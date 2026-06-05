2026年6月5日のヘッドラインニュース
佐島勤による同名ライトノベルを原作とした人気アニメシリーズ『魔法科高校の劣等生』のアニメ第二部の制作が始動したことが発表され、「第二部制作始動ビジュアル」も解禁されました。第二部制作始動ビジュアルは、劣等生の兄・司波達也と優等生の妹・司波深雪が逆光の中こちらに歩いてくる構図となっています。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥— アニメ「魔法科高校の劣等生」シリーズ (@mahouka_anime) June 4, 2026
『魔法科高校の劣等生』
アニメ第二部、制作始動―—。
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第二部制作始動ビジュアル解禁。
達也と深雪、
最強の兄妹が歩む未来は――。https://t.co/hJW72njU1R#mahouka pic.twitter.com/fCycSlTd1A
「魔法科高校の劣等生」アニメ第二部、制作始動！ - NEWS | TVアニメ「魔法科高校の劣等生」公式サイト
https://mahouka.jp/news/?id=70546
『魔法科高校の劣等生』は魔法の技術が確立して魔法師育成が国策となった世界で、魔法師として欠陥を抱えた「劣等生」の兄・司波達也と、成績優秀で才色兼備な妹・司波深雪の活躍を描いた物語。2014年にはTVシリーズの第1シーズンが放送され、記事作成時点では第3シーズンまでの全52話が放送されているほか、2026年には劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』が公開されました。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
帰宅途中に異世界に紛れ込んだかと思ったけどいつもの奈良でした。 pic.twitter.com/gCcRhLb7TE— さんなすび (@sunnasubee) 2026年6月3日
会社で事務作業してたらこれ出てきて— 38🐾 (@Amyamya1341) 2026年6月4日
「先輩なんですかこれ」って聞いたら
今日作業したデータ全て消し飛ぶ
ポッターボタンだよって言われて
手震えて作業してる pic.twitter.com/Pg2gtWMe7N
なにこのトラップ pic.twitter.com/G9RthI3Pqm— くろかつ (@kurokatu2000) 2026年6月4日
スーパーで食材をレジ袋に詰めてたら、隣で老婦人方が「もう何でも高くて」「こう値上がりが続くとねえ」「でも物価高対策の支給金が出るんでしょ？」と話していて、政府広報CMみたいだな……と思っていたら、一人の声が急に低くなり「あたしゃお上なんて信用してないよ」と言い出して作風が変わった— ナチ🐤 🦈 (@nachi05lego) 2026年6月4日
ご飯を食べにいったら、— むったー (@AkagoDeutsch) 2026年6月4日
コースのデザートが
「バナナ」
で、これが出てきて。
生まれて初めて
「シェフを呼んでくれ」
と言いたい気持ち。#お値段9億6千万 pic.twitter.com/vPNaaczKgM
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
共同発表：直径1ナノメートルの半導体ナノチューブを合成～原子レベルで制御された次世代トランジスタのチャネル材料～
「羊の皮を被った狼」とも呼ばれる"口のがん"「孔道がん」の遺伝子異常を解明【岡山大学など】 | TBS NEWS DIG (1ページ)
高騰続くアスファルト、自然素材で再生 農研機構など新技術開発 | 毎日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イラン攻撃制限決議案を初可決 トランプ政権に打撃―米下院：時事ドットコム
ベイルートへの攻撃は中東戦争「全面再開」の引き金に、イラン外相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イランの攻撃でクウェート空港被害、63人負傷 イラン外相「自衛のための攻撃」 - CNN.co.jp
米下院、トランプ氏の対イラン戦争権限を制限する決議案可決 共和党から造反 - CNN.co.jp
天安門事件37年、追悼抑圧 中国、「負の記憶」消去|47NEWS（よんななニュース）
中国がいくら検閲しようと天安門事件「抹消」できない 米国 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
中国 天安門事件からきょうで37年 事件知らない若い世代も | NHKニュース | 中国、東京都、アメリカ
【解説】 プーチン氏、ウクライナでの戦争で妥協を拒み続ける ロシアの世論はどうなのか - BBCニュース
家電量販店大手の「ヤマダホールディングス」と「エディオン」 経営統合の方向で検討 | NHKニュース | 小売業、合併・買収、企業・経営
