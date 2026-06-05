ヘッドライン

2026年6月5日のヘッドラインニュース


佐島勤による同名ライトノベルを原作とした人気アニメシリーズ『魔法科高校の劣等生』のアニメ第二部の制作が始動したことが発表され、「第二部制作始動ビジュアル」も解禁されました。第二部制作始動ビジュアルは、劣等生の兄・司波達也と優等生の妹・司波深雪が逆光の中こちらに歩いてくる構図となっています。


「魔法科高校の劣等生」アニメ第二部、制作始動！ - NEWS | TVアニメ「魔法科高校の劣等生」公式サイト
https://mahouka.jp/news/?id=70546

『魔法科高校の劣等生』は魔法の技術が確立して魔法師育成が国策となった世界で、魔法師として欠陥を抱えた「劣等生」の兄・司波達也と、成績優秀で才色兼備な妹・司波深雪の活躍を描いた物語。2014年にはTVシリーズの第1シーズンが放送され、記事作成時点では第3シーズンまでの全52話が放送されているほか、2026年には劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』が公開されました。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


「セックス選手権」のスウェーデンでの開催が決定、主催者は「セックスはスポーツ」と主張 - GIGAZINE

無料でゲットできる代わりに常時広告が表示される55インチ4K対応ダブルスクリーンテレビ「Telly」はどんなテレビなのか？ - GIGAZINE

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GTAシリーズやレッド・デッドシリーズのロックスターがジョージ・フロイド追悼のために人気ゲームサーバーを一時的にシャットダウン - GIGAZINE

正義のための殺人ドローンが一般人を次々に殺し出すまでのシナリオを描いた近未来ムービー「Slaughterbots(スローターボッツ)」 - GIGAZINE

無料＆手続き不要で3400曲以上ある日本ファルコムの全楽曲が利用できる「ファルコム音楽フリー宣言」 - GIGAZINE

iPhone・iPad向け「iOS 12」が登場、自分の顔でアニ文字を作る「Memoji」やARKit 2が登場 - GIGAZINE

電動バイクにも電動アシスト自転車にもなるハイブリッドバイク「GFR-02」試乗レビュー - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）






◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
共同発表：直径1ナノメートルの半導体ナノチューブを合成～原子レベルで制御された次世代トランジスタのチャネル材料～

「羊の皮を被った狼」とも呼ばれる"口のがん"「孔道がん」の遺伝子異常を解明【岡山大学など】 | TBS NEWS DIG (1ページ)

高騰続くアスファルト、自然素材で再生　農研機構など新技術開発 | 毎日新聞

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イラン攻撃制限決議案を初可決　トランプ政権に打撃―米下院：時事ドットコム

ベイルートへの攻撃は中東戦争「全面再開」の引き金に、イラン外相　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

イランの攻撃でクウェート空港被害、63人負傷　イラン外相「自衛のための攻撃」 - CNN.co.jp

米下院、トランプ氏の対イラン戦争権限を制限する決議案可決　共和党から造反 - CNN.co.jp

天安門事件37年、追悼抑圧　中国、「負の記憶」消去|47NEWS（よんななニュース）

中国がいくら検閲しようと天安門事件「抹消」できない 米国　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

中国 天安門事件からきょうで37年 事件知らない若い世代も | NHKニュース | 中国、東京都、アメリカ

【解説】 プーチン氏、ウクライナでの戦争で妥協を拒み続ける　ロシアの世論はどうなのか - BBCニュース

家電量販店大手の「ヤマダホールディングス」と「エディオン」 経営統合の方向で検討 | NHKニュース | 小売業、合併・買収、企業・経営

しわ寄せは実運送の現場へ　サーチャージに強制力を求める声｜物流ニュース｜物流ウィークリー｜物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門紙

富士山「閉山中の登山禁止」　市長が主張、登山家らは反対署名…なぜ：朝日新聞

高市首相、野党の修正要求「ゼロ回答」　補正予算、異例のスピード審議：時事ドットコム

高市首相 中傷動画報道の関連音声 動画作成やりとりではない | NHKニュース | 高市内閣、自民党総裁選、IT・ネット

人見ても逃げないヒグマが出没　現場から700mに道の駅　札幌 | 毎日新聞

人権団体で「パワハラ」騒動　職員6人が被害訴え　休職者も | 毎日新聞

パワハラ告発、アムネスティ職員の怒り「人権団体でありながら」 | 毎日新聞

経済プラス：国民会議は「ガス抜き」か　飛び出した「1％」案に野党怒り噴出 | 毎日新聞

13日の導入前に「自動改札機」設置　JR徳島駅【徳島】（2026年6月5日掲載）｜JRT NEWS NNN


京急、ナフサ不足に対応 電車の塗装工程を省略、供給難の影響が交通機関に | カナロコ by 神奈川新聞

「死をもって償ってもらいたいはず」【江別大学生暴行死】きょう求刑の21歳女が法廷で声を震わす　全ての罪を認めるも量刑が争点「社会に出られるなら墓前で手を合わせたい」と遺族に謝罪 | TBS NEWS DIG

