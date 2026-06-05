2026年6月5日のヘッドラインニュース

私と、『青い花』を愛してくださった皆さまにしかわからないことだと思いますが今回登場した澤乃井くんのお母さんというのは旧姓・井汲京子さんといいましてアニメ『青い花』では堀江由衣さんが演じてくださったのですが今回、母となった京子さんを演じてくださったのも堀江由衣さんで泣きました。