しわ寄せは実運送の現場へ サーチャージに強制力を求める声｜物流ニュース｜物流ウィークリー｜物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門紙
富士山「閉山中の登山禁止」 市長が主張、登山家らは反対署名…なぜ：朝日新聞
高市首相、野党の修正要求「ゼロ回答」 補正予算、異例のスピード審議：時事ドットコム
高市首相 中傷動画報道の関連音声 動画作成やりとりではない | NHKニュース | 高市内閣、自民党総裁選、IT・ネット
人見ても逃げないヒグマが出没 現場から700mに道の駅 札幌 | 毎日新聞
人権団体で「パワハラ」騒動 職員6人が被害訴え 休職者も | 毎日新聞
パワハラ告発、アムネスティ職員の怒り「人権団体でありながら」 | 毎日新聞
経済プラス：国民会議は「ガス抜き」か 飛び出した「1％」案に野党怒り噴出 | 毎日新聞
13日の導入前に「自動改札機」設置 JR徳島駅【徳島】（2026年6月5日掲載）｜JRT NEWS NNN
徳島駅に自動改札ついてる、いよいよか pic.twitter.com/F3L9qAIf60— popopo (@popopo_701_5500) 2026年6月5日
京急、ナフサ不足に対応 電車の塗装工程を省略、供給難の影響が交通機関に | カナロコ by 神奈川新聞
「死をもって償ってもらいたいはず」【江別大学生暴行死】きょう求刑の21歳女が法廷で声を震わす 全ての罪を認めるも量刑が争点「社会に出られるなら墓前で手を合わせたい」と遺族に謝罪 | TBS NEWS DIG
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「毎日仕事始める前に読んだ方がいいレベル」 資料と合わせて「確認お願いします」とだけ依頼する行為を「負荷を押しつける」と表現した記事に注目が - Togetter
求人をついつい見るが、募集してるのは35歳以下ばかりで挑戦権すらない… 40代で転職してる人どうしてるんだろ「エージェント活用」「転職を急ぐより資格を取ったほうが早い」 - Togetter
「ヘリコプターやパラシュートみたいにコンタクトレンズもレオナルド・ダ・ヴィンチが考案したんだよ！」という嘘をつこうとした…ガチで原理を発見してた - Togetter
家を買った - おうさまのみみはロバのみみ
「バカか中学男子が考えた商品」 ローソンがカレーパン2個にメンチカツを挟んだハンバーガーを発売、旨そうだが、担当者が何を考えていたのか疑問しかない - Togetter
株式会社として統合失調症患者50人と共同生活をする事業をしていたら、税務署から「あなたのやってることは宗教なので宗教法人にしてください」と言われて教祖になった話 - Togetter
インターホンに出ると「ヤマトです」と名乗るラフな格好の若い男が...「ヤマトの制服着とらんやん？」と問いただすと名刺を見せながら「大和です」 - Togetter
コンビニに警官が拳銃を置き忘れる事案が発生…腑に落ちない点に様々な憶測→「どうやったら忘れるの？」「警官は常に拳銃を持ち歩いていないのに」「機動捜査隊では？」 - Togetter
産婦人科医に彼氏ができたら教えてと言われ、その後「できました。優しい人です」と答えたら電子カルテに「彼氏できた。やさしい。」と書かれた→同じような体験談が続々 - Togetter
「子ども中心の生活ってマジで疲れる」一人っ子の場合はいつまでも親が相手をしなければならないため、一人になれる時間が皆無で「しんどい」と吐露→共感の声が集まる - Togetter
「このケーキの前では意志の力など無意味です」とあるラトビア人が日本人に向けて、バルト三国で愛されているケーキ「ナポレオン」を紹介… レシピも公開され、歓喜に沸くX民 - Togetter
日本人には理解し難い、韓国人に人気の日本のお菓子第1位『葬式ゼリー』→「田舎に行くと必ずあっておやつで出される率100％のお菓子」 - Togetter
「辛味と旨味のパンチ力が桁違い」コチュジャン、ニンニク、ツナ缶、余った野菜で作れる韓国の「限界飯」がジャンクでうまそう - Togetter
記事を購入して読んでくださったみなさま、ありがとうございます。勢いで書いたわけではないので（プロだから）、落ち着いています。…— 吉本ばなな (@y_banana) 2026年6月5日
とんでもない内容の記事ですが、２万字あります。そしてこの記事の収入は全額姉の治療費になります。よかったら読んでください。https://t.co/0Q7t1viqD3— 吉本ばなな (@y_banana) 2026年6月4日
吉本ばななさんの有料note「クラウディクラウドファンディング」、下手したら死人が出るレベルなので、下記に該当する方は読まないことを強く推奨します— 藤井佯 (@torinoshinwa) 2026年6月4日
てか、流石にアラート設定して！人が死にますこれは
とてつもない文章ですが読まなくても生きていけます
自分を大切にしてください
【大切なお知らせ】— 京都 佐々木酒造株式会社【猫かわいくて酒が美味い】 (@kouribu) 2026年6月5日