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「毎日仕事始める前に読んだ方がいいレベル」 資料と合わせて「確認お願いします」とだけ依頼する行為を「負荷を押しつける」と表現した記事に注目が - Togetter

求人をついつい見るが、募集してるのは35歳以下ばかりで挑戦権すらない… 40代で転職してる人どうしてるんだろ「エージェント活用」「転職を急ぐより資格を取ったほうが早い」 - Togetter

「ヘリコプターやパラシュートみたいにコンタクトレンズもレオナルド・ダ・ヴィンチが考案したんだよ！」という嘘をつこうとした…ガチで原理を発見してた - Togetter

家を買った - おうさまのみみはロバのみみ

「バカか中学男子が考えた商品」 ローソンがカレーパン2個にメンチカツを挟んだハンバーガーを発売、旨そうだが、担当者が何を考えていたのか疑問しかない - Togetter

株式会社として統合失調症患者50人と共同生活をする事業をしていたら、税務署から「あなたのやってることは宗教なので宗教法人にしてください」と言われて教祖になった話 - Togetter

インターホンに出ると「ヤマトです」と名乗るラフな格好の若い男が...「ヤマトの制服着とらんやん？」と問いただすと名刺を見せながら「大和です」 - Togetter

コンビニに警官が拳銃を置き忘れる事案が発生…腑に落ちない点に様々な憶測→「どうやったら忘れるの？」「警官は常に拳銃を持ち歩いていないのに」「機動捜査隊では？」 - Togetter

産婦人科医に彼氏ができたら教えてと言われ、その後「できました。優しい人です」と答えたら電子カルテに「彼氏できた。やさしい。」と書かれた→同じような体験談が続々 - Togetter

「子ども中心の生活ってマジで疲れる」一人っ子の場合はいつまでも親が相手をしなければならないため、一人になれる時間が皆無で「しんどい」と吐露→共感の声が集まる - Togetter

「このケーキの前では意志の力など無意味です」とあるラトビア人が日本人に向けて、バルト三国で愛されているケーキ「ナポレオン」を紹介… レシピも公開され、歓喜に沸くX民 - Togetter

日本人には理解し難い、韓国人に人気の日本のお菓子第1位『葬式ゼリー』→「田舎に行くと必ずあっておやつで出される率100％のお菓子」 - Togetter

「辛味と旨味のパンチ力が桁違い」コチュジャン、ニンニク、ツナ缶、余った野菜で作れる韓国の「限界飯」がジャンクでうまそう - Togetter


クラウディクラウドファンディング｜吉本ばなな





アメリカで謎の腹痛により救急搬送...バイタルチェックと胃薬1杯貰ったときの請求金額がこちら「保険無しでアメリカの病院に行ったら命は助かっても経済的に死ぬ」 - Togetter


アメリカでは「豆腐＝ヴィーガンが食べるもの」としてまずいレシピとともに広まっているらしいので、日本からおいしいレシピを紹介したい - Togetter

一軒家の借家に住んでいるが電話で突然「オーナーが変わったから退去をお願いできないか」と連絡が来て途方に暮れている...→実はかなりラッキーな状況かも - Togetter

5児の母親が小1の次女に「パパすぐ怒るし、こわいじゃん。なのになんでパパと結婚したの？なにが良かったの？」と言われ、何も言えなかった→様々な意見や体験談が集まる - Togetter

認知症初期の82歳の伯母が、二人の支店長の成績のために「今契約しろ！」と詰め寄られ、銀行からハイリスクハイリターンな発展途上国の社債を買わされた話 - Togetter

弁当200個無断キャンセル被害の弁当屋で立て続けにトラブルが発生… 今度は弁当屋のテーブルクロスが何者かによって盗難、店主からは悲痛な叫び「お願いですから返して下さい」 - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Gemma 4-12B、日常使いによさそう - きしだのHatena

使い方は覚えなくていいから tmux を入れろ

コミットからPR作成までのリードタイムを26%短縮 AI活用の「定着 × 成果」の測り方 - Findy Tech Blog

BYDの爆速EV充電、3分で東京〜大阪分　中国で記者が体験 - 日本経済新聞


病歴などの匿名・仮名化は「困難」　デジタル相、個情法改正案めぐり：朝日新聞

【重要】クレジットマスター攻撃による不正利用にご注意ください - Kyash お知らせ

マイナアプリのアプリアイコンを公開しました | マイナアプリ（2026年夏頃より提供予定） | デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション

