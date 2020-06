Googleにドメインをブロックされたウェブサービスが「Cloudflareに乗り換える」と恨み節

by GuillermoJM ウェブサービスにとって「ドメイン」はサービスの入り口にあたる非常に大切な存在です。そんなドメインの登録に「 Google Domains 」を利用していたオンラインドキュメント作成サービス「 GitBook 」が、Googleにドメインをブロックされサービスを一時的に提供できなくなったとブログで報告しています。 06/2020: GitBook domains blocked by registrar - GitBook's Blog https://blog.gitbook.com/tech/post-mortems/06-20-gitbook-domains-blocked-by-registrar 協定世界時 の6月4日午前6時40分、GitBookのチームは特定のサービスがアクセス不能になっていることにアラートで気づいたとのこと。その8分後の午前6時48分に、Googleから「フィッシングが検知されたため、GitBookのすべてのドメインを一時的に停止しました」という旨のメールが届いたそうです。 GitBookはユーザーがウェブ上でドキュメントを作成できるサービスなので、その内容は当然ユーザーが自由に操作できます。一部の悪意のあるユーザーがスパムやフィッシングを目的としたコンテンツを作成することもあり、GitBookではユーザーの本人確認などを行うことによって不適切なコンテンツの撲滅を目指していました。5月から6月にかけて、GitBook上にフィッシング目的のコンテンツが増えていたことはGitBook側も認めており、関連するアカウントの停止も完了していましたが、Googleによってドメインを停止されてしまったとGitBookは語っています。 Googleからのメールを受け、GitBookのチームはGoogleのサポートと連絡を取り、どのコンテンツが問題なのか、問題解決のために何ができるかを確認したとのこと。それに対するGoogleからの返答は、フィッシングが報告された特定のドメインの通知と、外部によるコンテンツスキャンおよび脆弱性に関するレポート提出の要求という、すぐには取り組むことができないような解決策の提示でした。

2020年06月05日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1n_yi

