodology) 個人が目標達成(問題解決)のために自身の活動を組織化するための、方法、手順、戦略など。 4:訓練(Training) 上記のアーティファクト、言語、方法論を効果的に使いこなせるようになるために必要な人間の条件付けのこと。 そして、エンゲルバート氏は、「頭の中の知識」と「世界における知識」を分離して考えるのではなく、それらが一体となった1つのシステムとして捉えるべきだと論じました。エンゲルバート氏は「H-LAM/T(Human using Language, Artifacts, Methodology, in which he is Trained)システム」と名付け、人間と増強手段が相互に作用し合う全体だと考えました。 例えば、高性能なコンピューターやスマートフォンなど、新しいアーティファクトを導入すると、それを使うための新しい方法論が生まれ、さらに思考を表現するための新しい概念や用語が生まれる可能性があります。このように、システムの1つの要素の変化が他の要素に連鎖的な影響を及ぼし、システム全体としてより高い知的能力を発揮できるようになるというわけです。

2025年07月07日