とあるシステム障害が発生した時、チーム全員が会議に招集され「今どうなってて、いつ復旧するんだ！？」と言われたが何も進んでいなかった - Togetter

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）


世界的なレトロゲーム高騰は日本のショップが価格を吊り上げたことが影響？海外のコレクターの投稿が反響を呼ぶ「流出対策で高くするしかない」 - Togetter

【Forza Horizon6】軽トラ以外でもバンパーベコベコで日本を爆走しますわ～～～!!!【東北イタコ軽トラバンパーベコベコ部】 - ニコニコ動画






Tarnished Edition | ELDEN RING オフィシャルサイト

『ぼくらの』 – taigaai

MenaRD：獣道の果てにつかんだ「人生最高の瞬間」 | インタビュー



『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』本PV／EDテーマ：「祈り、終われば」中島美嘉／2026年7月5日 毎週日曜放送スタート - YouTube


ASIAN KUNG-FU GENERATION「スキンズ」｜「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」第3クールOP Anime Special Music Video - YouTube


動画工房初の異能バトルTVアニメ「メビウス・ダスト」第1弾メインPV | 2026年7月9日(木)より放送開始 - YouTube


【OP】『COCORO』／水谷瑠奈（NanosizeMir）「Signal」 - YouTube


TVアニメ「うしろの正面カムイさん」【公式メインPV/通常版】 - YouTube


TVアニメ「うしろの正面カムイさん」【公式メインPV/オンリョウ注意版】（イヤホン推奨👻💜） - YouTube


TVアニメ『スノウボールアース』「E-RDEの灯〈ヴィエルデ〉」PV 【毎週金曜23:30放送中！】 - YouTube


TVアニメ「うちの弟どもがすみません」キャラクターPV｜《成田 類》CV.寺澤百花 - YouTube


「シンデレラなんかになりたくない」【Official Music Video】(Short Ver.) [藤子・F・不二雄ミュージアムオリジナル短編アニメ作品『チンプイ エリさまのグッドラック』ED] - YouTube


TVアニメ『スノウボールアース』相模逸石PV 【毎週金曜23:30放送中！】 - YouTube


「シンデレラなんかになりたくない(荘子it REMIX)」【Official Music Video】(Short Ver.) - YouTube


【メインPV『謡』編】TVアニメ『ワールド イズ ダンシング』｜犬王（cv松田洋治）白拍子(cv沢城みゆき)解禁！キャスト歌唱劇中歌先行解禁！ - YouTube


フリューゲームス - オフィシャルトレーラー 2026 - YouTube


クライムライト／CRYMELIGHT - 試遊版 冒頭5分プレイ動画 - YouTube


『スパイダー：エージェント8』初公開トレーラー - YouTube


『ヴィラン転生 ～死亡確定の悪役モブに転生したけど２回も死にたくないので暗躍してやる！～』紹介トレーラー - YouTube


Version 3.0 新エリア ゲームプレイデモ丨ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


『Destiny 2: 勝利の記念碑』アップデート | リリーストレーラー - YouTube


Destiny 2: Monument of Triumph Update | Launch Trailer - YouTube





【新たな選択肢】ADHD治療で医師が子どもに“ゲーム”を処方？国内初『ゲーム形式の治療用アプリ』塩野義製薬が5日に発売　子ども向けとして初の保険適用　薬は副作用強いことも…専門医「薬に代わって活躍できるといい 」 | TBS NEWS DIG

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
義父がいつ亡くなってもおかしくない状況だったが、妻はライブの前乗りで息子と共に東京へ→翌日ライブ当日の昼に義父が亡くなったが、息子にライブが終わるまで妻には言わないでと伝えた話 - Togetter

佐々木麟太郎は6月下旬にもホークス入団を決断か　大リーグ球団の指名は5巡目以降が濃厚　鬼筆のスポ魂 - 産経ニュース

映画『オークストリートの異変』本予告｜2026年8月14日（金）日米同時公開 - YouTube


『なぜフェスで量産型ライブキッズファッションが生まれるのか』についてのnoteが興味深い…個性をアピールしているはずが同じような服装になってしまうのはなぜなのか - Togetter

◆新商品（衣・食・住）


ジュワッと旨いビーフに、プリプリ大海老！　“あと乗せレタス”で楽しむ ピザーラ『夏のプレミアムクォーター』　夏の新体験『ガーリックビーフ＆フレッシュレタス』 も登場！ | 株式会社フォーシーズのプレスリリース

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