弊社の猫社員ちびこは、2026年5月5日付けで佐々木酒造 虹の橋支部へ異動いたしました。これまでたくさんの皆さまに可愛がっていただき、心より御礼申し上げます。
これからも佐々木酒造と猫社員を温かく見守っていただけましたら幸いです。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/BNxvXyNTcW
はーい、みんなだいすき(かどうかは知らない)アメリカのたのたしい医療費のおはなしだよ！このときの請求がようやく届いたけれど、早朝に救急搬送されて体温脈拍血圧測って胃薬カップ１杯飲んで、開腹どころか胃カメラも触診もＸ線もなく２時間で退院となった医療費請求が$2034.69でした！(゜∀゜) https://t.co/XBDvpIX64Q— ウチューじん・ささき (@uchujin17) 2026年6月5日
アメリカで謎の腹痛により救急搬送...バイタルチェックと胃薬1杯貰ったときの請求金額がこちら「保険無しでアメリカの病院に行ったら命は助かっても経済的に死ぬ」 - Togetter
製薬会社では、手順書に「10gの食塩を水1Lに溶かす」と書いてあれば20gを2Lに溶かして倍量作るのは禁止されていて、1Lを2回作らないといけない。— sin有機化学 (@sinOrganicChem) 2026年6月4日
理由がこの元ポストで、「10gを1Lに溶かして70℃で2時間撹拌」の時「どれを倍量にすればいいか分からないポンコツが入社している」可能性が否めないため。 https://t.co/HyVOgVc1wf
アメリカでは「豆腐＝ヴィーガンが食べるもの」としてまずいレシピとともに広まっているらしいので、日本からおいしいレシピを紹介したい - Togetter
一軒家の借家に住んでいるが電話で突然「オーナーが変わったから退去をお願いできないか」と連絡が来て途方に暮れている...→実はかなりラッキーな状況かも - Togetter
5児の母親が小1の次女に「パパすぐ怒るし、こわいじゃん。なのになんでパパと結婚したの？なにが良かったの？」と言われ、何も言えなかった→様々な意見や体験談が集まる - Togetter
認知症初期の82歳の伯母が、二人の支店長の成績のために「今契約しろ！」と詰め寄られ、銀行からハイリスクハイリターンな発展途上国の社債を買わされた話 - Togetter
弁当200個無断キャンセル被害の弁当屋で立て続けにトラブルが発生… 今度は弁当屋のテーブルクロスが何者かによって盗難、店主からは悲痛な叫び「お願いですから返して下さい」 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Gemma 4-12B、日常使いによさそう - きしだのHatena
使い方は覚えなくていいから tmux を入れろ
コミットからPR作成までのリードタイムを26%短縮 AI活用の「定着 × 成果」の測り方 - Findy Tech Blog
BYDの爆速EV充電、3分で東京〜大阪分 中国で記者が体験 - 日本経済新聞
最近許せないこと— 酒輪おん🐈🍶板前Vtuber (@sakawa_on) 2026年6月4日
ゲーム「広告を見て報酬を2倍にする？」
ボク「見ません」
ゲーム「わかった！じゃあ報酬はそのままで広告見せるね！」
ボク「は？？？？？？？？？？？？」
病歴などの匿名・仮名化は「困難」 デジタル相、個情法改正案めぐり：朝日新聞
【重要】クレジットマスター攻撃による不正利用にご注意ください - Kyash お知らせ
マイナアプリのアプリアイコンを公開しました | マイナアプリ（2026年夏頃より提供予定） | デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション
とあるシステム障害が発生した時、チーム全員が会議に招集され「今どうなってて、いつ復旧するんだ！？」と言われたが何も進んでいなかった - Togetter
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【6/7（日）「COMITIA156」 #コミティアWEBカタログ 公開中！】— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年6月4日
全参加サークルを確認できる便利なWEBカタログを公開中です。https://t.co/kbYAmLNAWI
誰でも「ゲスト」として無料で利用可能！
カタログ「ティアズマガジン156」をお持ちの方は、… pic.twitter.com/9PP07i1hJe
世界的なレトロゲーム高騰は日本のショップが価格を吊り上げたことが影響？海外のコレクターの投稿が反響を呼ぶ「流出対策で高くするしかない」 - Togetter
【Forza Horizon6】軽トラ以外でもバンパーベコベコで日本を爆走しますわ～～～!!!【東北イタコ軽トラバンパーベコベコ部】 - ニコニコ動画
感慨にふけるアウラ pic.twitter.com/ieuRCCoAEu— tenten (@tentenchan2525) 2026年6月4日
🦊📗📘📚📖！！ pic.twitter.com/NEEnCJvHD9— 心臓弱眞君 (@xinzoruo) 2026年6月4日
ポチタンとくまっぽいpkmnｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ pic.twitter.com/6EhdZmY3SP— ほんま (@honma_nmn) 2026年6月4日
https://t.co/MAf6Ot3tib pic.twitter.com/tOiRmyBy2M— 青裸々 (@Sakanaaey) 2026年6月4日
Tarnished Edition | ELDEN RING オフィシャルサイト
『ぼくらの』 – taigaai
MenaRD：獣道の果てにつかんだ「人生最高の瞬間」 | インタビュー
『織田家の悪役令嬢 ～今世はのんびり過ごすはずが幼くして『女孔明』と呼ばれています～』連載終了に関するお知らせを掲載させていただきます。— 三井出版 (@mitsuisyuppan) 2026年6月4日
読者の皆様、小鳥遊真先生・絢月みる先生、関係各所の皆様に深くお詫び申し上げます。
引き続き本作を応援していただけますと幸いです。 pic.twitter.com/ZbOKHw3ZB6
私と、『青い花』を愛してくださった皆さまにしかわからないことだと思いますが今回登場した澤乃井くんのお母さんというのは旧姓・井汲京子さんといいましてアニメ『青い花』では堀江由衣さんが演じてくださったのですが今回、母となった京子さんを演じてくださったのも堀江由衣さんで泣きました。— 志村貴子 (@takakoshimura) 2026年6月4日
『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』本PV／EDテーマ：「祈り、終われば」中島美嘉／2026年7月5日 毎週日曜放送スタート - YouTube
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動画工房初の異能バトルTVアニメ「メビウス・ダスト」第1弾メインPV | 2026年7月9日(木)より放送開始 - YouTube
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『Destiny 2: 勝利の記念碑』アップデート | リリーストレーラー - YouTube
Destiny 2: Monument of Triumph Update | Launch Trailer - YouTube
6月7日(日)11時から東京ビッグサイトで開催される一次創作イベントCOMITIA156に「U18a」で参加するよ！お品書きはこんな感じ！色紙もあるよ！来てね！#COMITIA156 #お品書き pic.twitter.com/dwyOK6LzCt— 大牙アイ🦈🦈 (@taigaai4649) 2026年6月5日
台風の日に犬にキレる友達 pic.twitter.com/TXYUJpbSEt— 犬山あむ2 🌟COMITIA156 東1 そ17b🌟 (@kore_inu2) 2026年6月4日
とりあえず状況を犬に見せる友達② https://t.co/osa41cEHsI pic.twitter.com/kdKdPuByNv— 犬山あむ2 🌟COMITIA156 東1 そ17b🌟 (@kore_inu2) 2026年6月4日
【新たな選択肢】ADHD治療で医師が子どもに“ゲーム”を処方？国内初『ゲーム形式の治療用アプリ』塩野義製薬が5日に発売 子ども向けとして初の保険適用 薬は副作用強いことも…専門医「薬に代わって活躍できるといい 」 | TBS NEWS DIG
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
義父がいつ亡くなってもおかしくない状況だったが、妻はライブの前乗りで息子と共に東京へ→翌日ライブ当日の昼に義父が亡くなったが、息子にライブが終わるまで妻には言わないでと伝えた話 - Togetter
佐々木麟太郎は6月下旬にもホークス入団を決断か 大リーグ球団の指名は5巡目以降が濃厚 鬼筆のスポ魂 - 産経ニュース
映画『オークストリートの異変』本予告｜2026年8月14日（金）日米同時公開 - YouTube
『なぜフェスで量産型ライブキッズファッションが生まれるのか』についてのnoteが興味深い…個性をアピールしているはずが同じような服装になってしまうのはなぜなのか - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
🆕名古屋にドムドムつくってるぞう❗🐘✨— ドムドムハンバーガー (@domdom_pr) 2026年6月5日
【2026年7月下旬】オープン予定です🍔🎊 pic.twitter.com/6c4HQbcelT
ジュワッと旨いビーフに、プリプリ大海老！ “あと乗せレタス”で楽しむ ピザーラ『夏のプレミアムクォーター』 夏の新体験『ガーリックビーフ＆フレッシュレタス』 も登場！ | 株式会社フォーシーズのプレスリリース
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in ヘッドライン, Posted by log1h_ik
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